Après un démarrage record, l'action SpaceX passe sous son prix d'introduction en Bourse

Images géantes de fusées SpaceX sur les murs d'immeubles de Times Square, à New York, non loin de celui du Nasdaq, le jour de l'entrée en Bourse, le 12 juin 2026. ( AFP / ANGELA WEISS )

L'action SpaceX s'échange mercredi pour la première fois en deçà de 135 dollars, le prix fixé pour son arrivée à Wall Street, le fort engouement n'ayant tenu qu'un mois.

Vers 17H00 GMT, dans un marché sans grand élan, le titre de la société aérospatiale cédait 1,26% à 134,36 dollars.

Le 12 juin, premier jour de cotation, il s'était envolé de plus de 19% et quelques jours plus tard valait plus de 225 dollars.

Au mois de mai, le Nasdaq, où est cotée SpaceX, a modifié ses règles, permettant aux très grosses capitalisations d'intégrer l'indice boursier phare Nasdaq 100 au terme de seulement 15 séances, contre trois mois auparavant.

C'est ce qui s'est passé pour SpaceX début juillet

Les fonds d'investissement répliquant cet indice qui pèsent aujourd'hui plus de 1.400 milliards de dollars, ont été contraints de faire place au nouveau venu.

L'opération, la plus importante du genre de l'histoire toutes places financières confondues, avait permis à SpaceX de lever un total de 85,7 milliards du dollars, plus qu'initialement escompté grâce à une demande très forte.

"Lorsqu'une entreprise se négocie à plus de 100 fois son chiffre d'affaires (par rapport à sa capitalisation, ndlr), cela signifie que les attentes à son égard sont très élevées", soulignait fin juin auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Je pense donc simplement que l'enthousiasme suscité par l'introduction en Bourse a un peu pris le dessus" sur le reste, ajoutait l'analyste.

Les acteurs du marché attendent la publication prévue dans les prochaines semaines des résultats trimestriels du groupe, qui rassemble les fusées Starship, les satellites Starlink et le laboratoire d'intelligence artificielle xAI.

Mais les chiffres de 2025 mettent en avant de lourdes pertes annuelles, de plusieurs milliards de dollars.

Pour Nancy Tengler, analyste pour le cabinet Laffer Tengler Investments, "Amazon a connu une situation similaire" à SpaceX: "son cours avait augmenté après son introduction en Bourse, mais la société a ensuite connu une décennie de performances médiocres".

En "transformant nos modes de vie", Amazon a ensuite fait exploser sa capitalisation boursière, note-t-elle, estimant que SpaceX devrait suivre la même dynamique.

L'entreprise d'Elon Musk fait en particulier le pari d'emmener les humains sur Mars et de placer des centres de données dédiées à l'IA sur orbite.

En attendant, son cours pourrait encore baisser selon les analystes. Une partie des investisseurs initiaux de SpaceX seront autorisés à vendre leur participation d'ici la fin de l'été, de quoi leur permettre d'empocher d'importantes plus-values.