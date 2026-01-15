Trump reçoit Maria Corina Machado, opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix

La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado lors d'un rassemblement de campagne du candidat à la présidence Edmundo Gonzalez Urrutia, à Barinas, au Venezuela, le 6 juillet 2024 ( AFP / Juan BARRETO )

Donald Trump reçoit jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu'il a jusqu'ici écartée de sa stratégie au Venezuela, mais dont il semble espérer un geste concernant le prix Nobel de la paix qu'elle a reçu l'an dernier.

Sa venue à la Maison Blanche intervient au lendemain d'une "longue conversation" du président américain avec la présidente par intérim du pays d'Amérique latine, Delcy Rodriguez, confirmant sa ferme intention de traiter jusqu'à nouvel ordre avec l'équipe dirigeante restée en place à Caracas après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.

Il n'a eu que des éloges pour l'ancienne vice-présidente du dirigeant déchu, une "personne formidable", assurant pendant un échange avec la presse qu'il "travaillait très bien" avec les autorités vénézuéliennes.

Delcy Rodriguez a parlé d'un entretien "productif et courtois", "dans un cadre de respect mutuel".

S'il ne montre aucune velléité pour l'instant de soutenir l'opposition vénézuélienne ni d'organiser des élections dans ce pays, Donald Trump a assuré à la chaîne Fox News qu'il était "impatient" de voir Maria Corina Machado.

Interrogé lors de cet entretien sur la possibilité que l'opposante vénézuélienne lui cède son prix Nobel, une distinction qu'il estime mériter plus que quiconque, Donald Trump a répondu: "J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur".

L'Institut Nobel a indiqué qu'il était absolument impossible de transférer, partager ou révoquer un prix Nobel une fois qu'il a été attribué.

Si cela s'applique à la distinction elle-même dans sa dimension immatérielle, dont le ou les lauréats ne peuvent pas être modifiés a posteriori, Maria Corina Machado peut en théorie disposer comme elle l'entend notamment du diplôme et de la médaille qu'elle a reçus.

- Partenariat "spectaculaire" -

Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 14 janvier 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Peu après la capture de Nicolas Maduro, détenu aux Etats-Unis, Donald Trump avait estimé que Mme Machado, qui avait quitté clandestinement le Venezuela en décembre pour recevoir le Nobel, n'était pas qualifiée pour diriger le pays.

Le président américain entend dicter toute décision prise par Caracas, notamment en matière pétrolière, jusqu'à nouvel ordre.

"Ce partenariat entre les Etats-Unis et le Venezuela sera spectaculaire pour tous", a encore assuré Donald Trump mercredi sur son réseau Truth Social.

Pour arriver à ses fins, il lui faudra toutefois convaincre les multinationales pétrolières, dont certaines sont prudentes voire franchement réticentes, d'investir massivement dans les infrastructures au Venezuela.

La Maison Blanche assure par ailleurs que la pression américaine a été déterminante pour les libérations de prisonniers décidées par Caracas, même si Mme Rodriguez souligne qu'il s'agissait d'un processus entamé par le président déchu Nicolas Maduro avant sa capture.

Nuançant depuis le début du processus les chiffres officiels bien plus élevés, l'ONG Foro Penal a recensé 72 libérations, alors que proches et ONG parlent de libérations au compte-gouttes.

Des ONG considèrent que plus de 800 prisonniers politiques croupissent dans les geôles du pays.