 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, MSCI, US Bancorp
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, MSCI et US Bancorp.

POINTS FORTS

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de

341 à 358 dollars

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 230 $ à 205 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

291 $ à 250 $

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance la couverture du titre

avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 760

dollars

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de

63 $ à 66 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 23 $ à 40 $

* 3M Co MMM.N : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »

* 3M Co MMM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de

178 $ à 180 $

* Abbott ABT.N : Bernstein relève son objectif de cours

de 110 $ à 117 $

* Abbott ABT.N : BofA Global Research relève son objectif

de cours de 102 $ à 115 $

* Abbott ABT.N : Citigroup relève son objectif de cours

de 108 $ à 112 $

* Abbott ABT.N : Evercore ISI relève son objectif de cours

de 112 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 115 $ à 118 $

* Abbott AB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours

de 109 $ à 112 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Air Products APD.N : Bernstein relève son objectif de

cours de 344 $ à 345 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de

341 $ à 358 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de

257 $ à 166 $

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 72 $ à 71 $

* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo relève

son objectif de cours de 9 $ à 16 $

* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Canaccord Genuity lance la

couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 91 dollars

* Apple Inc AAPL.O : HSBC passe de « conserver » à «

acheter »; relève son objectif de cours de 260 $ à 366 $

* Arbor Realty Trust ABR.N : JP Morgan passe de «

sous-pondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours

de 7 $ à 5,5 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 88 $ à 95 $

* AtaiBeckley ATAI.O : Canaccord Genuity passe de « achat

» à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $

* AtaiBeckley ATAI.O : Jefferies passe de « Achat » à «

Neutre »; abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $

* AtaiBeckley ATAI.O : Jonestrading passe à la

recommandation « conserver »

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 230 $ à 205 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BMO relève son

objectif de cours de 165 $ à 184 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Benchmark relève son

objectif de cours de 50 $ à 68 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 50 $ à 72 $

* BlackRock BLK.N : BMO relève son objectif de cours de 1

250 $ à 1 300 $

* Boston Beer Company SAM.N : la Deutsche Bank abaisse

son objectif de cours de 223 $ à 187 $

* Brinker International EAT.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 168 $ à 185 $

* Brinker International EAT.N : Stephens lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 220 $

* California Resources Corp CRC.N : Stephens abaisse son

objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Caredx Inc CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de

28 $ à 45 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif

de cours de 85 $ à 90 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève son objectif de

cours de 75 $ à 79 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève son objectif de

cours de 70 $ à 79 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens relève son objectif

de cours de 68 $ à 70 $

* Citizens Financial Group Inc. CFG.N : Barclays relève

son objectif de cours de 77 $ à 81 $

* Conagra Brands CAG.N : Barclays relève son objectif de

cours de 16 $ à 17 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 44 $ à 31 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de

cours de 220 $ à 230 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BMO lance la couverture du

titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 130 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 109 $ à 117 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens

abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens

abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 94 $ à 125 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 95 $ à 125 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Stephens lance la couverture

avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

80 $

* Elevance Health ELV.N : Bernstein relève son objectif

de cours de 482 $ à 488 $

* Elevance Health ELV.N : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 498 $ à 492 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 364 $ à 395 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 60 $

* Etsy Inc ETSY.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 75,00 $ à 90,00 $

* Factset FDS.N : BMO relève son objectif de cours de 275

$ à 282 $

* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15

$ à 16 $

* Gartner IT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 177

$ à 154 $

* GE Aerospace GE.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 365 $ à 405 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours

de 1 190 $ à 1 150 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 70 $ à 74 $

* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de

387 $ à 337 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

291 $ à 250 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 175 $ à 210 $

* Intuitive Surgical ISRG.O : la Deutsche Bank abaisse

son objectif de cours de 366 $ à 324 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son

objectif de cours de 512 $ à 469 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 590 $ à 500 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 515 $ à 430 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 550 $ à 450 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners

abaisse son objectif de cours de 573 $ à 454 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho abaisse son

objectif de cours de 500 $ à 400 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 580 $ à 470 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif

de cours de 600 $ à 575 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 654 $ à 487 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity

lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity

lance sa couverture avec un objectif de cours de 290 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan

abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Linde Plc LIN.O : RBC relève son objectif de cours de

570 $ à 576 $

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Magnite Inc MGNI.O : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 15 $ à 21 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : BMO relève son objectif de

cours de 49 $ à 63 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Exane BNP Paribas relève son

objectif de cours de 35,5 $ à 58 $

* Moody's Corp MCO.N : Jefferies lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

610 dollars

* Morgan Stanley MS.N : BMO relève son objectif de cours

de 240 $ à 250 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 220 $ à 235 $

