TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, Lumentum Holdings, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, Lumentum Holdings et TransDigm Group.
FAITS MARQUANTS
* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 358 $ à 579 $
* IBM IBM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 300 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 875 $ à 995 $
* TransDigm Group Inc TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 400 $ à 1 350 $
* Waters Corp WAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 470 $ à 450 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 95 $ à 76 $
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110
$
* Addus Homecare Corp ADUS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $
* Addus Homecare Corp ADUS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 135 $ à
130 $
* ADM ADM.N : BMO relève son objectif de cours de 69 $ à 73 $
* ADM ADM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 74 $
* ADM ADM.N : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève son objectif de cours de 300 $
à 500 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 325 $
à 485 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève sa recommandation de «
performance conforme au marché » à « surperformance »
* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 265 $
à 525 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à
425 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 358 $ à 579
$
* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 415 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 385 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève son objectif de cours de
325 $ à 500 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à
415 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 360 $ à
410 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 400
$
* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 320 $ à
450 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 375
$ à 450 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 290 $ à 500 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours
de 283 $ à 478 $
* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de
cours de 310,00 $ à 450,00 $
* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 345 $ à 505 $
* Aep AEP.O : BMO relève son objectif de cours de 138 $ à 141 $
* Aep AEP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 132 $ à 148 $
* AEP AEP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 141 $
* Agco Corp AGCO.N : BofA Global Research maintient son objectif de cours à 130
$
* AGCO Corp AGCO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $
* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 127 $ à 137 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 420 $ à 460 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 16 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à
14 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 14
$
* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Benchmark passe de « conserver » à «
acheter »
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève sa recommandation de «
sous-pondérer » à « neutre »
* American Electric Power Company Inc AEP.O : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 144 $ à 148 $
* American Financial Group Inc AFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 155 $ à 158 $
* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de
cours de 86 $ à 85 $
* American Well AMWL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6,00 $ à
6,50 $
* Apollo APO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 162 $ à 150 $
* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à
85 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 181
$
* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de
161 $ à 175 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de
280 $ à 250 $
* Ashland Inc ASH.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »
* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 210,00
$ à 240,00 $
* Astera Labs, Inc ALAB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à
245 $
* Astera Labs, Inc ALAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $
* Astera Labs, Inc ALAB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 280 $
* Astera Labs, Inc ALAB.O : Needham relève son objectif de cours de 220 $ à 260
$
* Astera Labs, Inc ALAB.O : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Astera Labs, Inc ALAB.O : Stifel relève son objectif de cours de 236 $ à 260 $
* Astera Labs, Inc ALAB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 155 $ à
230 $
* Atkore Inc ATKR.N : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 82 $
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Stephens relève son objectif de cours de 16 $ à 22
$
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $
* Avista Corp. AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $
* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à
71 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein abaisse sa recommandation de «
surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 35 $ à
11 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à
16 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 21 $ à 13 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $ à 14
$
* Bellring Brands Inc. BRBR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de
24,00 $ à 13,00 $
* Bellring Brands Inc. BRBR.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à «
neutre »
* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à
38 $
* Blackline Inc BL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Blackline Inc BL.O : BMO relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Blackline Inc BL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de
100 $ à 97 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de 235,00
$ à 220,00 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : BMO abaisse son objectif de
cours de 100 $ à 93 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $
à 60 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à «
acheter »
* Bumble Inc BMBL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 3,6 $ à 4 $
* Celanese Corp CE.N : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Centene Corp CNC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 48 $ à 68 $
* Chemours CC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Cipher Digital Inc. CIFR.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de
25 $ à 30 $
* Climb Bio Inc CLYM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $
* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours
de 52 $ à 55 $
* Cognizant CTSH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 87 $ à 68 $
* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 11
$ à 4 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $
* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 455 $ à 560 $
* Credit Acceptance Corp CACC.O : Stephens relève son objectif de cours de 540 $
à 550 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 94
$ à 95 $
* Cummins CMI.N : Bernstein relève son objectif de cours de 600 $ à 700 $
* Cummins CMI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 710 $ à 770 $
* Cummins CMI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 775 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 725 $
* Cummins CMI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 730 $ à 815
$
* Cummins Inc CMI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 540 $
à 731 $
* Cummins Inc CMI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 675,00 $ à
752,00 $
* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 693 $ à 794 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 92 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90,00
$ à 103,00 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 102 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève son objectif de cours de 101 $ à 119 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 108 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 92
$ à 106 $
* Dakota Gold Corp DC.A : CIBC lance la couverture avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 11 $
* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 328 $ à 342 $
* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève son objectif de cours de 335 $ à 365 $
* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $
* Deckers Brands DECK.N : Bernstein relève sa note de « sous-performance » à «
performance en ligne avec le marché »
* Deckers Brands DECK.N : Bernstein relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à
260 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 228
$ à 240 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Susquehanna relève son objectif de cours de
231 $ à 245 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Truist Securities relève son objectif de cours
de 222 $ à 242 $
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 110
$
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Barclays relève son objectif de cours de
105 $ à 183 $
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de 120 $ à 200
$
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours
de 75,00 $ à 175,00 $
* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 98 $ à
155 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 139 $
* Dupont DD.N : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $
* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours
de 46 $ à 52 $
* Embecta Corp EMBC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $
* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à 169 $
* Emerson Electric Co. EMR.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à
144 $
* Enovix Corp ENVX.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève son objectif de cours de 51 $ à 60 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $
* Exelixis Inc. EXEL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 49,00 $
à 50,00 $
* Exelixis, Inc. EXEL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 40
$
* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 135 $ à 139 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Extreme Networks, Inc. EXTR.O : BofA Global Research relève son objectif de
cours de 24,00 $ à 28,00 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC relève son objectif de cours de 271 $ à 281 $
* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de
260 $ à 285 $
* Fiserv Inc FISV.O : BMO abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Fiserv Inc FISV.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Fiserv Inc FISV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* Fiserv Inc FISV.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Flywire Corp FLYW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 16 $ à 21 $
* Fortrea FTRE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 8,00 $ à
9,50 $
* Franklin Resources Inc. BEN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
21,00 $ à 31,00 $
* Franklin Resources Inc. BEN.N : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à «
neutre »
* Gartner IT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Gartner Inc. IT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 200,00 $ à
183,00 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 70 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
58,00 $ à 65,00 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Needham relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Raymond James relève son objectif de cours de 58 $ à 80 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna passe de « neutre » à « positif »
* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 50 $ à
100 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 56 $ à 85 $
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays relève son objectif de cours de 455 $
à 470 $
* Harley-Davidson Inc HOG.N : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $
à 19 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 89 $ à 80 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 87 $ à 83 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 99 $ à 91 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 53 $ à 63 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 59 $ à 67 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 63
$ à 79 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 62
$
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 68 $ à
80 $
* Humana HUM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 211 $ à 288 $
* IAC Inc IAC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $
* IBM IBM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 300 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 785
$ à 792 $
* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Stifel relève son objectif de cours de
42 $ à 52 $
* Ingredion Inc INGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 120 $ à 113 $
* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Ingredion Inc. INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120
$
* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $
* Intapp Inc INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Integra Lifesciences Holdings Corp. IART.O : Wells Fargo relève son objectif
de 12 $ à 15 $
* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 71 $ à 100 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham passe de « conserver » à « acheter »
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 165 $ à
125 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 228 $ à
213 $
* Jacobs Solutions Inc J.N : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 169 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève son objectif de cours de 209 $ à 252 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 232 $ à 245
$
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Leerink Partners relève son objectif de 225 $ à 235 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à
258 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 275
$
* Joby Aviation Inc JOBY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de
15,00 $ à 13,00 $
* Karyopharm Therapeutics, Inc. KPTI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de
cours de 8 $ à 13 $
* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 122 $
* KKR KKR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 117 $ à 125 $
* KKR KKR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 132 $ à 128 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 25 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 120 $
à 140 $
* LCI Industries LCII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $
* Leidos LDOS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 215 $ à 180 $
* Leidos LDOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 205 $ à 193 $
* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de
94 $ à 104 $
* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 37 $ à 38 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 178 $ à
180 $
* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de
cours de 203 $ à 199 $
* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à
« conserver »
* Lucid Group Inc LCID.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 10,00
$ à 5,00 $
* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 900 $ à 1 200
$
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 950 $
à 1 130 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 930 $ à
1 100 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève son objectif de 710,00 $
à 900,00 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 875 $ à 995 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 243
$ à 257 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 235
$ à 257 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 299 $
à 320 $
* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 230
$ à 270 $
* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de
331 $ à 335 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 99
$ à 103 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Barclays relève son objectif de cours de
80 $ à 94 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Citigroup passe de « neutre » à «
acheter »
* Match Group MTCH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $
