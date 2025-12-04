La valeur du jour à Wall Street - Meta veut opérer des coupes claires dans son budget pour le métaverse

(AOF) - Le directeur général de Meta Platforms , Mark Zuckerberg, envisagerait des "coupes drastiques" au sein de la division métaverse, affirme Bloomberg. Il la présentait auparavant comme fondamentale pour l'avenir de l'entreprise, au point que le fondateur de Facebook avait renommé sa société, Meta Platforms en octobre 2021. Cette perspective permet à l'action Meta Platforms de progresser de 4,27%, à 666,92 dollars, car la priorité accordée au métaverse a coûté plusieurs dizaines de milliards de dollars à la société.
Les dirigeants ont discuté de réductions budgétaires potentielles pouvant atteindre 30 % pour l'activité métaverse du groupe l'année prochaine, précise Bloomberg. Dans ce cadre, des licenciements pourraient être annoncés en janvier.
Mark Zuckerberg a désormais opéré un nouveau virage pour se concentrer sur l'intelligence artificielle. A ce propos, la commission européenne a annoncé avoir lancé une enquête sur Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie.
"La nouvelle politique de Meta, annoncée en octobre 2025, interdit aux fournisseurs d'IA d'utiliser un outil permettant aux entreprises de communiquer avec leurs clients via WhatsApp, la " WhatsApp Business Solution ", lorsque l'IA est le service principal proposé," détaille Bruxelles. "Les entreprises peuvent toujours utiliser des outils d'IA pour des fonctions auxiliaires ou de support, telles que le service client automatisé proposé via WhatsApp".
La Commission craint que cette nouvelle politique n'empêche les fournisseurs d'IA tiers de proposer leurs services via WhatsApp dans l'Espace économique européen.
