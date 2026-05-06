Uber prévoit des réservations solides au T2 malgré le conflit au Moyen-Orient

Le logo d'Uber sur un taxi à Dublin

Uber Technologies a annoncé mercredi des ‌prévisions de réservations pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes, soutenues par une demande ​solide pour ses services de VTC et de livraison, malgré l’impact du conflit au Moyen-Orient.

L'action de la société basée à San Francisco progressait d'environ 9% dans les échanges ​avant-Bourse.

Ces prévisions optimistes suggèrent que la stratégie d'Uber - maintenir des prix stables tout en se développant dans des ​secteurs à plus forte marge, notamment sa plateforme ⁠pour entreprises - l’aide à faire face à la hausse des coûts du ‌carburant et aux tensions géopolitiques.

La forte demande de services de livraison sur les marchés internationaux, notamment en Australie, et l'expansion vers de nouvelles ​zones géographiques telles que le ‌Danemark ont également soutenu la croissance.

Uber a déclaré s'attendre à ⁠des réservations brutes comprises entre 56,25 et 57,75 milliards de dollars pour le trimestre clos en juin, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 56,07 milliards, selon ⁠les données LSEG. ‌Ce chiffre intègre un impact négatif d'environ 60 points de base lié ⁠au conflit au Moyen-Orient.

La société vise un bénéfice par action ajusté pour le ‌deuxième trimestre compris entre 78 et 82 cents, légèrement supérieur aux attentes (79 ⁠cents). Les réservations brutes au premier trimestre ont atteint 53,7 ⁠milliards de dollars, dépassant ‌également les attentes.

Uber a indiqué que l'adoption croissante d'outils d'intelligence artificielle contribuait à modérer ​le rythme des embauches en améliorant la ‌productivité dans l'ensemble de ses activités.

Le chiffre d'affaires d'Uber pour le trimestre clos en mars s'est élevé à ​13,2 milliards de dollars, en-deçà des attentes en raison des violentes tempêtes hivernales aux États-Unis, du conflit au Moyen-Orient et de la hausse des prix ⁠de l'essence. Le bénéfice par action ajusté a toutefois dépassé les attentes.

Le chiffre d'affaires du VTC a également été inférieur aux attentes, mais les ventes dans la livraison et le fret ont dépassé les attentes, ces dernières renouant avec la croissance pour la première fois en près de deux ans.

(Rédigé par Akash Sriram, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)