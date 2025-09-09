information fournie par Reuters • 09/09/2025 à 16:26

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 345 à 450

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève le cours cible de 36 à 39 dollars

* Adobe, Inc. ADBE.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 500 $ à 460 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit le prix cible à 185 $ contre 200

* Agilysys, Inc. AGYS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec PT 40

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 126 à 127 $

* BXP Inc BXP.N : BMO réduit le prix cible de 86 $ à 84 $

* BXP Inc BXP.N : UBS augmente le prix cible à 74$ de 68

* C3.AI AI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 11,00$ de 22,00

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies augmente le prix cible à 195$ de 142

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le PT de "hold" à "buy"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60$ contre 65

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre 293 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève le prix cible de 26 à 33 dollars

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de 225 à 280 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27$ contre 23

* Doordash DASH.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 190 $ à 260 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit le cours cible à 81 $ contre 86 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève le prix cible de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible à 154 $ contre 153 $ auparavant

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $ contre 430 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève le cours cible à 9,5 $ contre 7 $ auparavant

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible à 167 $ contre 160 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève le cours cible à 60 $ contre 57 $

* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève le cours cible de 25 à 33 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le cours cible de 138 à 167 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 27 à 30 dollars

* I-Mab IMAB.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 7

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 à 225 dollars

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 102 à 111 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève le prix cible de 135 $ à 165 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec PT 285

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente le prix cible de 195 $ à 199 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le prix cible de 400 $ à 450 $

* Metsera Inc MTSR.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de prix de

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 34$ contre 35

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un PT de 36

* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente le prix cible de 245 $ à 275 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève le prix cible à 240 $, contre 196 $ auparavant

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève le cours cible à 38 $ contre 36 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James augmente le prix cible à 145 $, contre 142 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies ramène le cours cible à 109 $, contre 110 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible à 90$ de 102

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève le cours cible de 8 à 12 dollars

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 6,5 $ à 5 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 309 $ à 310 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible de 42 $ à 50 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : BTIG relève l'objectif de cours à 173 $ contre 159 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $ contre 12 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 68 à 76 dollars

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Jefferies réduit le cours cible de 7 à 4 dollars

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21 $ à 16,5 $

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le titre de neutre à achat

* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group relève l'objectif de cours de 6 dollars à 96 dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 à 450 dollars

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 à 19 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève le cours cible à 177 $, contre 170 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 11,00 à 13,00

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 129 $ à 145 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève le cours cible à 186 $ contre 170 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $

* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Benchmark relève le cours cible de 35 à 50 dollars