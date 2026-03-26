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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equitable Holdings, Robinhood Markets, Wingstop
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Equitable Holdings, Robinhood Markets et Wingstop.

FAITS MARQUANTS

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie la couverture avec une note

d'achat

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan passe de la surpondération à la

neutralité

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 135 à 150 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : William Blair prend en charge la couverture avec une note de performance du marché contre une

note de surperformance

* AES Corp AES.N : Argus Research réduit la note de l'action de "buy" à "hold"

* Aflac Inc AFL.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform; objectif de prix 113

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities relève le prix cible de 107 à 129 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities relève le prix de vente à "hold" de "sell

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 222 $

* Atossa Therapeutics ATOS.O : H.C. Wainwright ajuste le prix cible à 25 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 15

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 208 $ à 203 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley ramène le cours à égalité de pondération de surpondération à

surpondération

* Bank of America BAC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 60 à 57 $

* Braze Inc BRZE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 43 $ à 40 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 67

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : Wells Fargo relève le prix cible de 41 $ à 42 $

* Carter'S Inc CRI.N : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 719

* Celcuity Inc CELC.O : Stifel augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS relève le cours cible de 97 $ à 140 $

* CG Oncology Inc CGON.O : UBS relève le cours cible de 60 à 90 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : UBS relève le cours cible à 340 dollars, contre 305 dollars auparavant

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : UBS relève le cours cible de 62 $ à 75 $

* Chewy Inc CHWY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 46 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 40 $ contre 42 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $, contre 46 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Raymond James augmente le prix cible de 28 $ à 30 $

* Chewy Inc CHWY.N : UBS ramène le cours cible à 32 $, contre 42 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : Wedbush réduit le prix cible à 36$ de 42

* Cintas Corp CTAS.O : Stifel réduit le prix cible à 190 $ de 222 $

* Cintas Corp CTAS.O : UBS réduit le prix cible de 235 $ à 228 $

* Citigroup C.N : Truist Securities augmente le prix cible de 129 $ à 133 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 46

* Compass Inc COMP.N : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 14

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Concentrix Corp CNXC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 47 $ à 32 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 32

* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le prix cible de 68 $ à 78 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours cible de 39 $ à 43 $

* Dave and Buster's Entertainment Inc PLAY.O : UBS réduit le prix cible à 13$ de 19

* Denali Therapeutics DNLI.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 42$ de 40

* Denali Therapeutics DNLI.O : Stifel augmente le prix cible de 34 $ à 41 $

* Denali Therapeutics Inc. DNLI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 35 $, contre 26 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : UBS relève l'objectif de cours à 40 dollars contre 37 dollars

* DTE Energy Co DTE.N : BMO ramène le cours cible de 157 $ à 148 $

* Enliven Therapeutics Inc. ELVN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 48 $ à 56 $

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 53

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 72 $ à 74 $

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Eversource Energy ES.N : Mizuho ramène l'objectif de cours de 75 à 70 dollars

* Exelon Corp EXC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 58 $

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de prix de 8

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 146 $ à 140 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit le prix cible à 45 $ contre 55 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 80

* Gartner Inc IT.N : UBS ramène le cours cible à 166 $, contre 180 $ auparavant

* Generac Holdings GNRC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 248 $, contre 260 $ auparavant

* Generac Holdings GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 238 $ contre 234 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 10,5

* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 110$ contre 125

* Globe Life Inc GL.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 168

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Hallador Energy Co HNRG.O : Northland Capital augmente le prix cible de 29 $ à 34 $

* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 35 $ contre 55 $

* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 55 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities augmente le prix cible à 181 $ contre 168 $

* Insmed Incorporated INSM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 230 à 245 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : Argus Research relève le prix cible de 135 $ à 145 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève le cours cible à 106 $, contre 95 $ auparavant

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies augmente le prix cible de 96 $ à 113 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 123

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 49 $ à 44 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 323 $ contre 330 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Stifel relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 125 à 127 dollars

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 100 à 90 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 43

* LSB Industries Inc LXU.N : UBS relève le prix cible de 9,75 $ à 16,5 $

* LTC Properties, Inc. LTC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 39 $ contre 37 $

* Metlife Inc MET.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible 87

* Mosaic Co MOS.N : UBS réduit le prix cible de 33 $ à 27 $

* Mosaic Co MOS.N : UBS ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 32 $ à 38 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 539

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Navan Inc NAVN.O : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 15 $

* Navan Inc NAVN.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 17 $ de 25

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le cours cible de 320 $ à 310 $

* Oklo Inc OKLO.N : UBS réduit le cours cible à 60 $, contre 95 $ auparavant

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Northland Capital abaisse la note à "market perform

