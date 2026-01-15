information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 18:28

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 020 à 1 050 dollars

* Honeywell HON.O : RBC réduit le cours cible à 249 $ contre 253 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de rendement du secteur;

objectif de 1 550 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC amorce une couverture avec la cote " rendement du secteur ";

objectif: 400 $

* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1 050 $ à 1 055 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 130 à 131 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC augmente le prix cible de 168 $ à 176 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le prix cible de 181 à 187 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 225 $ contre 215 $ auparavant

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 2,5$ contre 5

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; PT$230

* Advansix Inc ASIX.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 19

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit le prix cible de 42 $ à 39 $

* Amazon AMZN.O : Raymond James réduit le cours cible à 260 $ contre 275 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : UBS relève le cours cible à 37 $, contre 33 $ auparavant

* Ameren Corp AEE.N : Barclays réduit le prix cible à 104 $ contre 111 $

* American Financial Group Inc. AFG.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération; PT$165

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley augmente le prix cible de 29 $ à 48 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BMO augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 165 $ contre 163 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 140 $ auparavant

* Amplitude AMPL.O : Morgan Stanley augmente la pondération à surpondérer de égal à égal; augmente le prix cible à 16 $ de 14 $

* Amrize AG AMRZ.N : Oppenheimer relève le prix cible de 62 $ à 64 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 340 $ contre 265 $

* Annaly Capital Management NLY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23,5

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 365 $ contre 305 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 385

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo relève le prix cible de 290 $ à 350 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; objectif 225

* AT&T Inc T.N : Bernstein réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* Atkore Inc ATKR.N : RBC relève le cours cible à 64 $, contre 61 $ auparavant

* Atmos Energy ATO.N : Barclays réduit le prix cible à 165 $ contre 172 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies réduit le prix cible à 176$ de 178

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : UBS relève l'objectif de cours à 10$ contre 9,5

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève le cours cible de 54 $ à 57 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible de 63 $ à 67 $

* Bank of America BAC.N : KBW réduit le cours cible à 63 $ contre 64 $

* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 64 $ contre 68 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 57 $ contre 56 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 64 $ de 66 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ contre 62 $

* Bankunited BKU.N : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de 51 $

* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 298 $ contre 277 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; cible 370

* Broadcom Ltd AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 410 $ à 430 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 114 $ à 105 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays augmente le prix cible à 136 $ de 123 $

* CACI International Inc CACI.N : UBS réduit le prix cible à 752 $ contre 759 $

* Cardinal Health CAH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 230 $ auparavant

* Cardinal Health CAH.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 237 $ contre 221 $

* Carvana CVNA.N : BTIG relève l'objectif de cours à 535 $ contre 450 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup relève le cours cible à 63 $ contre 56 $

* Centerpoint Energy Inc CNP.N : Barclays réduit le cours cible à 38 $ contre 41 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 80 $ contre 87 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 190 $ contre 165 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 111 $ contre 100 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 280 $

* Cheniere Energy LNG.N : Barclays ramène le cours cible à 259 $, contre 262 $ auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le cours cible à 189 $ contre 174 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup réduit le prix cible de 105 $ à 97 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup ramène le prix cible d'achat à neutre

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 134 $ à 135 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 135 $ de 130 $

* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer relève le prix cible à 144 $ contre 141 $

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies réduit le prix cible à 79$ de 82

* CMS Energy Corporation CMS.N : Barclays réduit le prix cible à 74 $ contre 82 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à 24,50 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le prix cible à 32 $ de 34 $

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* Comstock Resources Inc CRK.N : Citigroup relève le cours cible de 24 $ à 25 $

* Deckers Brands DECK.N : Citigroup relève le prix cible de 120 à 130 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 38 $ contre 42 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève l'objectif de cours de 187 à 193 dollars

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève l'objectif de cours de 18 à 193 dollars

* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 23 à 27 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 31 à 49 dollars

