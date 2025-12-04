 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fiserv, PayPal, UMH Properties
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Fiserv, PayPal et UMH Properties.

FAITS MARQUANTS

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit sa notation à neutre

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit sa note de neutre à sous-pondéré

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan réduit sa note de surpondération à neutre

* PayPal PYPL.O : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à "acheter

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours à 14 dollars

contre 17 dollars

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Barclays augmente le prix cible de 6 $ à 7 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse le cours cible à 366 $, contre 400 $ auparavant

* Agilysys Inc AGYS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities relève le cours cible de 104 à 107 dollars

* Alcoa Corp AA.N : HSBC relève le cours cible à 47 $, contre 41 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BMO ramène le cours cible de 67 $ à 60 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen augmente le cours cible de 260 $ à 315 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Barclays ramène le cours cible de 275 $ à 251 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 5 $ à 195

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Colliers Securities réduit la note à neutre

* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies augmente le prix cible de 29 $ à 36 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : JP Morgan réduit la note de neutre à sous-pondéré

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna relève le cours cible de 400 $ à 450 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Wells Fargo abaisse le cours cible de 62 à 59 dollars

* Cava Group Inc CAVA.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Cava Group Inc CAVA.N : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 66

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 56 $ contre 62 $

* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de neutre à sous-pondéré

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 168 à 178 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 47 $ contre 48 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Truist Securities réduit le prix cible à 111 $ contre

128 $

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 22$ de 20

* Core & Main Inc CNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60

* Descartes Systems Group Inc DSGX.O : Barclays réduit le prix cible à 106 $ contre 108 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein augmente le prix cible à 109 $ de 103 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 85 $ contre 75

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 132 $ contre 124 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève le cours cible à 140 $, contre 113 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 108 $ à 114 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 129 $ à 136 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 136 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho réduit le prix cible de 180 $ à 172 $

* Eli Lilly LLY.N : BMO augmente le prix cible de 1 100 $ à 1 200 $

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec une cote d'achat

* Evolution Petroleum Corp EPM.A : Roth MKM rétablit la couverture avec un prix cible de 5

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève le prix cible de 274 $ à 285 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 275 à 280 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Mizuho relève le prix cible à 62 $ contre 56 $

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève l'objectif de cours à 160 $ contre 135 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein augmente le prix cible à 173 $ de 162 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 132 $ de 110

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 175$ contre 150

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 215$ contre 185

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 197 $ de 186 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 165 $ de 160 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible à 179 $ de 168 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 175 $ à 190 $

* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : Stifel initie une couverture avec un prix cible de 12

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève le prix cible de 710 $ à 720 $

* Genco Shipping & Trading Ltd GNK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 à 23 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie ramène l'objectif de cours à 40$ contre 70

* Gitlab Inc GTLB.O : Macquarie abaisse le prix cible de "surperform" à "neutre

* Globalfoundries Inc GFS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 37 $ contre 33 $

auparavant

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 129 $ contre 126 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 46 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 269 $ contre 270 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 21 $ contre

19 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities relève le prix cible de 159 à 168 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit le prix cible de 1,5 $ à 18,5 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Colliers Securities réduit sa note à neutre

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; prix cible de

4,10

* Kaspi.kz Ao KSPI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 96 $ à 88 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 71 $ contre 67 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 83

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le prix cible de 22 $ à 25 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 118 $

* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 545 $ à 525 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève le PT de 280 $ à 380 $

* Macy's Inc M.N : Jefferies augmente le prix cible de 18,50 $ à 26 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen augmente le prix cible de 17 $ à 21 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $

* Marriott MAR.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 283 $ contre 278 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 55

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 105 $ à 120 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible à 74 $, contre 69 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève le cours cible de 73 $ à 75 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 265 à 270 dollars

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 130 $

* Mongodb Inc MDB.O : Argus Research augmente le prix cible de 340 à 488 dollars

* Ncino Inc NCNO.O : KBW relève le cours cible de 34,5 $ à 36 $

* Ncino Inc NCNO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* NiSource Inc NI.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $

* NVR Inc NVR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 7910 $ contre 7900 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens réduit le prix cible à 97 $ contre 115 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit le prix cible à 375 $ contre 415 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève le cours cible à 950 $, contre 906 $ auparavant

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 70$ contre 85

* PayPal PYPL.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 34 à 36 dollars

