Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Des automobilistes attendent pour faire le plein d'essence dans une station-service à Peshawar, le 25 mars 2026 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )

Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 04H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est dans son 27e jour.

. Pétrole en hausse, Bourses atones

Les cours du pétrole remontent jeudi et les Bourses d'Asie évoluent en légère baisse au 27e jour de la guerre. Vers 03H30 GMT, le Brent prenait 1,7% à 103,99 dollars le baril et le WTI 1,6% à 91,81 dollars.

L'indice Hang Seng de Hong Kong recule de 1,5% et le Nikkei 0,17% tandis que l'indice composite de Shanghai perd 0,57%.

L'or recule de 1,14%, à 4.506,86 dollars l'once.

. Du pétrole russe pour les Philippines

Un navire transportant plus de 700.000 barils de pétrole brut russe est arrivé aux Philippines, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Le pays a déclaré un "état d'urgence énergétique" en raison de la guerre.

. Le Japon puise à nouveau dans ses stocks

Le Japon a annoncé avoir commencé à puiser une nouvelle partie de ses réserves stratégiques de pétrole, après avoir entamé la semaine dernière le déstockage de l'équivalent de 15 jours de réserves pétrolières du secteur privé. Le volume de ce nouveau prélèvement n'a pas été précisé.

. La Banque de France moins optimiste

La Banque de France a abaissé ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027 en raison de la flambée des prix de l'énergie et de la détérioration du contexte géopolitique.

Son scénario de base table sur une croissance du Produit intérieur brut (PIB) français de 0,9% en 2026, contre 1% anticipé en décembre.

. Iran: industrie de défense laminée

Les Etats-Unis ont "endommagé ou détruit les deux tiers" des capacités iraniennes de fabrication de drones et de missiles, ainsi que les chantiers navals, d'après l'amiral Brad Cooper, chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

. Etats-Unis: allègement des restrictions sur l'essence

L'évolution des prix de l'essence ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Le gouvernement américain a allégé des restrictions environnementales sur un carburant, pour tenter de faire baisser les prix à la pompe.

Le chef de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), Lee Zeldin, a expliqué qu'"une dérogation temporaire d'urgence" avait été émise concernant l'essence de type E15 (85% de pétrole et 15% d'éthanol), moins chère.

La vente de cette essence doit normalement être restreinte pendant l'été, entre le 1er juin et le 15 septembre, en raison de son impact accru sur le niveau d'ozone et donc la pollution de l'air. Dans les faits, une dérogation a été décidée chaque année depuis 2022.

. La chimie française inquiète

Hausse du prix de l'énergie, raréfaction de certains composants clés comme l'hélium: la fédération France Chimie s'inquiète d'"effets en cascade (qui) pourraient émerger", avec des "risques de pénurie pour la chimie européenne".

. Risque de récession en Italie

L'Italie a déjà perdu 0,2 point de croissance à cause de la guerre et risque d'entrer en récession si elle se prolonge, selon le centre d'études de l'organisation patronale italienne Confindustria.

. Crainte des aéroports français

Les aéroports français craignent une baisse de leur activité à cause de la guerre et de la flambée du pétrole, après une année 2025 de "décrochage" par rapport à la tendance européenne.

Le prix du kérosène a doublé depuis le 28 février, une hausse supérieure à celle du baril de brut. Avant la crise, les compagnies aériennes consacraient déjà entre 25% et 30% de leurs dépenses d'exploitation à l'achat de kérosène.

. Berlin critique la "mauvaise politique" de Trump

Le ministre allemand des Finances a fustigé la "mauvaise politique" du président américain Donald Trump en Iran, susceptible d'amener un nouveau choc économique. Il a aussi dénoncé les groupes pétroliers qui, selon lui, profitent de la situation.

"Pour la seconde fois en quatre ans, nous sommes fortement menacés par un choc géo-économique", a déploré Lars Klingbeil, également vice-chancelier.