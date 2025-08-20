Wall Street termine en ordre dispersé avant Jackson Hole

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, les investisseurs ayant décidé de vendre certaines actions du secteur technologique avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 50,39 points, à 44.982,74 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 9,48 points, soit 0,13% à 6.402,74 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 118,36 points, soit 0,55% à 21.196,593 points.

Les valeurs technologiques, qui ont largement contribué à la reprise après le recul de Wall Street au mois d'avril, reculent. L'indice des nouvelles technologies du S&P500 était à la baisse tandis que les secteurs de l'énergie, de la santé et des biens de consommation courante étaient en hausse.

"En prenant du recul, on voit qu'il s'agit davantage d'une rotation que d'une véritable liquidation", a expliqué Bryant van Cronkhite, gestionnaire de portefeuille chez Allspring. "Les valorisations technologiques semblent élevées dans le contexte actuel de dépenses excessives. J'ajouterais qu'il existe de nombreux segments du marché qui semblent très attractifs du point de vue des valorisations et qui ont été largement ignorés."

Certains investisseurs s'inquiètent également d'une ingérence du gouvernement américain dans le secteur privé. Deux sources ont déclaré mardi que le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, étudiait la possibilité que le gouvernement prenne une participation au capital des fabricants de semiconducteurs qui se voient attribuer des aides fédérales pour bâtir des usines aux Etats-Unis.

Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel et Micron ont tous reculé.

L'attention se porte également sur la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui se tiendra du 21 au 23 août.

Le président de la Fed Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi et ses propos seront scrutés afin d'obtenir des indications sur la politique monétaire, alors même que les investisseurs anticipent une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt en septembre, selon les données compilées par LSEG.

Aux valeurs, Target a chuté après avoir nommé un nouveau directeur général et décidé de maintenir ses prévisions annuelles.

Estee Lauder reculait également après avoir dit prévoir un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, alors que l'entreprise est confrontée à la faiblesse persistante des marchés américain et chinois et à l'incertitude des droits de douane.

(Carolina Mandl, à New York, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore; version française Camille Raynaud)