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 47$ contre 45

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 109 $ contre 86 $

* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 7 $

* Palisade Bio Inc PALI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 100$ contre 125

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 114 $ à 95 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 116 $ à 95 $

* Phreesia, Inc. PHR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ de 30

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 114 $ contre

119 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 234 $ contre 240 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Jefferies abaisse le cours cible à 116 $ contre 125 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform; PT 290

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 92

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 106

* Public Storage PSA.N : Truist Securities réduit le prix cible de 317 $ à 302 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible à 140 $ contre 175 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de 5,5

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 88

* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Rush Street Interactive RSI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 26

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Truist Securities relève le PT de 121 $ à 129 $

* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 21 $ à 22 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 13 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 14 $ contre 12 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève le prix cible à 23 $, contre 16 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 35 dollars, contre 29 dollars auparavant

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 67$ contre 70

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 360 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 88 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : TD Cowen réduit le cours de l'action de "acheter" à "conserver

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Tyson Foods Inc TSN.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT $72

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 280 $ à 273 $

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 40 $ à 56 $

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente la pondération à surpondérer à partir de poids égal

* United Parks & Resorts PRKS.N : Truist Securities relève le prix cible de 47 $ à 53 $

* Unum Group UNM.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 95

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Mizuho réduit le prix cible de 66 $ à 51 $

* Ventas, Inc. VTR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 88 $ à 93 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT $82

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 94 $ à 90 $

* Welltower Inc. WELL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 218 $ à 228 $

* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities augmente le prix cible à 127 $ contre 117 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 250 $ contre 325

* Winnebago Industries Inc WGO.N : BMO réduit le prix cible de 55 $ à 48 $

* Wisdomtree Inc WT.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Needham initie une couverture avec un objectif de prix de 21

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Truist Securities relève le prix cible de 99 $ à 107 $

