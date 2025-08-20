USA-Les responsables de la Fed partisans d'une baisse des taux restent isolés-"minutes"

USA-Les responsables de la Fed partisans d'une baisse des taux restent isolés

Les deux responsables de la Réserve fédérale (Fed) qui ont ouvertement plaidé pour une baisse des taux le mois dernier n'ont semble-t-il pas réussi à rallier d'autres soutiens lors de la dernière réunion de l'institution.

D'après le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed des 29 et 30 juillet, "presque tous les participants" ont jugé que maintenir les taux des "fed funds" dans une fourchette de 4,25%-4,50% était approprié.

La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, et le gouverneur Christopher Waller se sont opposés à cette décision, estimant qu'une réduction d'un quart de point de pourcentage permettrait de prévenir l'affaiblissement du marché de l'emploi.

Lors de cette réunion, les responsables de la Fed ont continué à débattre des effets des droits de douane sur l'inflation et le niveau de restriction de leur politique monétaire.

Ils ont estimé que les effets de droits de douane plus élevés s'étaient déjà répercutés sur les prix de certains produits mais que son impact sur l'économie américaine ou l'inflation restait à mesurer, selon les "minutes".

Les participants de la réunion ont souligné qu'ils pourraient être confrontés à des choix difficiles si l'inflation élevée s'avérait plus persistante alors que les perspectives du marché de l'emploi s'affaiblissaient.

Le président américain Donald Trump a appelé mercredi Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) à démissionner, après des accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale.

Le locataire de la Maison blanche a répété ces derniers mois sa volonté que la Fed baisse immédiatement ses taux d'intérêt, appelant également le patron de l'institution, Jerome Powell, à démissionner.

