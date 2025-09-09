TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.
FAITS MARQUANTS
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165
$
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 à 450
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $ auparavant
* Adobe Inc ADBE.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 460 $ contre 500 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC abaisse l'objectif de cours à 185 $ contre 200 $ auparavant
* Agilysys Inc AGYS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 120 $ à 125 $
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de
cours de 40 $
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230 $
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $
* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 126 $ à 127 $
* BXP Inc BXP.N : BMO réduit l'objectif de cours de 86 $ à 84 $
* BXP Inc BXP.N : UBS augmente l'objectif de cours à 74 $ contre 68 $
* C3.AI AI.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 11,00 $ contre 22,00 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 195 $
contre 142 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $
* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre 293 $
* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 26 $ à 33 $
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 56 $ à 63 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 225 $ à 280 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le titre de neutre à achat
* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $
* Doordash DASH.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 190 $ à 260 $
* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 30 $ contre 32 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 86 $
* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 67 $ à 102 $
* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 67 $ à 102 $
* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 67 $ à 100 $
* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 128 $ à 165 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 154 $ contre 153 $
* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 375 $ contre 430 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9,5 $ contre 7 $
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 167 $ contre 160 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 60 $ contre 57 $
* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève l'objectif de cours de 25 $ à 33 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 138 $ à 167 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le titre de neutre à achat
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 27 $ à 30 $
* I-Mab IMAB.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 7 $
* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 $ à 225 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"
* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 102 $ à 111 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165 $
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix
de 285 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 195 $ à 199 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de prix 77 $
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 87 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note
d'achat
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un objectif
de cours de 36 $
* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente l'objectif de cours de 245 $ à 275 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 240 $ contre 196 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $
* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 75 $
* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 145 $ contre 142 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 109 $ contre 110 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 102 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de surperformance à neutre
* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève l'objectif de cours de 8 $ à 12 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 6,5 $ à 5 $
* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente l'objectif de cours de 309 $ à 310 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève l'objectif de cours de 42 $ à 50 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350 $
* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : BTIG relève l'objectif de cours à 173 $ contre 159 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 68 $ à 76 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 21 $ à 16,5 $
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de
pondération
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 21,00 $ à 16,50 $
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de
pondération
* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le titre de "acheter" à "neutre"
* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Uber UBER.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours de 6 $ à 96 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 $ à 450 $
* US Bancorp USB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $
* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 $ à 19 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 177 $ contre 170 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 11,00 $ à 13,00 $
* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 129 $ à 145 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 33 $ à 41 $
* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $
* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 186 $ contre 170 $
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $
* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 405 $ à 375 $
* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 35 $ à 50 $