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit le prix cible à 110 $ de 131 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève le cours cible à 138 $ contre 118 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 149 $ contre 136 $ auparavant

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève le prix cible de 725 $ à 850 $

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le cours cible de 417 à 435 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible à 475 $ de 506 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 192 $ à 203 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 23 $

* Salesforce CRM.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 360 $ contre 340 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Baird réduit le prix cible à 315 $ contre 325

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le prix cible à 330 $, contre 316 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Bernstein relève le cours cible de 221 à 223 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : BMO réduit le prix cible à 275 $ contre 280 $

* Salesforce Inc CRM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 380 $ contre 400 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le prix cible de 316 à 330 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 64 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : JP Morgan relève le prix cible de 17 à 19 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 250 $ à 275 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 237 $ contre 221 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 268 $ contre 255 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Monness Crespi Hardt relève le prix cible de 260 à 275 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 280 $ à 290 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel augmente le prix cible de 260 $ à 280 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 275 à 290 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31 $ contre 28 $ auparavant

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Needham initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Star Bulk Carriers Corp SBLK.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : BTIG relève l'objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 500 $, contre 535 $ auparavant

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel initie une couverture avec un prix cible de 15

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : JP Morgan relève le prix cible de 71 $ à 76 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Mizuho relève le cours cible de 53 $ à 56 $

* the TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 172 $ contre 168 $

* Toast Inc TOST.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Torrid Holdings Inc CURV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 6 $ à 2 $

* Uipath Inc PATH.N : Barclays relève l'objectif de cours de 14 à 16 dollars

* Uipath Inc PATH.N : RBC augmente le prix cible de 14 $ à 16 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen relève le cours cible de 13 $ à 16 $ Uipath Inc PATH.N : TD Cowen relève

le cours cible de 13 $ à 16 $

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 12 $ à 14 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève le cours cible de 1 $ à 17 $

* UMH Properties Inc UMH.N : Colliers Securities relève la note à acheter

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 61 $ à 47 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 170 à 181 dollars

