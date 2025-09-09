 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 747,40
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165

$

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 345 à 450

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève le cours cible de 36 à 39 dollars

* Adobe, Inc. ADBE.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 500 $ à 460 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit le prix cible à 185 $ contre 200

* Agilysys, Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec PT 40

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 126 à 127 $

* BXP Inc BXP.N : BMO réduit le prix cible de 86 $ à 84 $

* BXP Inc BXP.N : UBS augmente le prix cible à 74$ de 68

* C3.AI AI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 11,00$ de 22,00

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies augmente le prix cible à 195$ de 142

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le PT de "hold" à "buy"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60$ contre 65

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

auparavant

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre 293 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève le prix cible de 26 à 33 dollars

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de 225 à 280 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27$ contre 23

* Doordash DASH.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 190 $ à 260 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit le cours cible à 81 $ contre 86 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève le prix cible de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible à 154 $ contre 153 $ auparavant

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $ contre 430 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève le cours cible à 9,5 $ contre 7 $ auparavant

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible à 167 $ contre 160 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève le cours cible à 60 $ contre 57 $

* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève le cours cible de 25 à 33 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le cours cible de 138 à 167 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* I-Mab IMAB.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 7

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 à 225 dollars

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 102 à 111 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève le prix cible de 135 $ à 165 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec PT 285

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente le prix cible de 195 $ à 199 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le prix cible de 400 $ à 450 $

* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de prix 77

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de

87

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 34$ contre 35

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un PT de 36

$

* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente le prix cible de 245 $ à 275 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève le prix cible à 240 $, contre 196 $ auparavant

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève le cours cible à 38 $ contre 36 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James augmente le prix cible à 145 $, contre 142 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies ramène le cours cible à 109 $, contre 110 $

auparavant

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible à 90$ de 102

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève le cours cible de 8 à 12 dollars

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 6,5 $ à 5 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 309 $ à 310 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible de 42 $ à 50 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : BTIG relève l'objectif de cours à 173 $ contre 159 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 68 à 76 dollars

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Jefferies réduit le cours cible de 7 à 4 dollars

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21 $ à 16,5 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Taskus, Inc. TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21,00 $ à 16,50 $

* Taskus, Inc. TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le titre de neutre à achat

* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours de 6 dollars à 96 dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 à 450 dollars

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 à 19 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève le cours cible à 177 $, contre 170 $

auparavant

* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 11,00 à 13,00

dollars

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 129 $ à 145 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le cours cible à 186 $ contre 170 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $

* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Benchmark relève le cours cible de 35 à 50 dollars

