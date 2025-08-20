information fournie par Reuters • 20/08/2025 à 19:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Home Depot, Upstart, Vita Coco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Home Depot, Upstart Holdings et Vita Coco Company, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 450 à 475 dollars

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 à 40 dollars

* Premier Inc PINC.O : Baird relève le cours cible de 22 $ à 27 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup ramène l'opinion d'achat à neutre

* Adm ADM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 61

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Barclays réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 27

* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 235 $

* Apa Corp APA.O : UBS relève l'objectif de cours à 23 dollars, contre 21 dollars auparavant

* AT&T Inc T.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste U.S. 1

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan ramène le titre de surpondéré à neutre

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le PT de 44$ à 46$

* Avis Budget Group Inc CAR.O : BofA Global Research abaisse le PT de 120 à 113 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : BofA Global Research ramène la valeur de l'action d'achat à sous-performance

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 38 $

* Bellring Brands BRBR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $52

* Beyond Meat Inc BYND.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de sous-pondération

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 57 $ à 64 $

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance à neutre

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Bunge BG.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours de 95 dollars

* California Resources Corp CRC.N : UBS relève l'objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Campbell's Co CPB.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 33

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Citigroup réduit le prix cible de 56 $ à 48 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 38 $

* Chevron Corp CVX.N : UBS augmente le prix cible à 197 $ de 186 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS relève le cours cible à 122 $, contre 120 $ auparavant

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 123 $ contre 163 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : UBS augmente le prix cible à 38$ de 30

* Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N : UBS relève le cours cible de 4,5 $ à 4 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan ramène le cours cible de 101 à 89 dollars

* Composecure Inc CMPO.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : UBS réduit l'objectif de cours à 14$ contre 18

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $20

* Conocophillips COP.N : UBS relève le prix cible à 124 $, contre 116 $ auparavant

* Coupang Inc CPNG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 5,50 $ contre 6 $ auparavant

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Darling Ingredients DAR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $43

* Devon Energy Corp DVN.N : UBS relève le prix cible de 37 $ à 40 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James réduit le prix cible de 221 $ à 212 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : UBS relève le prix cible à 171 $ contre 163 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 141 $ contre 140 $ auparavant

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Truist Securities relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève le cours cible à 130 $ contre 103 $

* DXC Technology Co DXC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 85 $ contre 84 $

* EOG Resources Inc EOG.N : UBS relève l'objectif de cours à 144 $ contre 142 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 201 $ contre 205 $

* EQT Corp EQT.N : UBS augmente le prix cible à 65 $ contre 64 $

* Equinix Inc EQIX.O : Barclays relève le cours cible de 798 $ à 804 $

* Etsy Inc ETSY.O : Truist Securities relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Evgo Inc EVGO.O : UBS augmente le prix cible de 5,4 $ à 5 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan réduit le cours cible à 52 $ contre 56 $

* Expand Energy Corp EXE.O : UBS réduit le cours cible à 132 $ contre 145 $

* Exxon Mobil Corp XOM.N : UBS relève le cours cible de 130 à 143 dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le cours cible de 96 à 100 dollars

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays réduit le prix cible à 29 $, contre 30 $ auparavant

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 70

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 175 $, contre 138 $ auparavant

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 55 $

* Gap Inc GAP.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 30 à 22 dollars

* General Mills GIS.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération; PT 45 $

* Gilead GILD.O : Bernstein relève le prix cible à 135 $, contre 120 $ auparavant

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC réduit le prix cible à 9,5 $ contre 15,5 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : UBS relève le cours cible de 3,25 $ à 3,5 $

* Greenwich Lifesciences GLSI.O : Noble Capital commence à couvrir le titre avec une note de surperformance

* Greenwich Lifesciences GLSI.O : Noble Capital démarre la couverture avec un objectif de prix de 45

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 227 $ contre 240 $

* Halliburton Co HAL.N : UBS relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* Hershey HSY.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 187 dollars

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 41 $ à 70 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 403 $ contre 398 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 475 $ de 450 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible à 474$ de 460

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 452 $ contre 460 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho augmente le prix cible à 450 $ de 435

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 399 $ à 401 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities augmente le prix cible à 454 $ de 433

* Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 420 $ à 450 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $34

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 111 $ à 135 $

* IRhythm Technologies IRTC.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* IRhythm Technologies IRTC.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT 200

* Iron Mountain Inc IRM.N : Barclays relève le prix cible de 121 $ à 122 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 129

* J M Smucker Co SJM.N : UBS relève le prix cible à 130 $, contre 115 $ auparavant

* Kellanova K.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 83,50

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : BofA Global Research relève le PT à 179$ de 175

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Barclays réduit le prix cible de 200 $ à 195 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 27

* Kroger Co KR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 75

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 57

* Loandepot Inc LDI.N : UBS augmente le prix cible de 1,4 $ à 1,9 $

* Matador Resources Co MTDR.N : UBS réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* McCormick & Company MKC.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $83

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Truist Securities réduit le PT à 158 $ de 171 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 75

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Novavax Inc NVAX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Novavax Inc NVAX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC augmente le prix cible de 125 $ à 200 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le prix cible de 180 à 210 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève l'objectif de cours à 45 $ contre 42 $ auparavant

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : BTIG réduit l'objectif de cours à neutre à partir d'achat

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS relève l'objectif de cours à 52 $ contre 51

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 157 $ contre 162 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS relève le cours cible à 15,5 $ contre 14 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Permian Resources Corp PR.N : UBS relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Truist Securities relève le PT à 21 $ contre 18 $

* Post Holdings POST.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 122 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 61 $ vs 105

* Premier Inc PINC.O : Baird augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Premier Inc PINC.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 21 $ contre 19 $

* Premier Inc PINC.O : UBS relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23

* Primo Brands Corp PRMB.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 76 $ contre 82 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 71 $ à 76 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 79 $ à 73 $

* Range Resources Corp RRC.N : UBS réduit le prix cible à 40$ de 42

* Ready Capital Corp RC.N : UBS réduit le prix cible à 4 $ de 4,5

* Realty Income Corp O.N : Barclays augmente le cours cible à 59 $ contre 58 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho relève le cours cible de 74 $ à 77 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities relève le prix cible à 42 $ contre 37 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 626 $

* Schlumberger NV SLB.N : UBS réduit le prix cible de 45 à 44 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 240 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 28 $ contre 18 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 à 24 dollars

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 51

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 123

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 159

* Staar Surgical Co STAA.O : Stephens relève l'objectif de cours de 17 $ à 28 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : BTIG relève l'objectif de cours de 75 $ à 85 $

* TJX Companies Inc TJX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 145 à 148 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $60

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 330 $ à 345 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 325 $, contre 342 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 93 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup augmente le prix cible de 75 $ à 76 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Glj Research initie une couverture avec une note de vente; PT 112 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève le prix cible de 52 $ à 58 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 72$ contre 61

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 66$ contre 62

* Viking Holdings Ltd VIK.N : UBS augmente le prix cible à 69$ de 55

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 29$ contre 38

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève l'objectif de cours de 50 à 60 dollars

* Wk Kellogg Co KLG.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $23

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève le prix cible de 61 $ à 64 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève le prix cible à 9 $, contre 7 $ auparavant