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
14,3500 USD NASDAQ -2,31%
ACV AUCTIONS RG-A
7,795 USD NYSE -1,33%
ADOBE
324,4500 USD NASDAQ -0,71%
AGILYSYS
128,0000 USD NASDAQ +1,02%
AIRBNB RG-A
119,8900 USD NASDAQ -0,20%
ALCOA-WI
43,838 USD NYSE -0,57%
ALEXANDRIA REIT
46,575 USD NYSE -3,78%
APPLIED MATERIALS
269,9950 USD NASDAQ +0,51%
ASBURY AUTOMOTIV
233,170 USD NYSE -1,40%
AVLONBY COM REIT
181,365 USD NYSE -0,18%
AXOGEN
32,6400 USD NASDAQ +15,21%
BRD FIN HLDG
71,105 USD NYSE -0,20%
BROADCOM
381,0800 USD NASDAQ +0,12%
CARRIER GLOBAL
54,130 USD NYSE -0,90%
CAVA GROUP
54,200 USD NYSE -0,57%
CENTURY COMMUNIT
62,710 USD NYSE -5,10%
CHEVRON
151,930 USD NYSE +0,18%
CHEWY RG-A
33,110 USD NYSE -2,45%
CHOICE HOTELS
90,515 USD NYSE -1,23%
CORE & MAIN RG-A
49,340 USD NYSE -1,34%
D R HORTON
162,000 USD NYSE -1,84%
DOLLAR TREE
116,4500 USD NASDAQ +3,13%
DUTCH BROS RG-A
60,830 USD NYSE -0,70%
EASTGROUP PROP R
180,050 USD NYSE +0,45%
ELI LILLY & CO
1 020,800 USD NYSE -1,23%
FEDEX
273,640 USD NYSE +1,13%
FERGUSON ENTER
250,060 USD NYSE -1,12%
FIRST IND RT T R
57,050 USD NYSE +2,02%
FISERV INC
65,6400 USD NASDAQ -1,96%
FIVE BELOW
161,9950 USD NASDAQ -0,71%
FOGHORN THERAP
4,6552 USD NASDAQ +4,85%
GE VERNOVA
619,795 USD NYSE +2,93%
GENCO SHIPPING
19,130 USD NYSE +0,29%
GITLAB RG-A
36,9400 USD NASDAQ -2,35%
GLOBALFOUNDRIES
37,6800 USD NASDAQ -1,08%
Gaz naturel
5,00 USD NYMEX 0,00%
HEALTHEQUITY
98,7100 USD NASDAQ +0,07%
HIMS&HERS HLTH RG-A
38,318 USD NYSE +3,37%
HONEYWELL INTL
193,1350 USD NASDAQ -0,17%
HOST HOTELS REIT
17,4100 USD NASDAQ -1,42%
HYATT HOTELS RG-A
157,338 USD NYSE -2,43%
INDEPENDENC REIT
17,185 USD NYSE -0,35%
JETBLUE AIRWAYS
4,6150 USD NASDAQ -2,02%
KASPI SP ADR
77,3000 USD NASDAQ -0,99%
KB HOME
64,800 USD NYSE -1,55%
KNIFE RIVER
75,180 USD NYSE -1,74%
LENDINGCLUB
19,430 USD NYSE +3,41%
LENNAR RG-A
130,505 USD NYSE -1,99%
LENNOX INTL
498,345 USD NYSE -0,37%
LUMENTUM HLDNGS
314,0200 USD NASDAQ +3,64%
MACY'S
21,970 USD NYSE -2,18%
MARRIOTT INTL RG-A
300,6500 USD NASDAQ -1,96%
MAZE THERA
41,1000 USD NASDAQ -0,94%
MERCK
101,730 USD NYSE -0,56%
MERITAGE HOMES
72,660 USD NYSE -2,65%
MICROCHIP TECH
63,8000 USD NASDAQ +0,30%
MICRON TECHNOLOGY
225,9700 USD NASDAQ -3,50%
MOHAWK INDUSTRIE
112,445 USD NYSE -2,38%
MONGODB-A
401,3750 USD NASDAQ -1,12%
NCINO
25,6550 USD NASDAQ +0,33%
NISOURCE
41,960 USD NYSE +0,18%
NVR
7 613,060 USD NYSE -0,84%
OKTA-A
86,9500 USD NASDAQ +0,71%
ORACLE
208,350 USD NYSE +0,27%
PARKER-HANNIFIN
871,265 USD NYSE +0,21%
PAYMNTS HLDGS RG-A
35,500 USD NYSE +1,95%
PAYPAL HOLDINGS
61,0100 USD NASDAQ -0,38%
PDF SOLUTIONS
29,4300 USD NASDAQ +1,38%
PPG INDUSTRIES
100,830 USD NYSE -0,49%
PROLOGIS REIT
130,015 USD NYSE +0,64%
PULTEGROUP
128,750 USD NYSE -1,21%
PVH
77,380 USD NYSE -11,60%
Pétrole Brent
62,77 USD Ice Europ +0,03%
Pétrole WTI
59,06 USD Ice Europ +0,08%
REGENERON PHARMA
728,4850 USD NASDAQ +0,67%
ROCKWELL AUTOMAT
401,775 USD NYSE +0,28%
ROPER TECHNOLOGI
446,9025 USD NASDAQ +0,23%
ROSS STORES
176,8900 USD NASDAQ -0,62%
SAILPOINT
19,9550 USD NASDAQ +2,75%
SALESFORCE
240,060 USD NYSE +0,61%
SKYWARD SPEC
46,3400 USD NASDAQ +2,57%
SMITH DOUGLAS RG-A
21,460 USD NYSE -0,33%
SNOWFLAKE
238,200 USD NYSE -10,32%
SOFI TECH
28,5700 USD NASDAQ -1,72%
SOLID BSCNCS
5,4700 USD NASDAQ +5,39%
STAR BULK CARRIE
20,5650 USD NASDAQ +0,76%
STEVEN MADDEN
43,1750 USD NASDAQ -2,12%
STRATEGY RG-A
187,4600 USD NASDAQ -0,49%
TANGO THERAPETCS
10,0300 USD NASDAQ +4,81%
TAYLOR MORR HOME
63,390 USD NYSE -1,84%
TERRENORLTY REIT
62,625 USD NYSE +0,36%
TJX COMPANIES
150,850 USD NYSE +0,51%
TOAST RG-A
34,834 USD NYSE -0,96%
TOLL BROTHERS IN
141,750 USD NYSE -0,68%
TORRID HOLDINGS
1,110 USD NYSE -14,94%
UIPATH RG-A
17,236 USD NYSE +15,83%
UNITED PARKS
35,950 USD NYSE -1,18%
VERTV HOLDINGS RG-A
178,970 USD NYSE +0,08%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 15:12:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

