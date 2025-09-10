 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Indonésie: au moins 13 morts dans des inondations à Bali et Florès
information fournie par AFP 10/09/2025 à 18:27

Des habitants avancent dans les eaux de crue après de fortes pluies à Denpasar, sur l’île indonésienne de Bali, le 10 septembre 2025 ( AFP / SONNY TUMBELAKA )

Des inondations sur les îles indonésiennes touristiques de Bali et Florès ont fait au moins 13 morts et quatre disparus, a indiqué mercredi l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Des pluies torrentielles depuis mardi soir ont provoqué des inondations dans quatre districts de Bali, forçant l'évacuation de 200 personnes, a précisé le porte-parole de l'agence (BNPB), Abdul Muhari, dans un communiqué.

Il a déclaré que neuf personnes avaient été retrouvées mortes à Bali mercredi soir, contre deux précédemment. Deux autres personnes étaient portées disparues, a ajouté Abdul.

Il n'a pas pu préciser si des étrangers se trouvaient parmi les victimes.

Quelque 85 personnes ont été évacuées vers des abris temporaires dans le district de Jembrana, au sud-ouest de Bali, a-t-il précisé, et 108 autres personnes ont trouvé refuge dans d'autres lieux, notamment une école primaire.

Les intempéries ont également touché l'île de Florès, dans la province de Nusa Tenggara Est, isolant 18 villages alors que l'accès routier et les services de télécommunications ont été coupés, selon la même source.

Une habitante touchée par les inondations redresse une moto immergée dans son quartier après de fortes pluie, à Denpasar, sur l’île indonésienne de Bali, le 10 septembre 2025 ( AFP / SONNY TUMBELAKA )

Certaines parties de l'île de Bali étaient encore inondées mercredi en milieu de journée, tandis que les crues se sont résorbées sur l'île de Florès, a-t-il ajouté.

L'Indonésie est sujette aux crues soudaines et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. Mais de fortes précipitations peuvent également se produire en dehors de cette période.

Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes, entraînant des pluies plus abondantes, des crues soudaines et des rafales plus violentes.

En mars, des inondations provoquant des glissements de terrain sur l'île de Java ont fait trois morts et cinq disparus après de fortes pluies.

En janvier, au moins 25 personnes sont mortes à la suite d'inondations et de glissements de terrain dans le centre de Java.

L'offre BoursoBank