19/09/2025

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Metlife, Replimune

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Factset, Metlife et Replimune Group.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 89Bio Inc ETNB.O : H.C. Wainwright réduit la note à neutre

* 89Bio Inc ETNB.O : Raymond James réduit la note de "strong buy" à "market perform"

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 144 à 155 dollars

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 20 dollars

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève le prix cible à 280 $, contre 255 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 323 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 298 $, contre 288 $ auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Jefferies réduit le prix cible à 8$ de 10

* Athira pharma Inc ATHA.O : Mizuho ajuste le cours cible à 4 $ contre 5 $ pour refléter le regroupement

d'actions à raison de 10 pour 1

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM augmente le prix cible à 4 800 $ de 4 135 $

* Bank of America BAC.N : Citigroup relève le cours cible de 54 $ à 58 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 à 63 dollars

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Boeing BA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 275 à 255 dollars

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan relève le cours cible de 39 $ à 41 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un prix

cible de 88 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 268 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays initie la couverture avec une note d'égale pondération et un PT de 253 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le prix cible de 60 $ à 70 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 430 $ à 500 $

* Darden Restaurants DRI.N : Barclays ramène le cours cible à 230 $, contre 255 $ auparavant

* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 239 $ à 220 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Argus Research réduit le prix cible à 220 $ de 260

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BMO réduit le prix cible de 215 $ à 205 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG réduit le prix cible à 225 $ de 235 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 249 $ à 239 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : KeyBanc réduit le prix cible à 225 $ contre 240 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 238 $ de 235 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 210 $, contre 230 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 252 $ à 240 $

* Dayforce Inc DAY.N : Stifel réduit le prix cible à 70 $, contre 72 $ auparavant

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 15 $ à 28 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève le prix cible de "vendre" à "conserver

* Dupont DD.N : BMO ramène le cours cible de 107 $ à 104 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève le cours cible de 37 à 39 dollars

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : La Banque Scotia ramène le cours cible de 36 $ à 35 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Stifel augmente le prix cible de 8,50 $ à 10 $

* Factset FDS.N : BMO ramène le cours cible de 452 $ à 324 $

* Factset FDS.N : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 315 $

* Factset FDS.N : Stifel réduit le prix cible de 464 $ à 372 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays réduit le prix cible à 300 $ de 390

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 293 $ contre 393 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 247 $

* Fedex FDX.N : BMO ramène l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $

* Fedex FDX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 244 $ contre 240 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 279 $ contre 275 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 280 $ contre 275 $ auparavant

* Fedex FDX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 284 dollars contre 285 dollars

* Fedex FDX.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 296 $ contre 308 $

* Fedex FDX.N : TD Cowen relève le cours cible à 271 $ contre 269 $

* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan relève le cours cible à 262 $ contre 241 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $ auparavant

* General Mills GIS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 54 $

* General Mills GIS.N : Mizuho réduit le prix cible à 52 $ contre 57 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : JP Morgan relève le prix cible à 45 $ contre 42 $

auparavant

* Heritage Insurance Holdings Inc HRTG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 35 $ contre 30 $

auparavant

* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Incyte INCY.O : Jefferies relève le cours cible de 90 à 102 dollars

* Intel INTC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 25 $ contre 19 $ auparavant

* Intel INTC.O : Benchmark augmente le prix cible à acheter à partir de maintenir

* Intel INTC.O : Citigroup passe de neutre à vente; augmente le prix cible de 24 $ à 29 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 30$ contre 25

* Kinder Morgan Inc KMI.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 32 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 28 $ à 27 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 50 $, contre 40 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Kohls KSS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 19 $, contre 16 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $ contre 205 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 58 $ contre 41 $ auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Lyft Inc LYFT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* MDU Resources Group Inc MDU.N : Jefferies relève le cours de l'action d'un cran, de "hold" à "buy"

* MDU Resources Group Inc MDU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève l'objectif de cours de 140 à 175 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève le prix cible de 140 à 170 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 150 $ à 180 $

* Mongodb Inc MDB.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 340 $ à 375 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 280 $ à 320 $

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 35

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève le prix cible de 69 $ à 99 $

* Newtekone Inc NEWT.O : KBW relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $ auparavant

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève le cours cible de 69 à 77 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 27 à 31 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible à 225 $ contre 220 $

* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James réduit le prix cible de 45 $ à 41 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Republic Services Inc RSG.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un prix

cible de 240 dollars

* Resideo Technologies Inc REZI.N : Oppenheimer relève le prix cible de 35 $ à 48 $

* Richtech Robotics Inc RR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 3,5 $ à 6 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities réduit le prix cible de 337 $ à 333 $

* Sachem Capital Corp SACH.A : Oppenheimer réduit le prix cible de 2 $ à 2,5

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho augmente le prix cible de 57 $ à 112 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 130 $ à 140 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Shoals Technologies Group SHLS.O : JP Morgan relève le cours cible de 8 à 9 dollars

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW ramène le cours cible de 20 à 19 dollars

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 185 $

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève le prix cible de 96 $ à 98 $

* UMH Properties Inc UMH.N : B. Riley réduit le prix cible de 21,5 $ à 19 $

* United States Antimony Corp (Pre-Reincorporation) UAMY.A : B. Riley augmente le PT à 9$ de 5

* UPS UPS.N : BMO passe de "surperformance" à "performance du marché"; PT de 125 $ à 96 $

* US Bancorp USB.N : Citigroup augmente le prix cible de 59 $ à 65 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 120

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Truist Securities relève le prix cible de 55 à 59 dollars

* Waste Management WM.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 272

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la pondération

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 287

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le prix cible de 91 $ à 102 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 120 $ contre 87 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 66 $

* Xylem Inc XYL.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 165 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Stifel relève le prix cible de 115 $ à 118 $