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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Equinix, Goldman Sachs, JPMorgan
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Goldman Sachs et JPMorgan.

POINTS FORTS

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 à 220

dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $

* JPMorgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 460 $ à 600 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* AIG AIG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $

* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 295 $ à 319 $

* Allstate Corp ALL.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de

255 $ à 261 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 201 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 570 $ à 705 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 260 $ à 475 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Bank of America BAC.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 42 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 640 $ à 675 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* BXP Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 148 $ à 153 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 87 $ à 112 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Coherent Corp COHR.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 380 $ à 415 $

* Comcast Corp CMCSA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 13 dollars

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $

* Deep Fission, Inc FISN.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 18 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 233 $ à 230 $

* Draftkings Inc DKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 223 $ à 236 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 280 $ à 1 300 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $

à 161 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 121 $ à

140 $

* First Bancorp FBP.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 31 $

* GE Aerospace GE.N : RBC relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 202 $ à 1 299 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 955 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 130 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 099 $ à 1 145 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $

* Helmerich and Payne HP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 44,00 $ à

40,00 $

* Inventrust Properties Corp IVT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 373 $ à 383 $

* JPMorgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $

* JPMorgan JPM.N : KBW relève son objectif de cours de 370 $ à 384 $

* JPMorgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 362 $ à 370 $

* JPMorgan JPM.N : RBC relève son objectif de cours de 330 $ à 370 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Kla Corp KLAC.O : UBS relève son objectif de cours de 218 $ à 255 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* LAM Research LRCX.O : UBS relève son objectif de cours de 375 $ à 435 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 262 $ à 340 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* Macerich Co MAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 245 $ à

275 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 40 $ à 67 $

* Metlife Inc MET.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* OFG Bancorp OFG.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»

* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Popular Inc BPOP.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 201 dollars

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 379 $

* Qualcomm QCOM.O : HSBC relève son objectif de cours de 155 $ à 180 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 103 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 378 $ à 376 $

* RXO Inc RXO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 211 $ à 166 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 229 $ à 282 $

* SLB SLB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60,00 $ à 56,00 $

* SM Energy Co SM.N : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 36 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 262 $ à 256 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $

* Veradermics Inc MANE.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 170 dollars

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 98 $ à 94 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 248 $ à 270 $

Valeurs associées

AAR
134,650 USD NYSE +0,11%
ACADIA REIT-SBI
21,380 USD NYSE +0,07%
AGREE RLTY REIT
78,140 USD NYSE +0,18%
ALLSTATE
239,640 USD NYSE -4,31%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
518,6700 USD NASDAQ -5,37%
AMER TOWER REIT
168,340 USD NYSE -0,30%
AMERICAN INTL GR
77,010 USD NYSE -2,52%
APPLIED MATERIALS
573,3700 USD NASDAQ -3,75%
ASTERA LABS
344,3550 USD NASDAQ -4,82%
BANK OF AMERICA
61,635 USD NYSE +1,65%
BOYD GAMING
88,050 USD NYSE +2,25%
BRIXMOR PRP REIT
31,370 USD NYSE -0,90%
BROADCOM
389,2100 USD NASDAQ +0,03%
BROWN & BROWN
67,950 USD NYSE -0,80%
BXP
68,750 USD NYSE +1,51%
C.H.ROBINSON WLD
198,6300 USD NASDAQ -0,49%
CELCUITY
89,1100 USD NASDAQ -19,76%
CHEFS' WAREHOUSE
99,6100 USD NASDAQ +0,83%
CITIGROUP
133,880 USD NYSE +0,45%
COHERENT
291,818 USD NYSE -6,04%
COMCAST
23,6200 USD NASDAQ +1,85%
CRESCENT ENRG RG-A
10,045 USD NYSE +0,45%
CROWN CASTL REIT
78,983 USD NYSE -0,10%
DEEP FISSION
12,5015 USD NASDAQ +17,38%
DIGITA RLTY REIT
172,145 USD NYSE -0,57%
DRAFTKINGS RG-A
26,1047 USD NASDAQ +3,55%
EASTGROUP PROP R
211,660 USD NYSE +0,21%
EQUINIX REIT
1 010,0350 USD NASDAQ -1,32%
EXTRA SP ST REIT
145,345 USD NYSE -0,12%
FD RLTY INV-SBI
121,920 USD NYSE -0,15%
FIRST BANCORP
26,990 USD NYSE +1,05%
GE AEROSPACE
356,675 USD NYSE +0,88%
GOLDMAN SACHS GR
1 132,335 USD NYSE -0,78%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
375,030 USD NYSE +3,08%
HELMERICH&PAYNE
32,840 USD NYSE -2,62%
INVENTRUST REIT
35,290 USD NYSE -0,65%
JONES LANG LASAL
331,610 USD NYSE +5,45%
JPMORGAN CHASE
348,245 USD NYSE +1,52%
KIMCO RLTY REIT
25,070 USD NYSE -0,69%
KITE REALTY REIT
28,515 USD NYSE -0,58%
KLA
220,6500 USD NASDAQ -4,22%
LAM RESEARCH
330,2750 USD NASDAQ -4,57%
LANDSTAR SYSTEMS
209,8300 USD NASDAQ -0,75%
LAS VEGAS SANDS
44,575 USD NYSE -0,48%
LIGAND PHARMA
297,1850 USD NASDAQ -1,26%
MACERICH REIT
25,310 USD NYSE +1,77%
MARVELL TECH
207,9550 USD NASDAQ -6,51%
MAXLINEAR
87,8900 USD NASDAQ -5,08%
METLIFE
92,590 USD NYSE +0,04%
OFG BANCORP
50,040 USD NYSE +0,26%
PENN ENTMT
21,0900 USD NASDAQ +4,51%
PERFORMANCE FOOD
113,885 USD NYSE +0,93%
POPULAR
170,2200 USD NASDAQ +0,72%
PTC THERAPEUTICS
78,2800 USD NASDAQ +0,28%
PUBLIC STOR REIT
317,583 USD NYSE -0,45%
Pétrole Brent
84,02 USD Ice Europ -1,32%
Pétrole WTI
78,65 USD Ice Europ -1,29%
QUALCOMM
176,4600 USD NASDAQ -0,92%
RED ROCK RESOR RG-A
66,0900 USD NASDAQ +3,27%
REGENCY CENT REITRG
80,0900 USD NASDAQ -0,30%
RELIANCE
390,650 USD NYSE +0,56%
RXO
27,580 USD NYSE -1,68%
SBA CMMNS REIT-A
186,0700 USD NASDAQ -0,63%
SLB
47,035 USD NYSE -1,10%
SM ENERGY
29,405 USD NYSE -1,04%
SMN PRP GRP REIT
221,070 USD NYSE -0,09%
STEEL DYNAMICS
232,0750 USD NASDAQ -0,55%
THE KRAFT HEINZ
25,4701 USD NASDAQ +1,56%
US FOODS HOLDING
100,825 USD NYSE -0,18%
VENTAS REIT
91,930 USD NYSE -0,51%
WELLS FARGO
86,940 USD NYSE +1,86%
WELLTOWER REIT
233,180 USD NYSE -1,22%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 17:04:37.

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