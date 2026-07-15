TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Goldman Sachs, JPMorgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Goldman Sachs et JPMorgan.
POINTS FORTS
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 220
dollars
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $
* JPMorgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 460 $ à 600 $
* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $
* AIG AIG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $
* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 295 $ à 319 $
* Allstate Corp ALL.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de
255 $ à 261 $
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* American Tower Corp AMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 201 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 570 $ à 705 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 260 $ à 475 $
* Bank of America BAC.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $
* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Bank of America BAC.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 640 $ à 675 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* BXP Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $
* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 148 $ à 153 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 87 $ à 112 $
* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Coherent Corp COHR.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 380 $ à 415 $
* Comcast Corp CMCSA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $
* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $
* Crescent Energy Co CRGY.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 13 dollars
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $
* Deep Fission, Inc FISN.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 18 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 233 $ à 230 $
* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 236 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $
* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $
à 161 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 121 $ à
140 $
* First Bancorp FBP.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 31 $
* GE Aerospace GE.N : RBC relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $
* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 955 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 130 $
* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 099 $ à 1 145 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $
* Helmerich and Payne HP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44,00 $ à
40,00 $
* Inventrust Properties Corp IVT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $
* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 373 $ à 383 $
* JPMorgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* JPMorgan JPM.N : KBW relève son objectif de cours de 370 $ à 384 $
* JPMorgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362 $ à 370 $
* JPMorgan JPM.N : RBC relève son objectif de cours de 330 $ à 370 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $
* Kla Corp KLAC.O : UBS relève son objectif de cours de 218 $ à 255 $
* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* LAM Research LRCX.O : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 435 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 262 $ à 340 $
* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $
* Macerich Co MAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 245 $ à
275 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 40 $ à 67 $
* Metlife Inc MET.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $
* OFG Bancorp OFG.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre
»
* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Popular Inc BPOP.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 201 dollars
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 379 $
* Qualcomm QCOM.O : HSBC relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 103 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 378 $ à 376 $
* RXO Inc RXO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 211 $ à 166 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $
* SLB SLB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60,00 $ à 56,00 $
* SM Energy Co SM.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 36 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 262 $ à 256 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $
* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $
* Veradermics Inc MANE.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 170 dollars
* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 98 $ à 94 $
* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 248 $ à 270 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer