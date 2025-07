TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Hershey, Metlife, Voya Financial

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Hershey, Metlife et Voya Financial.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : RBC relève l'objectif de 70 $ à 75 $

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : TD Cowen relève la cible de 65 $ à 90 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays augmente le prix cible de 96 $ à 98 $

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève le prix cible de 96 $ à 100 $

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 26 $

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 31

* Allegiant Travel Co ALGT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 37 $ contre 31 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 254 $ contre 260 $

* Allstate Corp. ALL.N : Barclays augmente le prix cible à 188 $ contre 172 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen relève le cours cible à 42 $, contre 38 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Roth MKM relève le cours cible à 205 dollars

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 175 à 177 dollars

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Northland Capital passe de "market perform" à "outperform"

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève le prix cible de 240 à 250 dollars

* Amazon.Com, Inc. AMZN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 238 $ contre 201 $

* American Express AXP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 297 $ contre 249 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 285 à 320 dollars

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible à 320 $, contre 270 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : UBS relève le cours cible de 250 à 260 dollars

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Jefferies relève le cours cible de 51 $ à 58 $

* Antero Resources AR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 43 $ contre 38 $ auparavant

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan relève le cours cible à 49 $, contre 44 $ auparavant

* Apa Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 96 $ contre 88 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le prix cible à 143 $ contre 136 $

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 200 à 215 dollars

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance; PT 430

* Arcbest Corp ARCB.O : UBS augmente le prix cible de 64 $ à 84 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève le prix cible à 179 $, contre 166 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 327 $ contre 346 $

* ASML Holding NV ASML.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 840 $ à 890 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays augmente le prix cible à 28 $ contre 25 $

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James relève le cours cible de 72 $ à 90 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $

* Bank of America BAC.N : HSBC passe de "buy" à "hold"; augmente l'objectif de cours à 51$ contre 47

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays augmente le prix cible à 68 $ contre 67 $

* Bank Ozk OZK.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Bankunited, Inc. BKU.N : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38 $

* BKV Corporation BKV.N : Barclays relève l'objectif de cours de 29 à 30 dollars

* Blacksky Technology Inc. BKSY.N : H.C. Wainwright relève le cours cible de 20 à 28 dollars

* Blackstone BX.N : Jefferies relève le prix cible de 161 $ à 176 $

* Block Inc XYZ.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 65,00 $ à 73,00 $

* Bluerock Homes Trust Inc BHM.A : Colliers initie la couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 114 $ à 106 $

* Bok Financial Corporation BOKF.O : Barclays augmente le prix cible à 115 $ contre 110 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : Jefferies relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève le prix cible de 55 $ à 62 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : JP Morgan relève le prix cible de 56 $ à 63 $

* Brighthouse Financial Inc. BHF.O : Barclays réduit le prix cible de 76 $ à 70 $

* Brightspire Capital BRSP.N : Barclays réduit le prix cible à 5$ de 7

* Brightspire Capital BRSP.N : Barclays ramène le cours de l'action d'égale à égale à sous-pondéré

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays réduit le prix cible de 121 $ à 111 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 119 $ à 150 $

* Caci International Inc CACI.N : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Cadence Bank CADE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38 $ auparavant

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 36 $ à 42 $

* Cadence Bank CADE.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 255 $, contre 230 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : TD Cowen relève le cours cible de 184 $ à 258 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 44 $ à 54 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup relève le cours cible de 325 à 415 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein réduit le prix cible à 149 $ de 168 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays augmente le prix cible à 156 $ contre 152 $

* Chime Financial Inc. CHYM.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Chime Financial Inc. CHYM.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 40

* Ciena Corp CIEN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 73,00 $ à 70,00 $

* Ciena Corp CIEN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 70,00 $ contre 73,00 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 73,00 $ à 70,00 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 70,00 $ contre 73,00 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de cours de 85

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho initie une couverture avec une note de sous-performance