* Dte Energy DTE.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 148 $ à 141 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays réduit le prix cible à 127 $ contre 135 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup relève le cours cible à 75 $ contre 72 $

* Emerson EMR.N : Jefferies relève le cours cible de 145 à 150 dollars

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève l'objectif de cours à 35 $ contre 33 $ auparavant

* Entegris Inc ENTG.O : UBS relève le cours cible de 90 $ à 145 $

* Entegris Inc ENTG.O : UBS augmente le prix cible de neutre à achat

* Entergy Corp ETR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 96$ contre 98

* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies réduit le prix cible à 140 $ contre 144 $

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1 020 $ à 1 050 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève le prix cible de 130 $ à 160 $

* Expeditors Intl of Washington Inc EXPD.N : Barclays augmente le prix cible à 135$ de 110

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 278 $ contre 267 $

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 48,00 $ contre 65,00 $

* First Bancorp FBP.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de 23 $

* Five9 Inc FIVN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 30,00 $ à 26,00 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 20 dollars

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 225 $, contre 245 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 228 dollars contre 248 dollars

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 78 $ à 88 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 63 à 68 dollars

* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 66 $ contre 53 $ auparavant

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Barclays relève le cours cible de 200 à 260 dollars

* GE Healthcare GEHC.O : UBS passe de neutre à vente; augmente l'objectif de cours à 77 $ contre 73 $

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS passe de neutre à vente

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS augmente le prix cible de 73 $ à 77 $

* General Dynamics Corp GD.N : UBS relève le prix cible à 388 $, contre 381 $ auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 145,00 $ de 159,00 $

* Halliburton Co HAL.N : RBC augmente le prix cible à 36 $ de 31 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 507 $ contre 470 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Barclays relève l'objectif de cours de 8 à 9 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève le cours cible de 29 $ à 34 $

* Honeywell HON.O : RBC réduit le cours cible à 249 $ contre 253 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Barclays relève le cours cible à 48 $ contre 38 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 577,00 $ contre 640,00 $

* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup augmente le prix cible de 10,50 $ à 12 $

* IAMGOLD Corp IAG.N : Raymond James augmente le prix cible de 13 $ à 18 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 144 $

* Idex Corp IEX.N : RBC augmente le prix cible de 195 $ à 211 $

* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; prix cible 50

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Raymond James relève le cours cible de 16,50 $ à 20 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 155 à 205 dollars

* Jb Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 200$ contre 150

* Kinross Gold Corp KGC.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 25 à 35 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération; PT$490

* Kirby Corp KEX.N : BTIG augmente le prix cible de 125 $ à 140 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie la couverture avec une note de performance du secteur; cible 1 550

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1250 $ à 1600 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 46,00 $ à 42,00 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 65 $ contre 50 $ auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Benchmark relève l'objectif de 55 à 60 dollars

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 195 $ à 255 $

* Lam Research LRCX.O : RBC initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 260

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 145 $ à 250 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities relève le cours cible de 130 à 150 dollars

* Landstar System Inc LSTR.O : Barclays relève le prix cible de 130 à 155 dollars

* Latham Group Inc SWIM.O : Barclays ramène le cours cible de 8 à 7 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT$105

* Leidos Holdings Inc LDOS.N : UBS réduit le prix cible de 216 à 204 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente le prix cible de 555 $ à 563 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Jefferies relève le cours cible à 300 $, contre 290 $ auparavant

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 108 dollars

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 47 $ auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup relève l'objectif de prix à 25 $ contre 19 $ auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 23$ de 24

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 105

* MDU Resources Group Inc MDU.N : Citigroup augmente le prix cible de 18 $ à 22 $

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 85 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif 425

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 335 $ à 410 $

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* MKS Inc MKSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 150 $ à 175 $

* Monolithic Power Systems Inc MPWR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 1 125 $ contre 1 100 $ auparavant

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 350 à 405 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush réduit le prix cible à 115 $ contre 140