* Morningstar Inc MORN.O : BMO abaisse son objectif de

cours de 212 $ à 203 $

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 760 $

* Netflix Inc NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de

cours de 100 $ à 95 $

* Netflix Inc NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif

de cours de 115 $ à 100 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 110 $ à 90 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 118 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son

objectif de cours de 15 dollars, le ramenant à 100 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 90 $ à 83 $

* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de

cours de 100 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 115 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse son

objectif de cours de 96 $ à 70 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de

cours de 118 $ à 105 $

* Netflix Inc NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 80 $

* Netflix Inc NFLX.O : BofA Global Research abaisse son

objectif de cours de 125,00 $ à 105,00 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 105 $ à 80 $

* Neurocrine Biosciences NBIX.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Nike Inc NKE.N : la Deutsche Bank relève son objectif

de cours de 43 $ à 45 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 62 $ à 60 $

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 13 $ à 12 $

* Omada Health Inc OMDA.O : BTIG lance la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

30 $

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies passe de « Achat » à « Ne

pas acheter »; abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95

$

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 24 $

* PayPal PYPL.O : Bernstein relève son objectif de cours

de 45 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Barclays relève son objectif de cours

de 42 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Barclays passe de « sous-pondération »

à « pondération neutre »

* Penske Automotive Group PAG.N : Seaport Research

Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 150 $ à 159 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours

de 157 $ à 177 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 46 $ à 50 $

* Roku Inc ROKU.O : Citigroup relève son objectif de

cours de 120 $ à 157 $

* Rtx Corp RTX.N : Bernstein relève son objectif de cours

de 208 $ à 213 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 535 $ à 550 $

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Wells Fargo abaisse

son objectif de cours de 220 $ à 210 $

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Wells Fargo passe de

« neutre » à « surpondérer »

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BMO lance la couverture du

titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 57 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours

de 284 $ à 313 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Seaport Research Partners

abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* State Street STT.N : Barclays relève son objectif de

cours de 165 $ à 200 $

* State Street Corp STT.N : BMO relève son objectif de

cours de 195 $ à 212 $

* State Street Corp STT.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 193 $ à 210 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de

cours de 195 $ à 215 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève son objectif de

cours de 155 $ à 196 $

* State Street Corp STT.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 183,00 $ à 195,00 $

* State Street Corp STT.N : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 196 $ à 215 $

* Twilio Inc TWLO.N : Mizuho relève son objectif de cours

de 200 $ à 240 $

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 210 $ à 245 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 156 $ à 203 $

* United Airlines UAL.O : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 185 $ à 190 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 475 $ à 512 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 401 $ à 490 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 468 $ à 529 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de

cours de 420 $ à 500 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de

463 $ à 478 $

* UnitedHealth Group UNH.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 370 $ à 467 $

* US Bancorp USB.N : Wells Fargo relève son objectif de

cours de 66 $ à 69 $

* US Bancorp USB.N : Barclays relève son objectif de cours

de 67 $ à 75 $

* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève son objectif de

cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de

63 $ à 66 $

* US Bancorp USB.N : Raymond James relève son objectif de

cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : RBC relève son objectif de cours de

61 $ à 68 $

* US Bancorp USB.N : Stephens relève son objectif de

cours de 63 $ à 67 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève son objectif

de cours de 215 $ à 229 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève son objectif de

cours de 60 $ à 64 $

* Wise Group Plc WSE.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 17,5 $ à 17,3 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance la

couverture du titre avec un objectif de cours de 8 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance sa

couverture avec une recommandation « surperformer »

