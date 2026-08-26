Wall Street ouvre en petite baisse, Nvidia dans le viseur

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mercredi, légèrement mise sous pression par des nouvelles données économiques américaines, les investisseurs attendant surtout avec impatience les résultats du symbole de l'intelligence artificielle Nvidia.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,05%, le Nasdaq perdait 0,20% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,14%.

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