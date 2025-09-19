 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 853,50
+0,06%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Metlife, Replimune
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Factset, Metlife et Replimune Group.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 89Bio Inc ETNB.O : H.C. Wainwright réduit la note à neutre

* 89Bio Inc ETNB.O : Raymond James réduit la note de "strong buy" à "market perform"

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 144 à 155 dollars

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 20 dollars

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève le prix cible à 280 $, contre 255 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 323 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 298 $, contre 288 $ auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Jefferies réduit le prix cible à 8$ de 10

* Athira pharma Inc ATHA.O : Mizuho ajuste le cours cible à 4 $ contre 5 $ pour refléter le regroupement

d'actions à raison de 10 pour 1

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM augmente le prix cible à 4 800 $ de 4 135 $

* Bank of America BAC.N : Citigroup relève le cours cible de 54 $ à 58 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 à 63 dollars

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Boeing BA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 275 à 255 dollars

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan relève le cours cible de 39 $ à 41 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un prix

cible de 88 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 268 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays initie la couverture avec une note d'égale pondération et un PT de 253 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le prix cible de 60 $ à 70 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 430 $ à 500 $

* Darden Restaurants DRI.N : Barclays ramène le cours cible à 230 $, contre 255 $ auparavant

* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 239 $ à 220 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Argus Research réduit le prix cible à 220 $ de 260

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BMO réduit le prix cible de 215 $ à 205 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG réduit le prix cible à 225 $ de 235 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 249 $ à 239 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : KeyBanc réduit le prix cible à 225 $ contre 240 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 238 $ de 235 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 210 $, contre 230 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 252 $ à 240 $

* Dayforce Inc DAY.N : Stifel réduit le prix cible à 70 $, contre 72 $ auparavant

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 15 $ à 28 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève le prix cible de "vendre" à "conserver

* Dupont DD.N : BMO ramène le cours cible de 107 $ à 104 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan relève le cours cible de 37 à 39 dollars

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : La Banque Scotia ramène le cours cible de 36 $ à 35 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : Stifel augmente le prix cible de 8,50 $ à 10 $

* Factset FDS.N : BMO ramène le cours cible de 452 $ à 324 $

* Factset FDS.N : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 315 $

* Factset FDS.N : Stifel réduit le prix cible de 464 $ à 372 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays réduit le prix cible à 300 $ de 390

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 293 $ contre 393 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 247 $

* Fedex FDX.N : BMO ramène l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $

* Fedex FDX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 244 $ contre 240 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 279 $ contre 275 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 280 $ contre 275 $ auparavant

* Fedex FDX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 284 dollars contre 285 dollars

* Fedex FDX.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 296 $ contre 308 $

* Fedex FDX.N : TD Cowen relève le cours cible à 271 $ contre 269 $

* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan relève le cours cible à 262 $ contre 241 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $ auparavant

* General Mills GIS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 52 $ contre 54 $

* General Mills GIS.N : Mizuho réduit le prix cible à 52 $ contre 57 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : JP Morgan relève le prix cible à 45 $ contre 42 $

auparavant

* Heritage Insurance Holdings Inc HRTG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 35 $ contre 30 $

auparavant

* Hologic Inc HOLX.O : Argus Research relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Incyte INCY.O : Jefferies relève le cours cible de 90 à 102 dollars

* Intel INTC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 25 $ contre 19 $ auparavant

* Intel INTC.O : Benchmark augmente le prix cible à acheter à partir de maintenir

* Intel INTC.O : Citigroup passe de neutre à vente; augmente le prix cible de 24 $ à 29 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 30$ contre 25

* Kinder Morgan Inc KMI.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 32 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 28 $ à 27 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 50 $, contre 40 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Kohls KSS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 19 $, contre 16 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $ contre 205 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 58 $ contre 41 $ auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Lyft Inc LYFT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* MDU Resources Group Inc MDU.N : Jefferies relève le cours de l'action d'un cran, de "hold" à "buy"

* MDU Resources Group Inc MDU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève l'objectif de cours de 140 à 175 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève le prix cible de 140 à 170 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible de 150 $ à 180 $

* Mongodb Inc MDB.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 340 $ à 375 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham augmente le prix cible de 325 $ à 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 280 $ à 320 $

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 35

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève le prix cible de 69 $ à 99 $

* Newtekone Inc NEWT.O : KBW relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $ auparavant

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève le cours cible de 69 à 77 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 27 à 31 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible à 225 $ contre 220 $

* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James réduit le prix cible de 45 $ à 41 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Republic Services Inc RSG.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égale pondération et un prix

cible de 240 dollars

* Resideo Technologies Inc REZI.N : Oppenheimer relève le prix cible de 35 $ à 48 $

* Richtech Robotics Inc RR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 3,5 $ à 6 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Truist Securities réduit le prix cible de 337 $ à 333 $

* Sachem Capital Corp SACH.A : Oppenheimer réduit le prix cible de 2 $ à 2,5

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho augmente le prix cible de 57 $ à 112 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 130 $ à 140 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Shoals Technologies Group SHLS.O : JP Morgan relève le cours cible de 8 à 9 dollars

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW ramène le cours cible de 20 à 19 dollars

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* Targa Resources Corp TRGP.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 185 $

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève le prix cible de 96 $ à 98 $

* UMH Properties Inc UMH.N : B. Riley réduit le prix cible de 21,5 $ à 19 $

* United States Antimony Corp (Pre-Reincorporation) UAMY.A : B. Riley augmente le PT à 9$ de 5

* UPS UPS.N : BMO passe de "surperformance" à "performance du marché"; PT de 125 $ à 96 $

* US Bancorp USB.N : Citigroup augmente le prix cible de 59 $ à 65 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 120

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Truist Securities relève le prix cible de 55 à 59 dollars

* Waste Management WM.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 272

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays initie la couverture avec une note égale à la pondération

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 287

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le prix cible de 91 $ à 102 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 120 $ contre 87 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 66 $

* Xylem Inc XYL.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 165 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Stifel relève le prix cible de 115 $ à 118 $

Valeurs associées

89BIO
14,9300 USD NASDAQ -0,20%
A.J.GALLAGHER
298,315 USD NYSE +0,54%
ADVAN DRAINAGE S
142,980 USD NYSE -1,20%
ALPHATEC HOLDING
15,3800 USD NASDAQ +1,05%
APPLE
245,8400 USD NASDAQ +3,35%
ARVINAS
7,4600 USD NASDAQ -3,37%
ATHIRA PHARMA
3,8550 USD NASDAQ -3,38%
AUTOZONE
4 132,940 USD NYSE +0,13%
BANK OF AMERICA
52,577 USD NYSE +0,85%
BILL HLDG
52,510 USD NYSE -0,15%
BOEING CO
214,780 USD NYSE -0,38%
CASELLA WASTE SYS-A
86,8100 USD NASDAQ -1,87%
CHENIERE ENERGY
230,425 USD NYSE -1,68%
COMMERCIAL METAL
58,380 USD NYSE -2,18%
CRWDSTRIK HLDG RG-A
501,7600 USD NASDAQ -0,17%
DARDEN RESTAURAN
187,210 USD NYSE -2,89%
DAYFORCE
68,850 USD NYSE -0,16%
DELEK US HLDGS
31,375 USD NYSE -2,32%
DUPONT DE NEMOURS
77,790 USD NYSE -0,39%
ENPHASE ENERGY
38,0850 USD NASDAQ -0,92%
ENTERPRISE PRODUCTS
31,675 USD NYSE -0,47%
EOS ENERGY RG-A
9,7650 USD NASDAQ +8,50%
FACTSET RESH SYS
289,510 USD NYSE -3,84%
FEDEX
232,990 USD NYSE +2,70%
FIRST SOLAR
213,1900 USD NASDAQ +1,70%
FLUENCE ENERGY RG-A
8,9900 USD NASDAQ +13,51%
GENERAC HLDGS
181,980 USD NYSE -1,07%
GENERAL MILLS
50,545 USD NYSE +1,41%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HA SUSTAIN REIT
28,670 USD NYSE 0,00%
HERITAGE INSURAN
28,564 USD NYSE +12,28%
HOLOGIC
65,4810 USD NASDAQ -4,09%
INCYTE
85,7400 USD NASDAQ -0,30%
INTEL
29,6200 USD NASDAQ -3,11%
INTELLIA THERAPE
15,7000 USD NASDAQ -2,55%
KINDER MORGAN RG-P
27,366 USD NYSE -1,12%
KLAVIYO RG-A
34,795 USD NYSE +3,62%
KOHL'S
17,075 USD NYSE -1,81%
LEIDOS HOLDG
187,690 USD NYSE +0,30%
LINCOLN NATL
40,975 USD NYSE +2,97%
LYFT RG-A
21,9800 USD NASDAQ +0,09%
MDU RES GROUP
16,375 USD NYSE +1,83%
METLIFE
79,070 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
163,0700 USD NASDAQ -3,45%
MONGODB-A
321,5600 USD NASDAQ +1,66%
MONTROSE ENVIRON
29,080 USD NYSE -1,26%
NEKTAR THERAPEUT
55,2550 USD NASDAQ -5,96%
NEWTEKONE
12,2800 USD NASDAQ -2,00%
NEXTRACKER RG-A
71,4250 USD NASDAQ +1,34%
NORW CRS LINE
25,380 USD NYSE -0,08%
PNC FINL SER
205,730 USD NYSE -0,23%
Pétrole Brent
66,67 USD Ice Europ -1,26%
Pétrole WTI
62,66 USD Ice Europ -1,60%
RANGE RESOURCES
34,040 USD NYSE -3,54%
REPLIMUNE GRP
3,2900 USD NASDAQ -4,91%
REPUBLIC SERVICE
226,445 USD NYSE -0,12%
RICHTECH RG-B
4,5599 USD NASDAQ +1,56%
RYL CARIBBEAN CR
326,775 USD NYSE +0,27%
SERVICETITAN RG-A
115,7400 USD NASDAQ -1,21%
SHOALS TECH RG-A
7,3950 USD NASDAQ -2,05%
SUNRUN
16,1550 USD NASDAQ -0,89%
TARGA RESOURCES
164,260 USD NYSE -3,49%
TRIMBLE
82,4400 USD NASDAQ +0,96%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
84,301 USD NYSE -0,87%
US BANCORP
50,420 USD NYSE +0,46%
VERALTO
106,500 USD NYSE -0,54%
VIKING
61,875 USD NYSE -1,21%
WASTE MANAGEMENT
216,680 USD NYSE +0,36%
WATTS WATER TECH-A
282,870 USD NYSE -1,13%
WAYFAIR RG-A
89,515 USD NYSE +1,27%
WESTERN DIGITAL
106,4782 USD NASDAQ +1,26%
WILLIAMS COMPANI
60,150 USD NYSE -0,41%
XYLEM
142,195 USD NYSE 0,00%
ZIMMER BIOMET HL
100,230 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 20:07:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