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
44,4800 USD NASDAQ 0,00%
3M
161,760 USD NYSE 0,00%
ABBOTT LABORATOR
98,810 USD NYSE 0,00%
AGNC INVEST REIT
11,4300 USD NASDAQ 0,00%
AIR PROD&CHEMICA
297,235 USD NYSE 0,00%
ALBEMARLE
119,410 USD NYSE 0,00%
ALCOA-WI
46,870 USD NYSE 0,00%
ALLIANCEBERNSTEIN
38,385 USD NYSE 0,00%
AMERICAN WELL RG-A
10,950 USD NYSE 0,00%
ANI PHARMACEUTIC
81,9200 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
333,2600 USD NASDAQ 0,00%
ARBOR RLTY REIT
5,145 USD NYSE 0,00%
ARROWHEAD PHRMCT
71,3750 USD NASDAQ 0,00%
ATAI BECKLEY
7,1500 USD NASDAQ 0,00%
BAIDU SP ADR-A
112,8200 USD NASDAQ 0,00%
BJ'S RESTAURANTS
62,4700 USD NASDAQ 0,00%
BLACKROCK
1 087,290 USD NYSE 0,00%
BOSTON BEER -A-
182,250 USD NYSE 0,00%
BRINKER INTL
185,535 USD NYSE 0,00%
CALIFORNIA RES
52,110 USD NYSE 0,00%
CAREDX
40,3400 USD NASDAQ 0,00%
CF INDUSTRIES HL
118,680 USD NYSE 0,00%
CITIZENS FINL GR
74,380 USD NYSE 0,00%
CONAGRA FOODS
14,480 USD NYSE 0,00%
COSTAR GROUP
30,3700 USD NASDAQ 0,00%
CROWDSTRIKE
203,7600 USD NASDAQ 0,00%
CROWN HOLDINGS
117,000 USD NYSE 0,00%
DISTR SOL GRP
34,4300 USD NASDAQ 0,00%
DUOLINGO RG-A
128,9400 USD NASDAQ 0,00%
DUTCH BROS RG-A
65,360 USD NYSE 0,00%
ELEVANCE HEALTH
372,875 USD NYSE 0,00%
ELF BEAUTY
74,490 USD NYSE 0,00%
EMERSON ELECTRIC
139,070 USD NYSE 0,00%
ETON PHARM
37,1900 USD NASDAQ 0,00%
FACTSET RESH SYS
262,400 USD NYSE 0,00%
FORD MOTOR
14,180 USD NYSE 0,00%
GARTNER
142,910 USD NYSE 0,00%
GE AEROSPACE
345,660 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
1 095,780 USD NYSE 0,00%
GRAPHIC PACKGNG
11,135 USD NYSE 0,00%
GREIF-A
76,115 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HUNTGTN INGLS IN
270,970 USD NYSE 0,00%
IBM
219,200 USD NYSE 0,00%
ILLUMINA
190,2500 USD NASDAQ 0,00%
INTUITIVE SURGICAL
402,3300 USD NASDAQ 0,00%
JAZZ PHARMACEUTI
242,1800 USD NASDAQ 0,00%
KKR REAL ES REIT
7,605 USD NYSE 0,00%
LAWSON PRODUCTS
37,5600 USD NASDAQ -7,08%
LINDE
520,7400 USD NASDAQ 0,00%
MAGNITE
19,9100 USD NASDAQ 0,00%
MANPOWERGROUP
51,680 USD NYSE 0,00%
MOODY'S
518,900 USD NYSE 0,00%
MORGAN STANLEY
218,350 USD NYSE 0,00%
MORNINGSTAR
173,9000 USD NASDAQ 0,00%
MSCI RG-A
637,250 USD NYSE 0,00%
NETFLIX
74,3500 USD NASDAQ 0,00%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
171,5500 USD NASDAQ 0,00%
NIKE
44,550 USD NYSE 0,00%
NORW CRS LINE
19,625 USD NYSE 0,00%
O-I GLASS
9,600 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,655 USD NYSE 0,00%
OMADA HLTH
23,6700 USD NASDAQ 0,00%
ONEOK
92,990 USD NYSE 0,00%
OPTION CR HEALTH
22,1000 USD NASDAQ 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
56,7300 USD NASDAQ 0,00%
PENSKE AUTO GROU
204,740 USD NYSE 0,00%
PROLOGIS REIT
149,920 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
86,24 USD Ice Europ +1,63%
Pétrole WTI
81,01 USD Ice Europ +1,59%
QUAKER CHEMIC.
154,840 USD NYSE 0,00%
ROBLOX RG-A
54,015 USD NYSE 0,00%
ROKU-A
143,8200 USD NASDAQ 0,00%
RTX
194,350 USD NYSE 0,00%
S&P GLOBAL
457,310 USD NYSE 0,00%
SBA CMMNS REIT-A
185,0400 USD NASDAQ 0,00%
SILGAN HLDGS
47,380 USD NYSE 0,00%
SNOWFLAKE
269,850 USD NYSE 0,00%
SONIC AUTOMOTIVE-A
102,740 USD NYSE 0,00%
STATE STREET
185,670 USD NYSE 0,00%
TWILIO-A
206,740 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
118,8100 USD NASDAQ 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
423,380 USD NYSE 0,00%
US BANCORP
64,005 USD NYSE 0,00%
VERISK ANALYTICS
201,4900 USD NASDAQ 0,00%
WARNER MUSIC RG-A
28,5500 USD NASDAQ 0,00%
WESTAMER BANCORP
62,4600 USD NASDAQ 0,00%
WISE HOLDCO - A
12,9200 USD NASDAQ 0,00%
ZENTALIS PHARMA
4,5700 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/07/2026 à 13:26:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,98 +6,74%
CAC 40
8 331,44 -0,55%
SOITEC
84,06 -6,79%
Pétrole Brent
86,23 +1,61%
KALRAY
7,38 -5,38%
Chargement...