* Citigroup C.N : HSBC relève l'objectif de cours de 86 à 97 dollars

* Clorox CLX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 135 $ à 120 $

* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 12 $ à 22 $

* Coherent Corp COHR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 83,00 $ à 92,00 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays réduit le prix cible à 27 $ contre 32 $

* Comerica Inc CMA.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Conocophillips COP.N : Bernstein réduit le prix cible de 120 à 115 dollars

* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre

* Core Scientific Inc CORZ.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho réduit le cours à neutre de surperformant; augmente le cours cible à 150 $ de 70

* Coreweave Inc CRWV.O : Stifel passe de "buy" à "hold"; augmente la cible à 115$ de 75

* Corning Inc GLW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 44,00 $ à 50,00 $

* Corteva CTVA.N : BMO augmente le prix cible de 74 $ à 86 $

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 37 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen relève le cours cible de 430 $ à 470 $

* Crown Castle Inc CCI.N : UBS relève le cours cible à 124 $, contre 118 $ auparavant

* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC relève le cours cible de 120 $ à 128 $

* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève le cours cible de 30 $ à 36 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays augmente le prix cible de 135 $ à 155 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein réduit le prix cible de 45 $ à 43 $

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève le prix cible à 42 $, contre 40 $ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein ramène l'objectif de cours à 192 $ contre 200 $ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC réduit le prix cible à 160 $ de 180

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 580,00 $ à 480,00 $ de 515,00

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays augmente le prix cible à 135$ de 110

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein ramène le cours cible à 140 $, contre 144 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Jefferies augmente le prix cible à 70$ de 60

* EQT Corp EQT.N : Mizuho rétablit la couverture avec une note de surperformance; prix cible 66

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan relève le prix cible de 55 à 65 dollars

* Exelixis Inc EXEL.O : RBC réduit la note de surperformance à performance sectorielle

* Exelixis Inc EXEL.O : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays relève le cours cible à 139 $, contre 122 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : Bernstein ramène le cours cible à 146 $, contre 150 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC augmente le prix cible de 125 $ à 136 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein ramène le cours cible à 129 $, contre 140 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 131 à 134 dollars

* F&G Annuities & Life Inc. FG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 37 $, contre 40 $ auparavant

* Fair Isaac Corp. FICO.N : Oppenheimer augmente le prix cible à 2300 $ contre 2293 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 230 à 250 dollars

* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays réduit le prix cible à 65 $ contre 67 $

* First American Financial FAF.N : Barclays réduit le prix cible à 70 $ contre 72 $

* First Financial Corp THFF.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays réduit le prix cible de 27 à 25 dollars

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27 $ auparavant

* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays relève le prix cible de 23 $ à 26 $

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays relève le prix cible de 28 à 32 dollars

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 159 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Citigroup relève le cours cible de 44 $ à 48 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 91 $ à 72 $

* GE Vernova Inc GEV.N : BMO augmente le prix cible de 522 $ à 590 $

* General Dynamics Corp GD.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 342 $ de 298 $

* General Dynamics Corp GD.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Globe Life Inc GL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 160$ contre 145

* Goldman Sachs GS.N : HSBC passe de "hold" à "reduce"; augmente l'objectif de cours à 627 $ contre 558 $ auparavant

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies augmente le prix cible à 801 $ de 597 $

* Harley-Davidson Inc HOG.N : UBS réduit l'objectif de cours à 27$ contre 28

* Healthequity Inc HQY.O : Raymond James relève le cours cible à 120 $, contre 115 $ auparavant

* Hershey HSY.N : TD Cowen relève le cours cible de 156 $ à 165 $

* Hess HES.N : Bernstein ramène le cours cible à 153 $, contre 177 $ auparavant

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 26 $

* Intapp Inc INTA.O : Stifel réduit le cours cible à 60 $ contre 65 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : UBS relève le cours cible de 195 à 210 dollars

* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève le cours cible de 108 à 114 dollars

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BMO réduit le prix cible de 15 $ à 4 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 5 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : RBC réduit le prix cible de "surperformance" à "performance sectorielle

