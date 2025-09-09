information fournie par Reuters • 09/09/2025 à 19:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165

$

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 à 450

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $ auparavant

* Adobe Inc ADBE.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 460 $ contre 500 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC abaisse l'objectif de cours à 185 $ contre 200 $ auparavant

* Agilysys Inc AGYS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 120 $ à 125 $

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de

cours de 40 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 126 $ à 127 $

* BXP Inc BXP.N : BMO réduit l'objectif de cours de 86 $ à 84 $

* BXP Inc BXP.N : UBS augmente l'objectif de cours à 74 $ contre 68 $

* C3.AI AI.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 11,00 $ contre 22,00 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 195 $

contre 142 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre 293 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 225 $ à 280 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le titre de neutre à achat

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $

* Doordash DASH.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 190 $ à 260 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 30 $ contre 32 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 86 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 154 $ contre 153 $

* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 375 $ contre 430 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9,5 $ contre 7 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 167 $ contre 160 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 60 $ contre 57 $

* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève l'objectif de cours de 25 $ à 33 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 138 $ à 167 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le titre de neutre à achat

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 27 $ à 30 $

* I-Mab IMAB.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 7 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 $ à 225 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 102 $ à 111 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix

de 285 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 195 $ à 199 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix 77 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 87 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un objectif

de cours de 36 $

* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente l'objectif de cours de 245 $ à 275 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 240 $ contre 196 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 75 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 145 $ contre 142 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 109 $ contre 110 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 102 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de surperformance à neutre

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève l'objectif de cours de 8 $ à 12 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 6,5 $ à 5 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente l'objectif de cours de 309 $ à 310 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève l'objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350 $

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : BTIG relève l'objectif de cours à 173 $ contre 159 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 21 $ à 16,5 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 21,00 $ à 16,50 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le titre de "acheter" à "neutre"

* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours de 6 $ à 96 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 $ à 450 $

* US Bancorp USB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 177 $ contre 170 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 11,00 $ à 13,00 $

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 129 $ à 145 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 33 $ à 41 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 186 $ contre 170 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 405 $ à 375 $

* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 35 $ à 50 $