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
25,4900 USD NASDAQ +0,39%
ADOBE
356,5400 USD NASDAQ -0,59%
AGILYSYS
110,5300 USD NASDAQ -2,99%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
153,0468 USD NASDAQ +1,08%
AMER PUBLIC EDU
32,2300 USD NASDAQ -0,06%
BADGER METER
176,950 USD NYSE -3,09%
BANK OF AMERICA
50,050 USD NYSE +1,15%
BORGWARNER
43,730 USD NYSE -1,59%
BOSTON SCIENTIFI
108,300 USD NYSE +0,12%
BXP
73,100 USD NYSE -3,60%
C3.AI RG-A
15,520 USD NYSE -1,52%
CHARLES RIV LAB
156,164 USD NYSE -3,60%
CHIPOTLE MEXICAN
39,475 USD NYSE -0,42%
CNSTLLTN ENER CO
298,2200 USD NASDAQ -0,20%
COMERICA INC
68,850 USD NYSE +0,23%
DANA
20,470 USD NYSE -1,42%
DELEK US HLDGS
31,470 USD NYSE +4,17%
DIANTHUS
33,0000 USD NASDAQ +3,77%
DICK'S SPORT GOO
222,310 USD NYSE -0,69%
DIVER ENER
15,750 USD NYSE +5,95%
DOORDASH RG-A
252,4701 USD NASDAQ +0,75%
DOW
23,860 USD NYSE -0,52%
EASTMAN CHEMICAL
67,960 USD NYSE -1,38%
ECHOSTAR RG-A
81,9350 USD NASDAQ +1,62%
ELF BEAUTY
136,515 USD NYSE -1,13%
EPAM SYSTEMS
163,290 USD NYSE -0,67%
EXTRA SP ST REIT
145,370 USD NYSE -1,12%
FACTSET RESH SYS
371,520 USD NYSE -1,02%
FORTREA
10,3400 USD NASDAQ +0,19%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
HERSHEY
188,460 USD NYSE +0,40%
HF SINCLAIR
52,550 USD NYSE +2,84%
HUT 8
26,9600 USD NASDAQ +5,81%
HYATT HOTELS RG-A
145,470 USD NYSE 0,00%
I-MAB SP ADS
4,3400 USD NASDAQ +1,64%
IDEAYA BIOSCIENC
24,1100 USD NASDAQ +3,08%
INSMED
145,3550 USD NASDAQ -0,90%
IQVIA HOLDINGS
189,230 USD NYSE +0,83%
LEAR
111,690 USD NYSE -1,05%
LIVE NATION ENT
169,470 USD NYSE +0,13%
LUMENTUM HLDNGS
150,0500 USD NASDAQ +0,44%
MARATHON PETRO
185,845 USD NYSE +2,58%
MEDPACE HOLDINGS
486,9350 USD NASDAQ -1,05%
METSERA
36,4200 USD NASDAQ +3,76%
MONOPAR THERAPE
42,3900 USD NASDAQ +2,19%
NATL ST REIT-SBI
32,360 USD NYSE -0,92%
NATURAL GAS SRVC
26,680 USD NYSE +2,50%
OCEANEERING INTL
24,200 USD NYSE +0,64%
ORACLE
235,400 USD NYSE -1,35%
PAR PACIFIC HLDN
35,345 USD NYSE +5,51%
PAYPAL HOLDINGS
67,7000 USD NASDAQ -1,02%
PHILLIPS 66
133,850 USD NYSE +2,79%
PINNACLE FINL PR
98,0600 USD NASDAQ -0,36%
PINNACLE WEST CA
87,200 USD NYSE -0,73%
PK HTL&RSTS REIT
11,720 USD NYSE -1,39%
PLANET LABS RG-A
9,250 USD NYSE -4,34%
PROPETRO HOLDING
4,655 USD NYSE -0,21%
PUBLIC STOR REIT
292,150 USD NYSE -0,91%
RAPPORT THERA
28,9500 USD NASDAQ -8,01%
RELIANCE
297,435 USD NYSE -0,25%
ROBLOX RG-A
130,590 USD NYSE +1,66%
SAREPTA
17,6799 USD NASDAQ +0,45%
SEALED AIR
33,740 USD NYSE +2,06%
SEMTECH
61,1300 USD NASDAQ +0,84%
SUTRO BIOPHARMA
0,9576 USD NASDAQ -2,51%
TASKUS RG-A
17,6665 USD NASDAQ -2,98%
TKO GRP RG-A
195,020 USD NYSE -2,78%
TXO PARTNERS
13,455 USD NYSE +0,34%
UBER TECH
93,320 USD NYSE -1,09%
UNITED THERAPEUT
396,7400 USD NASDAQ +0,54%
VALERO ENERGY
162,513 USD NYSE +3,26%
VALLEY NATL BANC
10,8950 USD NASDAQ +1,35%
VF
15,200 USD NYSE -2,35%
WARNER MUSIC RG-A
33,7000 USD NASDAQ -0,03%
WELLS FARGO
81,050 USD NYSE +2,36%
WELLTOWER REIT
168,580 USD NYSE -0,47%
WESTLAKE
86,930 USD NYSE -1,65%
WINGSTOP
288,5600 USD NASDAQ -5,32%
XOMA RYLTY
35,2950 USD NASDAQ -0,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2025 à 16:26:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank