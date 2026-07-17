information fournie par Boursorama avec AFP • 17/07/2026 à 14:56

Airbus renforce son carnet de commandes en Chine avec 95 nouveaux appareils

Deux compagnies aériennes chinoises ont annoncé vendredi des commandes portant sur 95 avions Airbus, pour un montant total supérieur à 17 milliards de dollars, confirmant l'importance du marché chinois pour l'avionneur européen.

Un Airbus A330-300 d'Air China (illustration) ( AFP / ADEK BERRY )

La compagnie nationale Air China a indiqué, dans un document transmis à la Bourse de Shanghai, avoir conclu un accord portant sur l'achat de 55 appareils Airbus pour elle-même et l'une de ses filiales, pour un montant de 12,44 milliards de dollars.

La compagnie basée à Pékin recevra 15 Airbus A350-900, tandis que sa filiale Shenzhen Airlines prendra livraison de 40 appareils de la famille A320neo, selon ce document.

Les livraisons sont prévues par étapes entre 2029 et 2032, a précisé Air China.

Air China a précisé qu'Airbus avait accordé des "concessions tarifaires significatives" sur le prix des appareils.

Hainan Airlines, qui exploite l'une des plus importantes flottes aériennes de Chine, a de son côté annoncé dans un document distinct transmis à la Bourse de Shanghai avoir conclu un accord pour l'achat de 40 Airbus A320neo, pour un montant maximal de 5,36 milliards de dollars.

Les appareils doivent être livrés entre 2028 et 2032.

La Chine constitue un débouché majeur pour les exportations européennes d'avions, de machines industrielles et d'automobiles.

En avril, China Southern Airlines avait déjà annoncé une commande de 137 A320neo, d'une valeur catalogue de 21,4 milliards de dollars.

Un mois plus tôt, la compagnie avait indiqué avoir signé un accord de 15,8 milliards de dollars portant sur l'achat de 101 A320neo.

Le géant européen de l'aviation Airbus vise la livraison de 870 avions commerciaux en 2026, ce qui dépasserait son record de 863 appareils établi en 2019.