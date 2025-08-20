 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 888,55
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street attentiste avant Jackson Hole, la tech en berne
information fournie par AFP 20/08/2025 à 22:43

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a clôturé orientée à la baisse mercredi, dans l'attente du colloque des banquiers centraux à Jackson Hole, les investisseurs continuant à délaisser les valeurs technologiques.

Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (+0,04%), l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,67% et l'indice élargi 500 a lâché 0,24%.

"Le sentiment d'aversion au risque a dominé aujourd'hui Wall Street, les +Sept Magnifiques+ (surnom donné aux géants du secteur technologique, ndlr) entraînant les indices boursiers à la baisse", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Alphabet (-1,12%), Amazon (-1,84%), Apple (-1,97%), Meta (-0,50%), Microsoft (-0,79%), Nvidia (-0,14%) et Tesla (-1,64%) ont tous les sept terminé dans le rouge.

"Nous sommes simplement arrivés à un point où beaucoup d'entre elles étaient surachetées", relève auprès de l'AFP Tim Urbanowicz, d'Innovator Capital Management.

L'un des éléments déclencheurs a été la publication en début de semaine d'un rapport du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ayant relativisé la rentabilité pour les entreprises des investissements dans l'IA.

Compte tenu "du niveau de valorisation" de ces entreprises, il est nécessaire de rester "prudent" en évitant de "laisser s'installer un excès de confiance" pour ces valeurs, prévient Tim Urbanowicz.

En parallèle, "les investisseurs se demandent si le président (de la Réserve fédérale, ndlr) Jerome Powell soutiendra l'idée d'une politique accommodante vendredi lors de son discours au symposium annuel de Jackson Hole", rappelle Jose Torres.

Les opérateurs s'attendent en grande majorité à une baisse de taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch.

Il est "très surprenant que le marché affiche un tel degré de confiance" alors que l'inflation aux Etats-Unis reste toujours élevée et supérieure au mandat de la Fed, commente Tim Urbanowicz.

Selon lui, cela tient "en grande partie" aux nombreuses pressions du président américain Donald Trump "pour inciter la Fed à baisser ses taux".

Les principaux responsables de la banque centrale américaine, ont fait part de leurs avis divergents sur la politique monétaire à mener, selon un compte-rendu de leurs discussions de fin juillet publié mercredi.

Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur inquiétude face aux risques grandissants sur le marché de l'emploi. D'une manière générale, l'ensemble des membres se montre prudent pour la suite, se disant prêts à "ajuster la position économique si des risques apparaissent venant contrecarrer les objectifs" de la Fed.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se détendait légèrement à 4,29% contre 4,31% à la clôture mardi.

Ailleurs, à la cote, le secteur des semiconducteurs souffrait d'informations de presse assurant que le gouvernement américain songerait à transformer les subventions accordées dans le cadre du plan "Chips Act" en prises de participation. Intel a perdu 6,99%, TSMC 1,76% et Micron 3,97%.

La chaîne de supermarchés Target a glissé (-6,33% à 98,69 dollars). Le groupe a dépassé les attentes de Wall Street en termes de chiffre d'affaires mais s'attend à ce que ses ventes annuelles chutent.

L'entreprise de Minneapolis (Minnesota) a par ailleurs annoncé un changement à sa tête, l'actuel patron Brian Cornell devant être remplacé à partir du 1er février prochain par Michael Fiddelke.

La holding de magasins à bas coûts TJX (+2,71% à 138,27 dollars), qui contrôle notamment les enseignes TJMaxx (habillement), HomeGoods (articles de décoration) et Marshalls (prêt-à-porter), a été recherchée après avoir fait mieux qu'escompté pour le second trimestre et avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse.

Nasdaq

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
199,3200 USD NASDAQ -1,12%
AMAZON.COM
223,8100 USD NASDAQ -1,84%
APPLE
226,0100 USD NASDAQ -1,97%
INTEL
23,5400 USD NASDAQ -6,99%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
747,7200 USD NASDAQ -0,50%
MICRON TECHNOLOGY
117,2100 USD NASDAQ -3,97%
MICROSOFT
505,7200 USD NASDAQ -0,79%
NVIDIA
175,4000 USD NASDAQ -0,14%
TARGET
98,670 USD NYSE -6,37%
TESLA
323,9000 USD NASDAQ -1,64%
TJX COMPANIES
138,235 USD NYSE +2,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank