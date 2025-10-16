 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 590,28
-1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 290 à 275 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours à 215 dollars contre 210 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 186 $ contre 175 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 262 $, contre 270 $ auparavant

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5E Advanced Materials, Inc. FEAM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7,5 à 9,5 dollars

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 117 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Jefferies relève le cours cible à 149 $, contre 145 $ auparavant

* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève le cours cible à 146 $, contre 142 $ auparavant

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible à 4$ de 11

* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* AEP AEP.O : BMO augmente le prix cible de 121 $ à 127 $

* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 133

* Alphabet Inc GOOGL.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 240 $ à 310 $

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Citigroup réduit le prix cible à 225 $ contre 250 $

* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 155 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 $ à 145 $

* Apa Corporation APA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève le cours cible de 175 $ à 215 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 129 $

* Astria Therapeutics, Inc. ATXS.O : H.C. Wainwright passe d'une cote d'achat à une cote neutre

* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 31 $ à 29 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12$ contre 14

* Atmos Energy Corp ATO.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Atmos Energy Corp ATO.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 182 $ à 185 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien; objectif de 185

* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 40 $ à 45 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 54 $

* Bank of America BAC.N : Barclays relève le prix cible de 54 à 59 dollars

* Bank of America BAC.N : Citigroup relève le prix cible de 58 à 62 dollars

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $, contre 50 $ auparavant

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le prix cible à 33 $ de 60

* Black Diamond Therapeutics Inc BDTX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de

8 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève le cours cible de 87 $ à 89 $

* Bunge BG.N : BMO relève le cours cible de 95 $ à 110 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 95 $ à 107 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 68 $

* Carmax Inc KMX.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 78 $

* Cencora COR.N : Mizuho augmente le prix cible de 316 $ à 334 $

* CF Industries Holdings, Inc. CF.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 105 $ de 101

* Chemours CC.N : Mizuho réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 55 $ de 60

* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 128$ contre 130

* Citizens Financial CFG.N : Stephens relève le cours cible de 59 à 60 dollars

* Citizens Financial Group Inc. CFG.N : Barclays relève le cours cible de 55 à 56 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 16

$

* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* Corteva, Inc. CTVA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 80 $ contre 83 $

* Groupe Costar Inc CSGP.O : BMO réduit le prix cible de 89 $ à 79 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Citigroup réduit le cours cible à 110 $, contre 124 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible de 206 à 183 $

* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 143 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif 71

* Entergy ETR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 97 $, contre 88 $ auparavant

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 290 $

* Erasca Inc ERAS.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 4

* Eversource Energy ES.N : BMO augmente le prix cible de 74 $ à 78 $

* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 76

* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49

* Factset FDS.N : BMO réduit le prix cible de 324 $ à 311 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le cours cible à 25 $ contre 28 $

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 23 $ contre 25 $

* First Horizon Corp FHN.N : KBW ramène l'objectif de cours à 23 $, contre 24 $ auparavant

* First Horizon Corp FHN.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 23 $, contre 25 $ auparavant

* FMC Corporation FMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 50 $ à 41 $

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le prix cible de 9 $ à 5 $

* Goldman Sachs GS.N : Citigroup augmente le prix cible à 765 $ contre 700 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 208 $ contre 178 $

* Intel Corporation INTC.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 30 $ contre 22 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève le cours cible de 158 à 172 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 172 $ à 180 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 153 $ à 175

$

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup augmente l'objectif de prix de 163 $ à 175 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le prix cible de 170 à 176 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le prix cible de 160 à 180 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel relève le prix cible de 140 à 147 dollars

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars

* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève le cours cible à 162 $, contre 130 $ auparavant

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105$ contre 110

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 à 60 dollars

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le cours cible de 705 $ à 598 $

* Leslie's Inc LESL.O : Mizuho réduit le prix cible à 5 $ contre 20 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 185 $

* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 56 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 340 $ contre 350 $

* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT 20 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 200 $ à 240 $

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève le cours cible à 147 $ contre 118 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Moody's Corp MCO.N : BMO réduit le prix cible de 534 $ à 521 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho augmente le prix cible de $532 à $539

* Morgan Stanley MS.N : Barclays augmente le prix cible à 183 $ contre 156 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup augmente le prix cible à 170 $ contre 155 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 à 186 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 177 $ contre 165 $

* Morningstar Inc MORN.O : BMO ramène le cours cible de 325 $ à 274 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 15$ contre 13

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 130 $ contre 115 $

* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 1 $ contre 4

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de 98

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 115 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible de 116 à 120 dollars

* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 97 $

* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* PPL Corp PPL.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 38 à 43 dollars

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 5 $ contre 6 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le prix cible de 252 $ à 247 $

* Progressive Corp PGR.N : Citigroup réduit le prix cible de 312 $ à 301,38 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 261$ de 284

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262$ de 270

* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 $ à 105 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif 85

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève le cours cible de 16 à 18 dollars

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 621 $ à 558 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho relève le cours cible à 643 $ contre 637 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup réduit le prix cible à 235 $, contre 265 $ auparavant

* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 100 $

* Slb SLB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 41 $ contre 42 $

* Soundhound AI, Inc. SOUN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 18 $ à 26 $

* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 105 à 100 dollars

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 65 $ contre 67 $

* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 19 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays augmente le prix cible de 83 $ à 86 $

* Synchrony Financial SYF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 93 $ contre 91 $

auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $, contre 84 $ auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 91 $

* Synchrony Financial SYF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat;

prix cible de 40 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le prix cible de 88 $ à 90 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Benchmark relève le cours cible de 275 à 300 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup réduit le prix cible à 235 $, contre 260 $ auparavant

* The Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 246 $ contre 266 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners augmente le prix à acheter de neutre

* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 250 $ à 260 $

* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit le prix cible à 95$ de 120

* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 425 $ à 450 $

* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 à 125 dollars

* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Deutsche Bank relève son objectif de 100 $ à 125 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 335 $ contre 275 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit le prix cible à 85 $ contre 160 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible de 290 $ à 257 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $

* Viper Energy, Inc. VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 250

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 21 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève le prix cible de 73 $ à 79 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 125

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $

* Wingstop, Inc. WING.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 415 $ à 365 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136$ contre 123

* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 93

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars

Valeurs associées

3M
151,390 USD NYSE -1,37%
5E ADV MAT
5,9800 USD NASDAQ -5,68%
ABBOTT LABORATOR
127,610 USD NYSE -1,47%
ACUMEN PHARMA
2,1300 USD NASDAQ -6,58%
ADC THERAPEUTIC
4,140 USD NYSE -2,70%
ALPHABET-A
251,4600 USD NASDAQ +0,17%
ALPHATEC HOLDING
14,2600 USD NASDAQ +1,93%
AM ELECTRIC
117,5300 USD NASDAQ -0,84%
AMER TOWER REIT
191,480 USD NYSE +0,76%
AMER WTR WORKS
143,110 USD NYSE +0,39%
AMPHENOL RG-A
127,380 USD NYSE +1,41%
APA
23,0000 USD NASDAQ -1,03%
APPLIED MATERIALS
227,7200 USD NASDAQ +0,06%
ARCELLX
88,8500 USD NASDAQ -3,81%
ASTRIA THERAPEUT
12,0900 USD NASDAQ +1,43%
AT&T
26,190 USD NYSE +0,44%
ATLAS ENER
10,245 USD NYSE -4,16%
ATMOS ENERGY COR
176,380 USD NYSE -1,57%
BAKER HUGHES RG-A
44,6400 USD NASDAQ +0,38%
BANK OF AMERICA
50,440 USD NYSE -3,56%
BANK7
43,3600 USD NASDAQ -4,89%
BLACK DIAMOND
4,1800 USD NASDAQ +0,72%
BOYD GAMING
82,105 USD NYSE -1,38%
BRL
16,475 USD NYSE -5,15%
BUNGE GLOBAL
95,355 USD NYSE +2,41%
CARMAX
43,270 USD NYSE -2,61%
CENCORA
319,495 USD NYSE -0,09%
CF INDUSTRIES HL
83,020 USD NYSE -2,83%
CHEESECAKE FACTO
54,2700 USD NASDAQ -0,28%
CHEMOURS
13,760 USD NYSE -4,64%
CHIPOTLE MEXICAN
41,760 USD NYSE -0,05%
CHURCHILL DOWNS
86,7500 USD NASDAQ -0,12%
CITIZENS FINL GR
48,375 USD NYSE -6,43%
COMSTOCK RESOURC
17,725 USD NYSE -7,85%
CORTEVA
61,080 USD NYSE -1,36%
COSTAR GROUP
74,3500 USD NASDAQ -1,12%
CROWN CASTL REIT
98,070 USD NYSE -0,04%
DOLLAR TREE
94,0300 USD NASDAQ -2,02%
DOVER CORP
166,170 USD NYSE +2,17%
DUKE ENERGY
127,420 USD NYSE -0,99%
DUTCH BROS RG-A
54,540 USD NYSE -0,91%
EDISON INTL
56,715 USD NYSE -0,05%
ENTERGY
95,970 USD NYSE -1,74%
EQUIFAX INC
227,140 USD NYSE -1,18%
ERASCA
2,5300 USD NASDAQ +1,61%
EVERSOURCE ENERG
71,310 USD NYSE -1,32%
EXELON
47,3600 USD NASDAQ -0,98%
FACTSET RESH SYS
277,830 USD NYSE -2,23%
FIRST HORIZON
19,930 USD NYSE -4,37%
FMC CORP
29,970 USD NYSE -0,43%
GAIN THERAPEUTIC
1,8100 USD NASDAQ -3,21%
GOLDMAN SACHS GR
758,320 USD NYSE -1,34%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX +0,38%
HP ENTERPRISE
22,520 USD NYSE -9,96%
INSMED
163,1900 USD NASDAQ -0,21%
INTEL
36,8400 USD NASDAQ -0,83%
J.B.HUNT TRANSP
169,5700 USD NASDAQ +22,14%
JOHNSON&JOHNSON
192,130 USD NYSE +0,49%
LAM RESEARCH
142,3700 USD NASDAQ -1,66%
LANTHEUS HOLDING
56,3600 USD NASDAQ -0,28%
LAS VEGAS SANDS
49,135 USD NYSE +0,20%
LENNOX INTL
523,640 USD NYSE -0,71%
LESLIE'S
4,1700 USD NASDAQ -3,02%
LUMENTUM HLDNGS
163,2300 USD NASDAQ +4,25%
MATADOR RES
42,960 USD NYSE -0,42%
MCDONALD'S
305,380 USD NYSE +0,03%
MDU RES GROUP
19,005 USD NYSE -1,48%
MGM RESORTS ITL
31,670 USD NYSE -1,60%
MICRON TECHNOLOGY
202,5300 USD NASDAQ +5,52%
MKS
137,7500 USD NASDAQ +0,97%
MOLINA HEALTHCAR
188,610 USD NYSE -1,93%
MOODY'S
468,650 USD NYSE -2,13%
MORGAN STANLEY
160,050 USD NYSE -1,63%
MORNINGSTAR
210,7100 USD NASDAQ -4,08%
NATL ENERGY SVC
10,5300 USD NASDAQ +1,15%
NETAPP
119,4000 USD NASDAQ -1,70%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,8100 USD NASDAQ -4,74%
NEXTERA ENERGY
85,050 USD NYSE -0,85%
NUVALENT RG-A
90,4200 USD NASDAQ +0,87%
PERFORMANCE FOOD
100,560 USD NYSE -2,89%
PG&E
16,520 USD NYSE -0,99%
PINNACLE FINL PR
84,7400 USD NASDAQ -5,94%
PINNACLE WEST CA
93,010 USD NYSE -0,75%
PPG INDUSTRIES
101,010 USD NYSE +1,48%
PPL
37,320 USD NYSE -1,70%
PROGRESSIVE (OHI
221,740 USD NYSE -2,11%
PUBL SVCS ENTERP
84,340 USD NYSE -0,46%
PURE STORAGE RG-A
91,860 USD NYSE -0,80%
Pétrole Brent
60,89 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
57,28 USD Ice Europ -0,21%
REVOLUTION MEDIC
49,6800 USD NASDAQ +0,24%
S&P GLOBAL
471,925 USD NYSE -2,27%
SBA CMMNS REIT-A
197,4200 USD NASDAQ +1,53%
SHAKE SHACK RG-A
93,255 USD NYSE +1,17%
SLB
32,935 USD NYSE +1,12%
SOUNDHOUND AI RG-A
20,7600 USD NASDAQ -2,99%
SOUTHERN CO
98,410 USD NYSE -1,32%
STARBUCKS
84,3400 USD NASDAQ +1,79%
SUNOCO
53,015 USD NYSE +1,15%
SWEETGREEN RG-A
7,370 USD NYSE -1,67%
SYNCHRONY FINANC
70,240 USD NYSE -2,80%
SYNDAX PHARMACEU
15,0500 USD NASDAQ +0,07%
SYSCO
78,810 USD NYSE -1,61%
T-MOBILE US
226,4500 USD NASDAQ -0,09%
TAKE-TWO INTERACTIVE
259,2300 USD NASDAQ -0,87%
TEXAS INSTRUMENT
175,4800 USD NASDAQ +0,12%
THE CARLYLE GRP
56,9900 USD NASDAQ -4,06%
TKO GRP RG-A
187,970 USD NYSE -1,66%
TRANSUNION
78,320 USD NYSE -1,41%
TRUECAR
1,4450 USD NASDAQ -28,82%
ULTA BEAUTY
537,2900 USD NASDAQ -0,22%
UNITED AIRLINES
98,1900 USD NASDAQ -5,63%
UNITEDHEALTH GRO
356,420 USD NYSE -1,27%
VAXCYTE
43,5900 USD NASDAQ -0,80%
VERISK ANALYTICS
229,0600 USD NASDAQ -6,12%
VERTV HOLDINGS RG-A
177,820 USD NYSE -1,52%
VIPER ENERGY
36,2200 USD NASDAQ -1,60%
VISTRA
210,420 USD NYSE -0,24%
WARNER BROS RG-A
18,2900 USD NASDAQ -0,87%
WEATHERFORD INT
63,0500 USD NASDAQ +0,03%
WEC ENERGY GROUP
116,160 USD NYSE -0,97%
WESCO INTL
218,400 USD NYSE -0,16%
WINGSTOP
246,2700 USD NASDAQ -1,61%
WYNN RESORTS
115,9200 USD NASDAQ -1,82%
XCEL ENERGY
81,1000 USD NASDAQ -0,86%
ZYMEWORKS
18,5500 USD NASDAQ -0,38%
Afficher tout