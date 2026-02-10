Spotify porté par la hausse de 11% du nombre d'utilisateurs actifs au 4T

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a enregistré une hausse de 11% sur un an du nombre de ses utilisateurs actifs au quatrième trimestre 2025 à 751 millions, un chiffre au-dessus de ses prévisions (745 millions), a-t-il annoncé mardi.

Spotify comptait 290 millions d'abonnés payants en fin d'année, en hausse de 10%, légèrement au dessus de ses prévisions (289 millions), a-t-il précisé dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires trimestriel est en hausse de 7% à 4,5 milliards d'euros, conforme à ses attentes.

Le bénéfice net trimestriel a atteint 1,17 milliard d'euros, multiplié par plus que 3 sur un an tandis que le bénéfice d'exploitation a progressé de 47% à 701 millions d'euros, au-dessus de sa prévision.

"Au quatrième trimestre, nous avons atteint ou dépassé nos objectifs pour tous les indicateurs clés. Nous avons réalisé notre meilleur trimestre en termes d'ajouts nets d'utilisateurs mensuels actifs", a commenté l'un des deux co-directeurs généraux, Alex Norström, dans le communiqué.

Le cofondateur de Spotify Daniel Ek a passé la main au 1er janvier à la tête de l'entreprise à M. Norström et à Gustav Söderström, deux dirigeants déjà en place dans le groupe.

"La prochaine vague de changements technologiques – IA, nouvelles interfaces, appareils portables, nouvelles façons d'interagir avec le contenu – va transformer la manière dont les gens découvrent et vivent l'audio et les médias", a réagi Daniel Ek, qui garde la présidence du groupe, dans le communiqué.

Pour le premier trimestre 2026, Spotify anticipe l'ajout de 8 millions d'utilisateurs actifs par rapport à fin 2025 et le recrutement de 3 millions d'abonnés payants.

Pour l'année en cours, Spotify juge être "bien positionnée pour générer de la croissance et améliorer ses marges, alors que nous réinvestissons pour soutenir notre potentiel à long terme".