* Newmont NEM.N : Raymond James augmente le prix cible à 130$ de 111

* Nextera Energy Inc NEE.N : Barclays relève le cours cible à 85 $ contre 84 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 275 dollars

* Northrop Grumman Corp NOC.N : UBS relève le cours cible de 770 à 777 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève le cours cible de 26 à 29 dollars

* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays réduit le prix cible de 64 $ à 53 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 240 $

* OFG Bancorp OFG.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif 45

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Barclays relève le prix cible de 150 $ à 165 $

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 170 à 185 dollars

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 62 $ à 70 $

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 76 $ contre 78 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible à 240 $, contre 180 $ auparavant

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 10$ contre 12

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Barclays réduit le cours cible à 108 $ contre 118 $

* Owens Corning Inc OC.N : Barclays relève le cours cible de 130 à 138 dollars

* Parsons Corp PSN.N : UBS ramène le cours cible de 107 à 104 dollars

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 168 $ contre 146 $

* Penumbra Inc PEN.N : Piper Sandler réduit l'objectif de surpondération à neutre

* Penumbra Inc PEN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 374 $ contre 330 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; objectif de 152 dollars

* Progress Software Corp PRGS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le prix cible de 253 $ à 239 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle; prix cible de 180

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Rosenblatt Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 22

* Ralph Lauren Corp RL.N : Argus Research augmente le prix cible de 360 $ à 400 $

* Rigetti Computing RGTI.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 40

* RLI Corp RLI.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note d'égalité de poids et un prix cible de 62

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le cours cible de 470 à 490 dollars

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève le cours cible de 328 à 332 dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James relève le cours cible de 264 $ à 310 $

* RTX Corp RTX.N : Jefferies relève le cours cible de 190 $ à 210 $

* RXO Inc RXO.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Saia Inc SAIA.O : Barclays relève le cours cible de 350 à 380 dollars

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark relève le cours cible de 260 $ à 450 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein augmente le prix cible de 300 $ à 580 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; cible 400

* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 230 $ à 380 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 37 dollars

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit le cours cible à 43 $ contre 49 $

* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif 160

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; objectif 65

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Citigroup relève le prix cible de 82 $ à 99 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 91 $ auparavant

* Standardaero Inc SARO.N : UBS réduit l'objectif de cours à 34$ contre 35

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 440 $, contre 500 $ auparavant

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse le cours cible à 101 $ contre 102 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 270 $, contre 245 $ auparavant

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 170 à 185 dollars

* Textron Inc TXT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 115$ contre 95

* Textron Inc TXT.N : UBS relève l'objectif de cours à 99 $ contre 89 $

* the Southern Company SO.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 88 $ contre 91 $

* T-Mobile TMUS.O : Bernstein réduit le prix cible à 245 $, contre 265 $ auparavant

* TransDigm Group Inc TDG.N : UBS relève le cours cible à 1804 $ contre 1798 $

* Twilio Inc TWLO.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 169,00 $ contre 154,00 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève l'objectif de cours à 36 $ contre 34 $

* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 33,5 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37 $

* Verizon VZ.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 44 $ contre 46 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à 200 $, contre 196 $ auparavant

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 166 $ contre 158 $

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 270 $ contre 250 $ auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark relève le prix cible de 30 à 32 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève le cours cible de 113 à 115 dollars

* Wells Fargo WFC.N : Argus Research relève le cours cible à 101 $, contre 94 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 $ à 100 $

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 100 $ contre 104 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 33 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 302 à 316 $

* Western Digital Corp WDC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 180 $ à 260 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 155 $, contre 127 $ auparavant

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 145 $ contre 120 $ auparavant

* Woodward Inc WWD.O : UBS relève le cours cible de 345 à 378 dollars

* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1 050 $ à 1 055 $

* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 34,50 $ contre 38 $

* Xcel Energy Inc XEL.O : Barclays réduit le prix cible de 85 $ à 82 $