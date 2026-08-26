Le prince Harry et Meghan de retour au Royaume-Uni

Le prince Harry (à droite), duc de Sussex, s'entretient avec son épouse Meghan Markle alors qu'ils assistent à un spectacle lors d'une visite au Centre national des arts de Bogota, le 15 août 2024. ( AFP / RAUL ARBOLEDA )

Plus de six ans après leur rupture avec la famille royale et leur départ pour les Etats-Unis, le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés mercredi en Angleterre, où ils doivent se réinstaller pour une durée indéterminée, ont rapporté plusieurs médias britanniques.

Le fils cadet du roi Charles III, Meghan et leurs deux enfants ont voyagé à bord d'un jet privé en provenance de Californie, selon la BBC. Ils ont atterri à l'aéroport de Birmingham dans le centre de l'Angleterre.

L'annonce surprise de leur retour est tombée le 19 août, laissant de nombreuses questions en suspens.

Ce qu'ils vont faire au Royaume-Uni

Harry, 41 ans, et Meghan, 45 ans, n'ont pas communiqué officiellement sur leur retour.

Selon les médias britanniques, ils pourraient s'installer dans les Cotswold, une région prisée des célébrités, au nord-ouest de Londres.

Leur fils Archie (7 ans) et leur fille Lilibet (5 ans) sont inscrits dans une école britannique pour la rentrée qui aura lieu dans quelques jours.

Harry et Meghan ne sont plus des membres actifs de la famille royale et il n'est pas prévu qu'ils reprennent des fonctions officielles.

Meghan, ancienne actrice, aurait été en discussion pour jouer dans la série Netflix "The Gentlemen", tournée en Angleterre, mais des médias ont affirmé que les négociations n'avaient pas abouti.

On ne sait pas combien de temps ils vont rester au Royaume-Uni. Des médias ont parlé de plusieurs années, d'autres de mois. Selon le quotidien The Telegraph, le duc et la duchesse de Sussex sont de retour pour un "séjour prolongé". Ils vont mener une vie de famille "internationale", croit savoir ce journal, soulignant qu'ils ont conservé leurs maisons en Californie et au Portugal.

Leur sécurité

La question de la sécurité de Harry et sa famille quand ils se trouvent au Royaume-Uni est un point sensible depuis plusieurs années.

En quittant le pays, ils ont perdu leur protection policière systématique. Le prince a dénoncé à plusieurs reprises une décision qui mettait en danger ses enfants. Il a déposé un recours en justice mais a été débouté.

Il payait lui-même sa sécurité privée lors de ses déplacements au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Andy Burnham a affirmé que la sécurité du couple et son financement étaient "une affaire privée".

Selon le Telegraph, le prince Harry a contacté la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood.

Il est en attente des résultats d'une évaluation sur sa sécurité réalisée par un organisme indépendant chargé de déterminer si les personnalités doivent bénéficier d'une protection financée par les contribuables.

Selon un sondage YouGov, plus de 70% des Britanniques estiment que Harry et Meghan devraient financer la totalité ou une grosse partie de leur sécurité.

Le temps des réconciliations?

Il y a déjà eu des signes de rapprochement entre Harry et Charles III. En mai 2025, le prince avait fait part à la BBC de son désir de "réconciliation" avec sa famille.

Le 10 juillet dernier, Charles III et son épouse Camilla ont reçu à Londres Harry, Meghan et leurs deux enfants - une première en quatre ans.

Harry avait retrouvé son père en février 2024, juste après l'annonce du cancer du souverain, puis en septembre 2025, lorsqu'il avait été invité à partager un thé avec son père dans sa résidence londonienne de Clarence House.

Charles III a été informé mi-août du retour d'Harry. Il a dit se réjouir de la possibilité de voir "davantage la famille à titre personnel", a rapporté l'agence britannique PA.

Mais avec son frère William, l'héritier du trône, une réconciliation semble difficile à envisager. Il n'a pas réagi officiellement à la nouvelle du retour d'Harry.

Le fossé entre les deux frères est béant, sur fond de rivalité et révélations choc. Les mémoires d'Harry, "Le Suppléant", sortis en janvier 2023, ont encore aggravé la fracture: il y a qualifie William d'"ennemi juré", le dépeint comme colérique et l'accuse de l'avoir violemment "projeté au sol" lors d'une dispute au sujet de Meghan en 2019.

Le sujet du retour d'Harry a sans doute occupé les discussions familiales le week-end dernier au château de Balmoral, en Ecosse, où comme tous les étés, Charles III, Camilla ainsi que William, Kate et leurs enfants se sont retrouvés.