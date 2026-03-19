Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Une famille de déplacés se réchauffe devant une tente sur le front de mer de Beyrouth le 18 mars 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 20e jour jeudi:

. L'Iran réitère ses menaces de représailles

"Nous prévenons l'ennemi qu'il fait une grave erreur en attaquant l'infrastructure énergétique de la République islamique d'Iran", a déclaré le centre de commandement interarmées iranien, Khatam Al-Anbiya, cité par l'agence de presse Fars.

"Si cela se répète, les représailles contre vos infrastructures énergétiques et celles de vos alliés se poursuivront jusqu'à leur destruction", a-t-il ajouté, mettant en garde contre une "réponse bien plus violente" que lors des attaques de la nuit contre des sites du Golfe.

. L'Iran propose de faire payer le passage dans le détroit d'Ormuz

Les députés iraniens proposent la mise en place de droits payants de passage pour les navires dans le détroit d'Ormuz, ont rapporté jeudi des médias iraniens.

"Au Parlement, nous travaillons à un plan selon lequel les pays devront payer des droits et taxes à la République islamique si le détroit d'Ormuz est utilisé comme voie sûre" pour le transport énergétique et de marchandises, a déclaré la députée de Téhéran Somayeh Rafiei, citée par l'agence officielle Isna.

. Macron plaide pour une trêve pendant l'Aïd

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé jeudi une "escalade inconsidérée" au Moyen-Orient où la guerre s'est étendue aux sites de production d'hydrocarbures, en particulier au Qatar, et a appelé à "stopper" les combats pendant l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du ramadan.

. La France propose un moratoire sur les infrastructures énergétiques

Emmanuel Macron a aussi proposé jeudi un moratoire sur les frappes contre les infrastructures civiles notamment énergétiques, disant avoir échangé avec le président américain Donald Trump et l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.

"L'expression de sa +préoccupation+ n'a pas suivi l'attaque d’Israël contre nos installations gazières. Elle suit nos représailles. Triste!", a réagi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

. Pétrole: le Brent grimpe de plus de 10%

Vers 09H35 GMT, le cours du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché pétrolier mondial, prenait 9,92% à 118,03 dollars, peu après avoir grimpé de plus de 10%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, gagnait 2,59% à 98,81 dollars.

Le gaz européen s'envole également. Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, bondissait de 24,13% à 67,85 euros le mégawattheure, après avoir grimpé jusqu'à 35%.

Les Bourses européennes ont ouvert en net repli jeudi: -1,5% à Francfort, -1,20% à Paris, -1,28% à Londres et -1,27% à Milan.

. Trois explosions entendues à Tel-Aviv

Trois explosions ont été entendues à Tel-Aviv jeudi après une alerte aux missiles iraniens, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Selon les données publiées par l'armée israélienne, ce tir de missiles depuis l'Iran, qui a visé le centre d'Israël, est le sixième vers le territoire israélien depuis minuit.

. Foot: l'Iran entend boycotter les Etats-Unis, pas le Mondial

Le président de la Fédération iranienne de football Mehdi Taj a affirmé mercredi que son pays "boycottait les Etats-Unis" mais "pas la Coupe du monde", la participation de la Team Melli au Mondial-2026 étant incertaine depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

. Une raffinerie saoudienne touchée par un drone

Un drone s'est abattu sur la raffinerie saoudienne de Samref, située dans la zone industrielle de Yanbu, sur les rives de la mer Rouge, et "l'évaluation des dégâts est en cours", a indiqué jeudi matin le ministère saoudien de la Défense.

. Pékin dénonce la mort d'Ali Larijani tué par Israël

La Chine a jugé jeudi "inacceptable" la mort du chef de la sécurité iranienne Ali Larijani, tué par Israël, et de tout autre dirigeant iranien, et a de nouveau réclamé un cessez-le-feu immédiat.

. Koweït: incendies dans deux raffineries après des attaques de drones

Une attaque de drone a touché jeudi matin l'une des plus importantes raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït, provoquant un incendie dans l'une de ses unités, a indiqué un média d'Etat. Un peu plus tard, une unité d'une deuxième raffinerie de la compagnie nationale a été incendiée toujours après une de drone.

. Deux combattants d'un groupe pro-iranien tués en Irak

Deux combattants du Hachd al-Chaabi, une alliance d'ex-paramilitaires irakiens qui englobe des groupes pro-iraniens, ont été tués tôt jeudi dans des frappes "israélo-américaines" visant leurs positions dans le nord de l'Irak, selon deux communiqués diffusés par cette alliance.

. L'Arabie saoudite "se réserve le droit" de répliquer

"Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s'avère nécessaire", a déclaré son ministre des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, à des journalistes après une réunion à Ryad à laquelle participaient une dizaine de chefs de la diplomatie de pays arabes ou musulmans.

. Trois exécutions en Iran

L'Iran a annoncé jeudi l'exécution de trois "émeutiers" reconnus coupables du meurtre de membres des forces de l'ordre et d'avoir agi pour Israël et les Etats-Unis.

. Cathay Pacific: vols suspendus pour Dubaï et Ryad jusqu'au 30 avril

Le champ gazier de South Pars, en janvier 2014 ( AFP / Behrouz MEHRI )

La compagnie aérienne de Hong Kong Cathay Pacific a suspendu ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Ryad en raison de la guerre au Moyen-Orient, jusqu'au 30 avril 2026 inclus.

. Trump menace de détruire un champ gazier si l'Iran poursuit ses attaques au Qatar

Donald Trump a menacé mercredi de détruire l'immense champ gazier iranien de South Pars en cas de nouvelle attaque de l'Iran contre un important site qatari de production de gaz naturel liquéfié (GNL).

Si l'Iran "attaque" encore ce pays, "les Etats-Unis d'Amérique, avec ou sans (...) Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

. Le Qatar déplore des dommages "considérables" sur des installations gazières

Le Qatar, deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), a fait état tôt jeudi de nouveaux "dommages considérables" sur le complexe gazier de Ras Laffan, plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, déjà endommagé mercredi.

La défense civile qatarie a dit avoir maîtrisé les incendies sur place. Aucune victime n'a été signalée.

L'Iran a dit réagir à une attaque contre la partie iranienne de ce site gazier offshore.