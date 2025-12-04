Etats-Unis: Les commandes à l'industrie augmentent moins que prévu en septembre

Une usine d'acier dans l'Arkansas

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont augmenté à un rythme moindre que prévu en septembre, les industriels continuant d'être affectés par le relèvement des droits de douane.

La croissance de ces commandes a ralenti à 0,2% sur un mois en septembre après une augmentation de 1,3% en août (chiffre révisé de +1,4%), a indiqué jeudi le département américain du commerce.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 0,5%.

En rythme annuel, ces commandes ont augmenté de 3,5% en septembre.

La publication de cet indicateur a été retardée par la fermeture record pendant 43 jours des services de l'administration fédérale à la suite du "shutdown".

Le secteur manufacturier, qui représente environ 10,1% de l'économie américaine, a été paralysé par les droits de douane massifs voulus par le président Donald Trump. Toutefois, l'augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle (IA) a soutenu certains segments de l'industrie.

Le département du Commerce a également indiqué que les commandes de biens d'équipement non liés à la défense, à l'exclusion des avions commerciaux, avaient augmenté de 0,9% en septembre, comme indiqué la semaine dernière. Leurs livraisons ont également progressé de 0,9%, conformément aux estimations.

