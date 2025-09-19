 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street termine la semaine en hausse avec la Fed et Apple
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 22:34

Un homme marche sur Wall Street devant le NYSE à New York

par Abigail Summerville et Purvi Agarwal

La Bourse de New York a conclu vendredi par une séance de hausse une semaine ponctuée de records avec la perspective d'un cycle d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis après la baisse de taux décidée par la Réserve fédérale mercredi, tandis que le secteur de l'intelligence artificielle suscite à nouveau l'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,37%, ou 172,85 points, à 46.315,27 points. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 32,40 points, soit 0,49% à 6.664,36 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 160,75 points, soit 0,72% à 22.631,476 points.

Sur la semaine, le Dow a gagné 1,05%, le S&P 1,22% et le Nasdaq 2,21%.

Pour le S&P-500 et le Nasdaq, il s'agit d'une troisième semaine consécutive de progression alors que le mois de septembre est traditionnellement difficile pour les marchés d'actions américains.

Au-delà de l'élan fourni par la baisse de taux de la Fed, le secteur technologique bénéficie de nouveau de la bienveillance des investisseurs.

Poids lourd de la cote, Apple a été porté par un relèvement d'objectif de cours de la part de JPMorgan et a pris 3,2%. Palantir Technologies a grimpé de 3% et Oracle de 4%.

FedEx, spécialiste de la livraison de colis, a gagné 2,32% après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, à la faveur d'une réduction des coûts et d'un marché américain dynamique malgré la faiblesse des volumes à l'international.

(Abigail Summerville à New York et Purvi Agarwal et Sukriti Gupta à Bangalore, version française Bertrand Boucey)

Apple
