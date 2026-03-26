Meta investit 10 milliards de dollars dans un centre de données IA au Texas
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 20:29
Meta a annoncé porter de 1,5 milliard à 10 milliards de dollars son investissement dans un centre de données dédié à l'intelligence artificielle en construction à El Paso, au Texas. Le site devrait atteindre une capacité d'un gigawatt d'ici 2028 et générer environ 300 emplois permanents, tout en mobilisant plus de 4.000 travailleurs pendant la phase de construction. Cette expansion s'inscrit dans une stratégie globale d'accélération des investissements du groupe dans les infrastructures nécessaires à l'IA.
Le groupe prévoit jusqu'à 135 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année, dans un contexte de demande croissante en puissance de calcul. Contrairement à certains de ses concurrents, Meta ne dispose pas d'activité de cloud, ce qui rend ces investissements particulièrement scrutés par les marchés. L'entreprise multiplie par ailleurs les partenariats avec des acteurs comme Nvidia, AMD et Arm, tout en développant ses propres solutions matérielles.
Meta affirme vouloir limiter l'impact environnemental du projet en ajoutant plus de 5.000 mégawatts d'énergie propre au réseau et en optimisant la gestion de l'eau grâce à un système de refroidissement en circuit fermé. Malgré ces engagements, ces infrastructures suscitent des inquiétudes locales, notamment sur la consommation d'eau et les coûts énergétiques, dans un contexte de multiplication des centres de données aux États-Unis.
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