* JP Morgan JPM.N : HSBC passe de "hold" à "reduce"; augmente le prix cible de 237 $ à 259 $

* Kalvista Pharmaceuticals, Inc. KALV.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Keycorp KEY.N : UBS passe de neutre à achat; l'objectif de cours passe de 16 $ à 22 $

* Keycorp KEY.N : Wells Fargo relève le cours cible à 20 $ contre 18 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève le cours cible de 139 à 157 dollars

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 870 $ à 920 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Oppenheimer relève le cours cible de 47 à 55 dollars

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 75 $ à 95 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : UBS relève le cours cible de 43 à 48 dollars

* Liberty Media Corp FWONK.O : Wells Fargo relève le cours cible de 80 à 87 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 85 $ contre 76 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $

* Magnite, Inc. MGNI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 24 $ contre 13 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 1930 $ à 2010 $

* Marsh & Mclennan Cos. MMC.N : Barclays réduit le prix cible de 249 $ à 233 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT 17 $

* Meta META.O : Roth MKM augmente le prix cible à 740 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo relève le cours cible de 664 à 783 dollars

* Metlife Inc MET.N : JP Morgan relève le cours cible de 86 à 95 dollars

* Metlife, Inc. MET.N : Barclays relève le cours cible de 88 à 94 dollars

* MGIC Investment MTG.N : Barclays relève le cours cible de 26 à 27 dollars

* MGM Resorts International MGM.N : UBS relève le cours cible de 37 $ à 42 $

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho relève le cours cible de 78 $ à 85 $

* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le prix cible de 85 $ à 100 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 105 $ à 115 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 368 $ à 330 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 55 $ à 50 $

* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 493,00 $ à 498,00 $

* Moody's Corp MCO.N : UBS augmente le prix cible à 515 $ de 445 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève le prix cible à 131 $ contre 117 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 158 $ contre 135 $

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 120 à 145 dollars

* Groupe M. Cooper Inc. COOP.O : Barclays relève le cours cible de 147 $ à 156 $

* MSCI Inc MSCI.N : UBS relève le cours cible de 655 $ à 700 $

* MSCI Inc MSCI.N : Wells Fargo relève le cours cible à 578 $ contre 530 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève le cours cible de 22 $ à 23 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : Raymond James relève le cours cible de 20 à 25 dollars

* National Vision Holdings, Inc. EYE.O : Barclays relève le prix cible de 17 $ à 30 $

* National Vision Holdings, Inc. EYE.O : Barclays augmente le prix cible à 30 $ à partir de 17 $ National Vision Holdings Inc

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $47

* Nektar Therapeutics NKTR.O : B. Riley relève le prix cible de 60 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen relève le prix cible à 1440 $ contre 1325 $

* Nexpoint Residential Trust NXRT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 36$ de 39

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : Barclays augmente le prix cible de 41 $ à 42 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le prix cible de 258 $ à 295 $

* Northrop Grumman NOC.N : Deutsche Bank passe de "buy" à "hold"; baisse le prix cible à 542 $ contre 580 $

* Old National Bancorp ONB.O : Barclays augmente le prix cible de 25 $ à 28 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70 $ contre 62 $ auparavant

* Onemain Holdings Inc OMF.N : TD Cowen relève le prix cible de 60 $ à 68 $

* Onemain Holdings, Inc OMF.N : Barclays relève le prix cible de 48 à 56 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 269 $ contre 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies relève le cours cible à 270 $, contre 220 $ auparavant

* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève le cours cible de 53 à 55 dollars

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 160 à 165 dollars

* Parsons Corp PSN.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "strong buy

* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays réduit le prix cible de 124 $ à 119 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.O : Barclays relève l'objectif à 140 $, contre 125 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève l'objectif de cours à 213 $ contre 186 $

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève l'objectif de performance du marché à surperformer

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 140 $, contre 125 $ auparavant

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 97 $ à 115 $

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays relève le cours cible de 76 à 80 dollars