Valeurs associées

AAR
111,930 USD NYSE -5,51%
ADOBE
240,3800 USD NASDAQ +1,32%
AES
14,015 USD NYSE -0,36%
AFLAC
108,010 USD NYSE +0,78%
AIRBNB
130,8450 USD NASDAQ -0,73%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
16,325 USD NYSE -1,15%
APPFOLIO RG-A
160,6950 USD NASDAQ +1,34%
ATOSSA THERPTCS
4,8850 USD NASDAQ -9,87%
AVLONBY COM REIT
164,070 USD NYSE +0,23%
BANK OF AMERICA
48,415 USD NYSE -0,74%
BRAZE RG-A
22,8250 USD NASDAQ +5,67%
BRIGHTHS FINC
60,5100 USD NASDAQ -0,05%
CARETRUST-REIT
37,405 USD NYSE -0,49%
CARTER
34,490 USD NYSE -1,25%
CASEY'S GEN STOR
712,2100 USD NASDAQ -0,28%
CELCUITY
115,8900 USD NASDAQ +5,14%
CF INDUSTRIES HL
132,040 USD NYSE +3,08%
CG ONCOLOGY
67,1200 USD NASDAQ +1,99%
CHENI ENG PARTN
69,070 USD NYSE +2,95%
CHENIERE ENERGY
292,280 USD NYSE +2,70%
CHEWY RG-A
27,280 USD NYSE +2,75%
CINTAS
170,1500 USD NASDAQ -3,79%
CITIGROUP
112,620 USD NYSE -1,64%
CNO FINCL GROUP
40,870 USD NYSE +0,64%
COMSTOCK RESOURC
22,650 USD NYSE +1,16%
CONCENTRIX
27,3900 USD NASDAQ +11,03%
COREBRIDGE FINL
24,300 USD NYSE +0,54%
CORTEVA
82,860 USD NYSE +0,99%
CSX
39,7600 USD NASDAQ +0,48%
DAVE & BUSTER'S
10,7300 USD NASDAQ -11,40%
DENALI THERAPTCS
20,1850 USD NASDAQ -10,17%
DOW
39,590 USD NYSE -0,10%
DTE ENERGY
144,390 USD NYSE +0,65%
ENLIVEN THERP
40,0500 USD NASDAQ +12,72%
EQT
67,320 USD NYSE -0,93%
EQTY RE REIT-SBI
59,531 USD NYSE +1,80%
EQUITABLE HLDG
38,420 USD NYSE +0,60%
EVERSOURCE ENERG
67,915 USD NYSE +1,31%
EXELON
48,2400 USD NASDAQ +1,20%
EXP WORLD HLDGS
6,1950 USD NASDAQ +1,89%
EXTRA SP ST REIT
130,250 USD NYSE +0,15%
FIGURE TECH RG-A
32,3300 USD NASDAQ +3,59%
FRONTDOOR
55,9400 USD NASDAQ -3,12%
GARTNER
156,150 USD NYSE +3,95%
GENERAC HLDGS
202,030 USD NYSE -1,60%
GLOBAL PAYMENTS
70,387 USD NYSE -0,54%
GLOBE LIFE
138,370 USD NYSE +0,65%
GREAT LAKES DRED
16,9650 USD NASDAQ -0,09%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
HALLADOR ENERGY
18,5900 USD NASDAQ +5,45%
HUB GROUP-A
36,0450 USD NASDAQ -0,84%
HYATT HOTELS RG-A
145,775 USD NYSE -1,22%
ILLUMINA
125,3050 USD NASDAQ -0,71%
INSMED
148,3500 USD NASDAQ +0,03%
IONIS PHARMACEUT
74,8300 USD NASDAQ +2,93%
JACKSN FINL RG-A
105,930 USD NYSE -1,66%
JEFFERIES FINL
40,130 USD NYSE +1,20%
JPMORGAN CHASE
292,450 USD NYSE -1,05%
KALVISTA PHARMAC
19,0350 USD NASDAQ +11,06%
LIMBACH HLDGS
81,4400 USD NASDAQ -1,86%
LINCOLN NATL
36,030 USD NYSE +0,29%
LSB INDUSTRIES
16,770 USD NYSE +6,11%
LTC PROP REIT
37,320 USD NYSE +0,24%
METLIFE
69,795 USD NYSE -0,86%
MOSAIC
24,955 USD NYSE -4,72%
MURPHY OIL
41,780 USD NYSE +4,50%
MURPHY USA
501,890 USD NYSE +5,15%
NATL ST REIT-SBI
37,645 USD NYSE +0,57%
NAVAN RG-A
13,1400 USD NASDAQ +43,61%
NORFOLK SOUTHERN
282,470 USD NYSE +0,07%
OKLO RG-A
51,585 USD NYSE -6,75%
OLAPLEX HLDG
2,0095 USD NASDAQ +51,09%
OMEGA HLTH REIT
44,625 USD NYSE -0,25%
ORUKA THERA
46,0900 USD NASDAQ +5,20%
PACIRA BIOSCIENC
23,8500 USD NASDAQ +1,53%
PALISADE BIO
1,9750 USD NASDAQ -1,25%
PAYCHEX INC
93,1800 USD NASDAQ -0,19%
PHREESIA
11,565 USD NYSE +2,62%
PNC FINL SER
206,390 USD NYSE +0,24%
PPG INDUSTRIES
105,360 USD NYSE -1,26%
PRIMERICA
253,220 USD NYSE +0,54%
PRINCIPAL FINANC
89,0500 USD NASDAQ +0,37%
PRUDENTIAL FINAN
95,135 USD NYSE -0,17%
PUBLIC STOR REIT
269,790 USD NYSE +0,80%
Pétrole Brent
107,50 USD Ice Europ +4,17%
Pétrole WTI
94,56 USD Ice Europ +3,73%
QUALCOMM
131,4600 USD NASDAQ +0,85%
ROBINHOOD MARKETS
70,2100 USD NASDAQ -3,21%
RYMAN HOSP REIT
93,220 USD NYSE +1,52%
SABRA HC REIT
19,7150 USD NASDAQ -0,63%
SAREPTA
21,7400 USD NASDAQ -8,54%
SCOTTS MIRACLE-A-
61,860 USD NYSE -8,69%
SHERWIN-WILLIAMS
319,680 USD NYSE -0,71%
TELADOC HEALTH
5,495 USD NYSE -1,26%
TERNS PHARMA
52,8650 USD NASDAQ 0,00%
THE RL BROKERAGE
2,4300 USD NASDAQ +1,67%
TIMKEN
99,110 USD NYSE -2,74%
TYSON FOODS -A-
63,150 USD NYSE +2,77%
UNION PACIFIC
239,920 USD NYSE -0,57%
UNITED NATURAL F
45,650 USD NYSE +4,75%
UNITED PARKS
31,090 USD NYSE -0,38%
UNUM
74,780 USD NYSE +0,36%
UPSTART HLDGS
25,4950 USD NASDAQ -2,28%
VENTAS REIT
82,350 USD NYSE -0,44%
VOYA FINANCIAL
68,610 USD NYSE +0,56%
WELLS FARGO
79,250 USD NYSE -1,27%
WELLTOWER REIT
195,600 USD NYSE -0,60%
WESTLAKE
113,600 USD NYSE -0,65%
WINGSTOP
157,2900 USD NASDAQ -5,42%
WINNEBAGO INDUST
32,430 USD NYSE -0,73%
WISDOMTREE
14,645 USD NYSE -2,37%
WOLVERINE WORLDW
16,580 USD NYSE -1,60%
WYNDHAM HOTELS
80,875 USD NYSE +2,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 19:23:28.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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