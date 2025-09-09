 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165

$

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 à 450

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $ auparavant

* Adobe Inc ADBE.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 460 $ contre 500 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC abaisse l'objectif de cours à 185 $ contre 200 $ auparavant

* Agilysys Inc AGYS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 120 $ à 125 $

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de

cours de 40 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 126 $ à 127 $

* BXP Inc BXP.N : BMO réduit l'objectif de cours de 86 $ à 84 $

* BXP Inc BXP.N : UBS augmente l'objectif de cours à 74 $ contre 68 $

* C3.AI AI.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 11,00 $ contre 22,00 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 195 $

contre 142 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre 293 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 56 $ à 63 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 225 $ à 280 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le titre de neutre à achat

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $

* Doordash DASH.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 190 $ à 260 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 30 $ contre 32 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 86 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 154 $ contre 153 $

* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 375 $ contre 430 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9,5 $ contre 7 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 167 $ contre 160 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 60 $ contre 57 $

* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève l'objectif de cours de 25 $ à 33 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 138 $ à 167 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le titre de neutre à achat

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 27 $ à 30 $

* I-Mab IMAB.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 7 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 $ à 225 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "achat"

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 102 $ à 111 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix

de 285 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 195 $ à 199 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix 77 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de 87 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un objectif

de cours de 36 $

* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente l'objectif de cours de 245 $ à 275 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 240 $ contre 196 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 13 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 75 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 145 $ contre 142 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 109 $ contre 110 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 102 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de surperformance à neutre

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève l'objectif de cours de 8 $ à 12 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 6,5 $ à 5 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente l'objectif de cours de 309 $ à 310 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève l'objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350 $

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : BTIG relève l'objectif de cours à 173 $ contre 159 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 21 $ à 16,5 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de

pondération

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 21,00 $ à 16,50 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de

pondération

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le titre de "acheter" à "neutre"

* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours de 6 $ à 96 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 $ à 450 $

* US Bancorp USB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 52 $ à 55 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 177 $ contre 170 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 11,00 $ à 13,00 $

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 129 $ à 145 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 33 $ à 41 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 186 $ contre 170 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 405 $ à 375 $

* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 35 $ à 50 $

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2025 à 19:06:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

