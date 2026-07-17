TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, MSCI, US Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, MSCI et US Bancorp.
POINTS FORTS
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de
341 à 358 dollars
* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 230 $ à 205 $
* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
291 $ à 250 $
* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance la couverture du titre
avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 760
dollars
* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de
63 $ à 66 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Leerink Partners relève son
objectif de cours de 23 $ à 40 $
* 3M Co MMM.N : JP Morgan passe de « neutre » à «
surpondérer »
* 3M Co MMM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de
178 $ à 180 $
* Abbott ABT.N : Bernstein relève son objectif de cours
de 110 $ à 117 $
* Abbott ABT.N : BofA Global Research relève son objectif
de cours de 102 $ à 115 $
* Abbott ABT.N : Citigroup relève son objectif de cours
de 108 $ à 112 $
* Abbott ABT.N : Evercore ISI relève son objectif de cours
de 112 $ à 120 $
* Abbott ABT.N : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 115 $ à 118 $
* Abbott AB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 109 $ à 112 $
* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Air Products APD.N : Bernstein relève son objectif de
cours de 344 $ à 345 $
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de
341 $ à 358 $
* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de
257 $ à 166 $
* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 72 $ à 71 $
* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo relève
son objectif de cours de 9 $ à 16 $
* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Canaccord Genuity lance la
couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 91 dollars
* Apple Inc AAPL.O : HSBC passe de « conserver » à «
acheter »; relève son objectif de cours de 260 $ à 366 $
* Arbor Realty Trust ABR.N : JP Morgan passe de «
sous-pondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours
de 7 $ à 5,5 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 88 $ à 95 $
* AtaiBeckley ATAI.O : Canaccord Genuity passe de « achat
» à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $
* AtaiBeckley ATAI.O : Jefferies passe de « Achat » à «
Neutre »; abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $
* AtaiBeckley ATAI.O : Jonestrading passe à la
recommandation « conserver »
* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 230 $ à 205 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BMO relève son
objectif de cours de 165 $ à 184 $
* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Benchmark relève son
objectif de cours de 50 $ à 68 $
* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 50 $ à 72 $
* BlackRock BLK.N : BMO relève son objectif de cours de 1
250 $ à 1 300 $
* Boston Beer Company SAM.N : la Deutsche Bank abaisse
son objectif de cours de 223 $ à 187 $
* Brinker International EAT.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 168 $ à 185 $
* Brinker International EAT.N : Stephens lance sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 220 $
* California Resources Corp CRC.N : Stephens abaisse son
objectif de cours de 91 $ à 85 $
* Caredx Inc CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de
28 $ à 45 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson relève son
objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif
de cours de 85 $ à 90 $
* Citizens Financial CFG.N : KBW relève son objectif de
cours de 75 $ à 79 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC relève son objectif de
cours de 70 $ à 79 $
* Citizens Financial CFG.N : Stephens relève son objectif
de cours de 68 $ à 70 $
* Citizens Financial Group Inc. CFG.N : Barclays relève
son objectif de cours de 77 $ à 81 $
* Conagra Brands CAG.N : Barclays relève son objectif de
cours de 16 $ à 17 $
* Costar Group Inc CSGP.O : BMO abaisse son objectif de
cours de 44 $ à 31 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stifel relève son objectif de
cours de 220 $ à 230 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : BMO lance la couverture du
titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 130 dollars
* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 109 $ à 117 $
* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens
abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens
abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 94 $ à 125 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 95 $ à 125 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Stephens lance la couverture
avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:
80 $
* Elevance Health ELV.N : Bernstein relève son objectif
de cours de 482 $ à 488 $
* Elevance Health ELV.N : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 498 $ à 492 $
* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son
objectif de cours de 364 $ à 395 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 90 $ à 97 $
* Emerson EMR.N : JP Morgan passe de « neutre » à «
surpondérer »
* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 60 $
* Etsy Inc ETSY.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 75,00 $ à 90,00 $
* Factset FDS.N : BMO relève son objectif de cours de 275
$ à 282 $
* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15
$ à 16 $
* Gartner IT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 177
$ à 154 $
* GE Aerospace GE.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 365 $ à 405 $
* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours
de 1 190 $ à 1 150 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo
relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 70 $ à 74 $
* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de
387 $ à 337 $
* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
291 $ à 250 $
* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son
objectif de cours de 175 $ à 210 $
* Intuitive Surgical ISRG.O : la Deutsche Bank abaisse
son objectif de cours de 366 $ à 324 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son
objectif de cours de 512 $ à 469 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 590 $ à 500 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 515 $ à 430 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 550 $ à 450 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners
abaisse son objectif de cours de 573 $ à 454 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho abaisse son
objectif de cours de 500 $ à 400 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 580 $ à 470 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif