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan relève le cours cible à 101 $, contre 92 $ auparavant

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies ramène le cours cible de 321 $ à 309 $

* Progressive Corp. PGR.N : Barclays réduit le prix cible de 297 $ à 287 $

* Progyny Inc PGNY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Prologis Inc PLD.N : UBS relève le cours cible de 106 à 120 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136 $ contre 126 $ auparavant

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève le prix cible de 109 à 119 dollars

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Radian Group RDN.N : Barclays relève le prix cible de 34 $ à 35 $

* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 42 $ à 46 $

* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays relève le prix cible à 44 $ contre 39 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : JP Morgan augmente le prix cible à 264 $ contre 237 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172$ contre 166

* Root Inc ROOT.O : TD Cowen relève le cours cible de 51 $ à 125 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays réduit le prix cible à 79 $ contre 83 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley augmente le cours cible à 595,00 $ contre 587,00 $

* S&P Global Inc SPGI.N : UBS augmente le prix cible de $575 à $620

* Sage Therapeutics Inc SAGE.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 12 $ à 9,2 $

* Sage Therapeutics Inc SAGE.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du secteur"

* SBA Communications Corp SBAC.O : UBS augmente le prix cible de 280 $ à 285 $

* SEI Investments Company SEIC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 96 $ à 101 $

* Semler Scientific Inc SMLR.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 101

* Senseonics Holdings, Inc. SENS.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 1,1 $ à 1,4 $

* Sitio Royalties Corp STR.N : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Stifel augmente le prix cible de 108 à 115 $

* Southstate Corporation SSB.N : Barclays relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer relève le cours cible de 170 $ à 197 $

* State Street Corporation STT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 113 à 121 dollars

* Sunrun Inc RUN.O : Keybanc relève le cours de l'action de sous-pondéré à pondération sectorielle

* Symbotic Inc SYM.O : Northland Capital relève le cours cible de 35 $ à 56 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 81 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le prix cible de 68 à 84 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen relève le cours cible de 68 $ à 82 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho réduit le prix cible à 375 $ contre 390 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Barclays augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève le prix cible de 170 à 205 dollars

* The Goldman Sachs Group, Inc. GS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 650 à 785 dollars

* The Hartford Financial Services Group, Inc. HIG.N : Barclays réduit le prix cible de 145 $ à 142 $

* The Progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 290,00$ de 330,00

* The Progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Barclays réduit le prix cible de 280 $ à 274 $

* The Travelers Companies, Inc. TRV.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 130 à 135 dollars

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le prix cible de 48 $ à 51 $

* TransUnion TRU.N : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 108 $

* Truist Financial Corp TFC.N : HSBC relève le cours cible de 47 $ à 51 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Uber UBER.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 115 $ contre 97 $ auparavant

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 271 $ contre 267 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCB.N : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Unum Group UNM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 96 $ contre 89 $ auparavant

* Unum Group UNM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 96 $ contre 87 $ auparavant

* US Bancorp USB.N : HSBC relève le cours cible de 54 à 61 dollars

* Uwm Holdings Corp. UWMC.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève le cours cible de 141 $ à 151 $

* Valero Energy Corp VLO.N : UBS relève l'objectif de cours à 164 dollars, contre 150 dollars auparavant

* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 45 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 89 $ (80 $)

* Wabtec Corp WAB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 236 $ contre 231 $ auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : UBS relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9

* Webster Financial Corp WBS.N : Raymond James augmente le prix cible de 58 $ à 65 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Barclays augmente le prix cible de 72 $ à 77 $

* Wells Fargo WFC.N : HSBC relève le cours cible à 79 $ contre 71 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 100 $ contre 97 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Raymond James relève le cours cible à 155 $, contre 143 $ auparavant

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays augmente le prix cible de 145 $ à 162 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : UBS relève le cours cible à 101 $, contre 83 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : UBS relève le cours cible à 150 dollars, contre 123 dollars auparavant

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 60 à 75 dollars