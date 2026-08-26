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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Intuit, MongoDB, Zscaler
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 14:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Intuit, MongoDB et Zscaler.

POINTS FORTS

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $

à 195 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260 $ à

205 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 à 215 dollars

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ADI Global Distribution ADIG.N : Truist Securities lance sa couverture avec une

recommandation « neutre »; objectif de cours: 24 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 79,00 $ à 80,00

$

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de

160 $ à 195 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan reprend la couverture du titre avec une recommandation

« surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Applovin Corporation APP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 34 $

* Axogen Inc AXGN.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours à 60 $

* Box Inc BOX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Box Inc BOX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Box Inc BOX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 37,00 $

* Copart Inc CPRT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* Core Natural Resources, Inc. CNR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à

110 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 280 $ à

150 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 300 $ à 180 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 260 $

à 205 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 224 $ à

171 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à

188 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de

255 $ à 145 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 270

$ à 135 $

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 240 $ à

185 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Evommune, Inc. EVMN.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 28 $

* First Solar FSLR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 272 $ à 299 $

* FIS FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Five Below, Inc. FIVE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 278 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 44 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 76 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Intuit INTU.O : la Deutsche Bank abaisse son cours cible de 425 $ à 400 $

* Intuit Inc. INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 443 $ à 408 $

* Intuit Inc. INTU.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Intuit Inc. INTU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 605 $ à 331 $

* Intuit Inc. INTU.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 335 $ à 315 $

* Intuit Inc. INTU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 290 $ contre 250 $

* Intuit Inc. INTU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 500 $ à 385 $

* Intuit Inc. INTU.O : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Intuit Inc. INTU.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 427 $ à 415 $

* Intuit Inc. INTU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* Intuit Inc. INTU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 360 $ à 300 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 287 $

à 300 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 320

$

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève son objectif de cours de 292 $ à 310 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 264

$ à 281 $

* JFrog Ltd. FROG.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 118 dollars

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Jefferies reprend sa couverture avec une recommandation

« neutre »; objectif: 315 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation «

acheter »; objectif de cours: 160 dollars

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Moderna MRNA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 125 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 387 $ à 460 $

* MongoDB, Inc. MDB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $

* nCino, Inc. NCNO.O : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Neogen Corporation NEOG.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Neogen Corporation NEOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Nike, Inc. NKE.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Nike, Inc. NKE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 111 $ à

100 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 320 $ à 395 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 135 $ à 127 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 132 $ à 121 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies abaisse son cours cible de 130 $ à 125 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 140 $ à 121 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 121 $ à 114

$

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 130 $ à 123 $

* Strategy MSTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $

* The Marzetti Company MZTI.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 168 $ à 130

$

* The Marzetti Company MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 118 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 145 $

* TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Trupanion, Inc. TRUP.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Trupanion, Inc. TRUP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 32 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Zoom Communications ZM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 105,00 $ à

107,00 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Bernstein relève son objectif de cours de 103 $ à 108 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 116

$

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Zymeworks Inc. ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Zymeworks, Inc. ZYME.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
76,9100 USD NASDAQ -1,33%
ALPHA METALLURGL
217,060 USD NYSE +0,67%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
18,1075 USD NASDAQ +1,05%
APPLOVIN RG-A
310,8050 USD NASDAQ +0,09%
ASSD BANC-CORP
30,800 USD NYSE -0,05%
AXOGEN
49,6500 USD NASDAQ -0,56%
BOX RG-A
33,780 USD NYSE +2,49%
CHEESECAKE FACTO
115,1400 USD NASDAQ +1,46%
CHEWY RG-A
24,520 USD NYSE -0,67%
COPART
33,3300 USD NASDAQ 0,00%
DICK'S SPORT GOO
122,065 USD NYSE -1,79%
EPAM SYSTEMS
110,155 USD NYSE -1,52%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
40,620 USD NYSE +0,37%
FIRST SOLAR
206,9800 USD NASDAQ +0,08%
FIVE BELOW
255,4100 USD NASDAQ -1,54%
GITLAB RG-A
41,2800 USD NASDAQ -0,91%
GLOBAL PAYMENTS
93,560 USD NYSE -0,28%
GODADDY RG-A
95,660 USD NYSE -4,13%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
INTUIT
343,6200 USD NASDAQ -3,87%
JAZZ PHARMACEUTI
255,0300 USD NASDAQ -2,00%
JFROG
90,9200 USD NASDAQ +1,61%
L3HARRIS TECH
262,690 USD NYSE +0,22%
LANCASTER COLONY
180,3300 USD NASDAQ +4,38%
LATTICE SEMICOND
118,6000 USD NASDAQ +2,15%
MARVELL TECH
238,3000 USD NASDAQ -0,87%
MODERNA
149,0200 USD NASDAQ -6,18%
MONGODB-A
403,3390 USD NASDAQ -0,39%
NCINO
20,4551 USD NASDAQ -1,71%
NEOGEN
11,9900 USD NASDAQ +3,01%
NIKE
39,190 USD NYSE -0,71%
OLLIE'S BARGAIN
74,4400 USD NASDAQ -0,23%
Pétrole Brent
87,17 USD Ice Europ +0,15%
Pétrole WTI
81,30 USD Ice Europ +0,26%
RUBRIK RG-A
92,750 USD NYSE +0,13%
SNOWFLAKE
313,530 USD NYSE -1,09%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
93,3500 USD NASDAQ -13,05%
STRATEGY RG-A
123,8100 USD NASDAQ -2,38%
THE MARZETTI
114,0100 USD NASDAQ -2,85%
TJX COMPANIES
138,735 USD NYSE -0,54%
TRUPANION
29,9300 USD NASDAQ -6,00%
WARRIOR MET COAL
105,250 USD NYSE 0,00%
ZOOM VIDEO COM.
96,8750 USD NASDAQ -4,01%
ZSCALER
166,3300 USD NASDAQ -1,24%
ZYMEWORKS
28,6600 USD NASDAQ +4,33%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2026 à 14:13:16.

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