* Match Group MTCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Match Group MTCH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 40 $
* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 34 $ à
37 $
* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,00
$ à 38,00 $
* Match Group, Inc. MTCH.O : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51
$
* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à
38 $
* Mattel Inc MAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre;
objectif de 125 $
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 545 $ à
740 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 138 $
* MPLX LP MPLX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $
* MSA Safety Inc MSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6
$ à 5,5 $
* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Morgan Stanley relève son objectif de
12,50 $ à 13,70 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO relève son objectif de cours de 140 $
à 144 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de
242 $ à 246 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de
cours de 185,00 $ à 191,00 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $
à 207 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 176 $ à 180 $
* Nike Inc NKE.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 313 $
à 378 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif
de cours de 26 $ à 20 $
* Omnicom OMC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81,00 $
à 79,00 $
* ON Semiconductor ON.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève son objectif de cours de 320 $ à
330 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de
210 $ à 225 $
* PayPal PYPL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : BMO abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Pennymac Financial Services PFSI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 122 $ à 112 $
* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de
cours de 110 $ à 100 $
* Pinterest, Inc. PINS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 28
$
* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 360 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : BMO relève son objectif de cours de 67 $ à
69 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à
71 $
* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 89
$ à 90 $
* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 96 $ à 97 $
* Qorvo QRVO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 87 $
* Qualys Inc QLYS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 117,00 $ à
96,00 $
* Qualys Inc QLYS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 135 $ à 100 $
* Qualys Inc QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Qualys Inc QLYS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 135 $ à 100 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à
9,00 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $
* Repligen RGEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 142 $
* Repligen Corp RGEN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Revvity Inc RVTY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $
* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Revvity Inc RVTY.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 143 $ à 144 $
* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de
23 $ à 25 $
* Rockwell Automation ROK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
460,00 $ à 525,00 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 404 $ à 417 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 400 $ à
445 $
* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève son objectif de cours de 400
$ à 480 $
* Rockwell Automation, Inc. ROK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de
360 $ à 440 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1 625 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 226 $ à 236 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 46 $ à
55 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
69,00 $ à 76,00 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à
75 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 38 $ à
29 $
* Solventum Corp SOLV.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83
$ à 70 $
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à
77 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Benchmark passe de « conserver » à « acheter
»
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG relève son objectif de cours de 127 $ à
190 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 150
$
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours
de 158,00 $ à 170,00 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 88
$
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Stifel relève son objectif de cours de 92 $ à
107 $
* Starbucks SBUX.O : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 25
$ à 31 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $
à 30 $
* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 465 $ à
477 $
* Talos Energy Inc TALO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Teradata Corp. TDC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 229 $
à 243 $
* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 465 $ à 437 $
* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »
* Topbuild Corp BLD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 410 $ à 440 $
* Townebank TOWN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Townebank TOWN.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec
le marché »
* TransDigm Group Inc TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 400 $ à 1 350 $
* TransDigm Group Inc TDG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 1 650 $ à
1 525 $
* TransDigm Group Inc. TDG.N : Morgan Stanley relève son objectif de 1 660,00 $
à 1 680,00 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 149
$ à 95 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 174 $
à 142 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 160 $ à
120 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à
85 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 120 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours
de 40 $ à 50 $
* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
18,00 $ à 20,00 $
* UL Solutions Inc ULS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $
* UL Solutions Inc. ULS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 102 $ à
120 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo relève son objectif de
cours de 45 $ à 47 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 293 $ à
330 $
* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 45
$
* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46
$
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à
40 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à «
neutre »
* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
14 $ à 15 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 607 $
à 615 $
* Vivid Seats Inc. SEAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 7,00
$ à 7,75 $
* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 89 $
* Waters Corp WAT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 350 $
à 370 $
* Waters Corp WAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 470 $ à 450 $
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 345 $ à 385 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120
$
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 121 $ à
124 $
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 470 $ à
550 $
* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Westlake Corp WLK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 115,00 $
à 106,00 $
* Westlake Corp. WLK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à
110 $
* Williams Companies Inc WMB.N : BMO relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $
* Williams Companies Inc WMB.N : Stifel relève son objectif de cours de 78 $ à
83 $
* Workiva Inc WK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 79 $ à 65 $
* WSFS Financial Corp WSFS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $