 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Etats-Unis: Les commandes à l'industrie augmentent moins que prévu en septembre
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 17:19

Une usine d'acier dans l'Arkansas

Une usine d'acier dans l'Arkansas

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont augmenté à un rythme moindre que prévu en septembre, les industriels continuant d'être affectés par le relèvement des droits de douane.

La croissance de ces commandes a ralenti à 0,2% sur un mois en septembre après une augmentation de 1,3% en août (chiffre révisé de +1,4%), a indiqué jeudi le département américain du commerce.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 0,5%.

En rythme annuel, ces commandes ont augmenté de 3,5% en septembre.

La publication de cet indicateur a été retardée par la fermeture record pendant 43 jours des services de l'administration fédérale à la suite du "shutdown".

Le secteur manufacturier, qui représente environ 10,1% de l'économie américaine, a été paralysé par les droits de douane massifs voulus par le président Donald Trump. Toutefois, l'augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle (IA) a soutenu certains segments de l'industrie.

Le département du Commerce a également indiqué que les commandes de biens d'équipement non liés à la défense, à l'exclusion des avions commerciaux, avaient augmenté de 0,9% en septembre, comme indiqué la semaine dernière. Leurs livraisons ont également progressé de 0,9%, conformément aux estimations.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank