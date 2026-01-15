Grèce: acquittement de la militante syrienne Sarah Mardini accusée de trafic de migrants

La militante et réfugiée syrienne Sarah Mardini arrive au tribunal à Mytilène, le 4 décembre 2025 ( AFP / Manolis LAGOUTARIS )

La militante et réfugiée syrienne Sarah Mardini, qui a inspiré avec sa sœur nageuse olympique une fiction, et 23 autres bénévoles ont été acquittés jeudi soir par la justice grecque d'accusations de trafic de migrants, un verdict salué par Amnesty International et d'autres ONG de défense des droits humains.

Le jugement intervient presque un mois après le début de leur procès à la cour criminelle de Mytilène, chef-lieu de l'île de Lesbos et marque la fin de l'aventure judiciaire de ces militants inculpés en 2018 à Lesbos, porte d'entrée à l'époque en Europe des dizaines de milliers de personnes fuyant surtout la guerre en Syrie.

Ils étaient accusés des crimes de "constitution d'une organisation criminelle", et de "facilitation illégale de l'entrée de ressortissants étrangers de pays tiers en Grèce".

"Tous les accusés sont acquittés" car leur objectif n'était pas "de perpétrer des actions criminelles mais de venir à l'aide humanitaire", a indiqué Vassilis Papathanassiou, président de la cour criminelle composée de trois juges.

Quelques heures auparavant, le procureur Dimitris Smyrnis avait également proposé leur acquittement soulignant qu'"aucun fondement autonome établissant la responsabilité pénale des prévenus n'a été démontré".

A la sortie du palais de justice tard jeudi soir, les accusés avec leurs avocats se sont embrassés avant de se diriger vers la plage proche pour célébrer, selon un journaliste de l'AFP.

Réfugiée en Allemagne depuis 2015 avec sa famille, Sarah Mardini, aujourd'hui âgée de 30 ans, était présente jeudi soir à l'audience, a constaté l'AFP, tout comme l'un de ses co-accusés, le Germano-Irlandais Sean Binder.

- "Calvaire judiciaire" -

Sa jeune sœur Yusra et elle, toutes deux nageuses de haut niveau en Syrie, étaient devenues célèbres après avoir sauvé des réfugiés de la noyade alors qu'elles même tentaient la périlleuse traversée de la Turquie vers la Grèce en 2015.

Elles avaient ensuite rejoint Berlin. Leur histoire avait fait le tour du monde et leur action avait inspiré notamment le film diffusé sur Netflix, "Les nageuses" (2022).

Il s'agit du second procès de ces sauveteurs bénévoles en Grèce.

En 2023, ils avaient été relaxés dans une autre procédure de délits relatifs à leur action humanitaire, notamment d'"espionnage".

Sarah Mardini avait été arrêtée en août 2018 alors qu'elle travaillait comme bénévole pour l'ONG ERCI sur Lesbos, qui a vu des centaines de milliers de réfugiés notamment syriens affluer dans des conditions dramatiques en 2015 et 2016.

Ce verdict a dans la foulée été salué par Amnesty International et d'autres ONG de défense des droits.

Tout en saluant l'acquittement, Amnesty International a souligné une fois de plus que "ces accusations n'auraient jamais dû être portées devant la justice".

Eva Cossé, chercheuse senior à la Human Rights Watch (HRW), citée dans le communiqué, a souligné que "ces acquittements étaient une victoire pour les accusés, mais ils sont aussi amers" vu "le calvaire judiciaire de sept ans sur la base d'accusations infondées pour avoir sauvé des vies".