de cours de 600 $ à 575 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 654 $ à 487 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity
lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity
lance sa couverture avec un objectif de cours de 290 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan
abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
* Linde Plc LIN.O : RBC relève son objectif de cours de
570 $ à 576 $
* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 13 $ à 16 $
* Magnite Inc MGNI.O : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 15 $ à 21 $
* Manpowergroup Inc MAN.N : BMO relève son objectif de
cours de 49 $ à 63 $
* Manpowergroup Inc MAN.N : Exane BNP Paribas relève son
objectif de cours de 35,5 $ à 58 $
* Moody's Corp MCO.N : Jefferies lance la couverture du
titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
610 dollars
* Morgan Stanley MS.N : BMO relève son objectif de cours
de 240 $ à 250 $
* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève son objectif de
cours de 220 $ à 235 $
* Morningstar Inc MORN.O : BMO abaisse son objectif de
cours de 212 $ à 203 $
* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance sa couverture avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 760 $
* Netflix Inc NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de
cours de 100 $ à 95 $
* Netflix Inc NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif
de cours de 115 $ à 100 $
* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 110 $ à 90 $
* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 118 $ à 85 $
* Netflix Inc NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son
objectif de cours de 15 dollars, le ramenant à 100 dollars
* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 90 $ à 83 $
* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de
cours de 100 $ à 85 $
* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 115 $ à 85 $
* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse son
objectif de cours de 96 $ à 70 $
* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de
cours de 118 $ à 105 $
* Netflix Inc NFLX.O : Barclays abaisse son objectif de
cours de 85 $ à 80 $
* Netflix Inc NFLX.O : BofA Global Research abaisse son
objectif de cours de 125,00 $ à 105,00 $
* Netflix Inc NFLX.O : Wells Fargo abaisse son objectif
de cours de 105 $ à 80 $
* Neurocrine Biosciences NBIX.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Nike Inc NKE.N : la Deutsche Bank relève son objectif
de cours de 43 $ à 45 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 62 $ à 60 $
* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo abaisse son objectif
de cours de 13 $ à 12 $
* Omada Health Inc OMDA.O : BTIG lance la couverture du
titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
30 $
* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies passe de « Achat » à « Ne
pas acheter »; abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95
$
* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse son
objectif de cours de 30 $ à 24 $
* PayPal PYPL.O : Bernstein relève son objectif de cours
de 45 $ à 55 $
* PayPal PYPL.O : Barclays relève son objectif de cours
de 42 $ à 55 $
* PayPal PYPL.O : Barclays passe de « sous-pondération »
à « pondération neutre »
* Penske Automotive Group PAG.N : Seaport Research
Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $
* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève son objectif de
cours de 150 $ à 159 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours
de 157 $ à 177 $
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 46 $ à 50 $
* Roku Inc ROKU.O : Citigroup relève son objectif de
cours de 120 $ à 157 $
* Rtx Corp RTX.N : Bernstein relève son objectif de cours
de 208 $ à 213 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 535 $ à 550 $
* SBA Communications Corp. SBAC.O : Wells Fargo abaisse
son objectif de cours de 220 $ à 210 $
* SBA Communications Corp. SBAC.O : Wells Fargo passe de
« neutre » à « surpondérer »
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : BMO lance la couverture du
titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 57 $
* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours
de 284 $ à 313 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Seaport Research Partners
abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* State Street STT.N : Barclays relève son objectif de
cours de 165 $ à 200 $
* State Street Corp STT.N : BMO relève son objectif de
cours de 195 $ à 212 $
* State Street Corp STT.N : Citigroup relève son objectif
de cours de 193 $ à 210 $
* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de
cours de 195 $ à 215 $
* State Street Corp STT.N : RBC relève son objectif de
cours de 155 $ à 196 $
* State Street Corp STT.N : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 183,00 $ à 195,00 $
* State Street Corp STT.N : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 196 $ à 215 $
* Twilio Inc TWLO.N : Mizuho relève son objectif de cours
de 200 $ à 240 $
* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 210 $ à 245 $
* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 156 $ à 203 $
* United Airlines UAL.O : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 185 $ à 190 $
* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 475 $ à 512 $
* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 401 $ à 490 $
* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif
de cours de 468 $ à 529 $
* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de
cours de 420 $ à 500 $
* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de
463 $ à 478 $
* UnitedHealth Group UNH.N : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 370 $ à 467 $
* US Bancorp USB.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 66 $ à 69 $
* US Bancorp USB.N : Barclays relève son objectif de cours
de 67 $ à 75 $
* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève son objectif de
cours de 72 $ à 74 $
* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de
63 $ à 66 $
* US Bancorp USB.N : Raymond James relève son objectif de
cours de 72 $ à 74 $
* US Bancorp USB.N : RBC relève son objectif de cours de
61 $ à 68 $
* US Bancorp USB.N : Stephens relève son objectif de
cours de 63 $ à 67 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève son objectif
de cours de 215 $ à 229 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève son objectif de
cours de 60 $ à 64 $
* Wise Group Plc WSE.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 17,5 $ à 17,3 $
* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance la
couverture du titre avec un objectif de cours de 8 $
* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance sa
couverture avec une recommandation « surperformer »
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