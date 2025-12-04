Eric Vial, nouveau président de la Fédération nationale du Crédit Agricole

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Eric Vial a été élu président de la Fédération nationale du Crédit Agricole, l'instance "politique" du groupe qui réunit les différentes caisses régionales, a annoncé jeudi la banque.

Le poste était jusque-là occupé par Dominique Lefebvre, également président sortant du Crédit Agricole SA (Casa), l'entité cotée du groupe. Il avait annoncé en septembre quitter ses fonctions avant la fin de son mandat, en 2028.

M. Vial, né en 1968, était depuis 2018 le président de la caisse régionale de Savoie. Par ailleurs éleveur, il a fondé une importante coopérative dans la région.

La Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) a pour adhérents les 39 caisses régionales, représentées par leurs présidents et leurs directeurs généraux.

Elle se définit d'une part comme "le lieu d'échanges et de concertation des caisses régionales sur les grandes orientations du Crédit Agricole", mais également comme le représentant des caisses régionales dans la défense de leurs intérêts, notamment auprès des pouvoirs publics.

Cette association loi 1901 est également l'actionnaire majoritaire de Casa, via la holding SAS Rue La Boétie.

Casa est l'entité cotée du groupe bancaire français depuis 2001. Elle est à la tête des filiales du groupe (Amundi, Sofinco, LCL) et joue le rôle d'organe central en veillant à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau.

L'identité de la personne qui remplacera Dominique Lefebvre à la présidence de Casa sera décidée lors du prochain conseil d'administration, d'ici la fin de l'année, a indiqué à l'AFP la banque.

C'est au moment de la prise de fonction de M. Lefebvre à la présidence de Casa en 2015 que le groupe avait décidé de simplifier sa gouvernance, jusque-là complexe.

Le groupe bancaire a changé en mai de direction générale, avec l'arrivée d'Olivier Gavalda pour remplacer Philippe Brassac, resté lui dix ans à la tête du Crédit Agricole.