TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.
FAITS MARQUANTS
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 345 à 450
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève le cours cible de 36 à 39 dollars
* Adobe, Inc. ADBE.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 500 $ à 460 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit le prix cible à 185 $ contre 200
* Agilysys, Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 120 à 125 dollars
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec PT 40
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $
* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 126 à 127 $
* BXP Inc BXP.N : BMO réduit le prix cible de 86 $ à 84 $
* BXP Inc BXP.N : UBS augmente le prix cible à 74$ de 68
* C3.AI AI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 11,00$ de 22,00
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies augmente le prix cible à 195$ de 142
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le PT de "hold" à "buy"
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60$ contre 65
* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre 293 $
* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève le prix cible de 26 à 33 dollars
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James augmente le prix cible de 56 $ à 63 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de 225 à 280 dollars
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27$ contre 23
* Doordash DASH.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 190 $ à 260 $
* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit le cours cible à 81 $ contre 86 $
* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $
* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève le prix cible de 67 $ à 100 $
* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible à 154 $ contre 153 $ auparavant
* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $ contre 430 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève le cours cible à 9,5 $ contre 7 $ auparavant
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible à 167 $ contre 160 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève le cours cible à 60 $ contre 57 $
* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève le cours cible de 25 à 33 dollars
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le cours cible de 138 à 167 dollars
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 27 à 30 dollars
* I-Mab IMAB.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 7
* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 à 225 dollars
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 102 à 111 dollars
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève le prix cible de 135 $ à 165 $
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec PT 285
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente le prix cible de 195 $ à 199 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le prix cible de 400 $ à 450 $
* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 34$ contre 35
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un PT de 36
* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève le prix cible de 20 $ à 25 $
* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente le prix cible de 245 $ à 275 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève le prix cible à 240 $, contre 196 $ auparavant
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève le cours cible à 38 $ contre 36 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $
* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75
* Phillips 66 PSX.N : Raymond James augmente le prix cible à 145 $, contre 142 $ auparavant
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies ramène le cours cible à 109 $, contre 110 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible à 90$ de 102
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre
* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève le cours cible de 8 à 12 dollars
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 6,5 $ à 5 $
* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 309 $ à 310 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible de 42 $ à 50 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350
* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : BTIG relève l'objectif de cours à 173 $ contre 159 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 68 à 76 dollars
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Jefferies réduit le cours cible de 7 à 4 dollars
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21 $ à 16,5 $
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le titre de neutre à achat
* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James réduit le prix cible de 24 $ à 22 $
* Uber UBER.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours de 6 dollars à 96 dollars
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 à 450 dollars
* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 à 19 dollars
* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève le cours cible à 177 $, contre 170 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 11,00 à 13,00
* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 129 $ à 145 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup augmente le prix cible de 33 $ à 41 $
* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $
* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le cours cible à 186 $ contre 170 $
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $ auparavant
* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $
* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Benchmark relève le cours cible de 35 à 50 dollars
