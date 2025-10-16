TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equifax, Johnson & Johnson, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equifax, Johnson & Johnson et Morgan Stanley.
FAITS MARQUANTS
* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 290 à 275 dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours à 215 dollars contre 210 dollars
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 186 $ contre 175 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 262 $, contre 270 $ auparavant
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 5E Advanced Materials, Inc. FEAM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7,5 à 9,5 dollars
* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 117 $ à 120 $
* Abbott ABT.N : Jefferies relève le cours cible à 149 $, contre 145 $ auparavant
* Abbott Laboratories ABT.N : Wells Fargo relève le cours cible à 146 $, contre 142 $ auparavant
* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG réduit le prix cible à 4$ de 11
* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $
* AEP AEP.O : BMO augmente le prix cible de 121 $ à 127 $
* AEP AEP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 133
* Alphabet Inc GOOGL.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 240 $ à 310 $
* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 14 à 16 dollars
* American Tower Corp AMT.N : Citigroup réduit le prix cible à 225 $ contre 250 $
* American Water AWK.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 155 $
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 $ à 145 $
* Apa Corporation APA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève le cours cible de 175 $ à 215 $
* Arcellx Inc ACLX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 129 $
* Astria Therapeutics, Inc. ATXS.O : H.C. Wainwright passe d'une cote d'achat à une cote neutre
* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 31 $ à 29 $
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 12$ contre 14
* Atmos Energy Corp ATO.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"
* Atmos Energy Corp ATO.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 182 $ à 185 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : TD Cowen initie une couverture avec une cote de maintien; objectif de 185
* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 40 $ à 45 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $
* Bank of America BAC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 54 $
* Bank of America BAC.N : Barclays relève le prix cible de 54 à 59 dollars
* Bank of America BAC.N : Citigroup relève le prix cible de 58 à 62 dollars
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 55 $, contre 50 $ auparavant
* Bank7 Corp BSVN.O : KBW réduit le prix cible à 53 $ contre 54 $
* Biohaven Ltd BHVN.N : BTIG réduit le prix cible à 33 $ de 60
* Black Diamond Therapeutics Inc BDTX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de
8 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : JP Morgan relève le cours cible de 87 $ à 89 $
* Bunge BG.N : BMO relève le cours cible de 95 $ à 110 $
* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 95 $ à 107 $
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 68 $
* Carmax Inc KMX.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 78 $
* Cencora COR.N : Mizuho augmente le prix cible de 316 $ à 334 $
* CF Industries Holdings, Inc. CF.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 105 $ de 101
* Chemours CC.N : Mizuho réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 55 $ de 60
* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 128$ contre 130
* Citizens Financial CFG.N : Stephens relève le cours cible de 59 à 60 dollars
* Citizens Financial Group Inc. CFG.N : Barclays relève le cours cible de 55 à 56 dollars
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 16
$
* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho réduit le prix cible de 22 $ à 21 $
* Corteva, Inc. CTVA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 80 $ contre 83 $
* Groupe Costar Inc CSGP.O : BMO réduit le prix cible de 89 $ à 79 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Citigroup réduit le cours cible à 110 $, contre 124 $ auparavant
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein augmente le prix cible de 100 $ à 103 $
* Dover Corp DOV.N : RBC réduit le cours cible de 206 à 183 $
* Duke Energy Corp DUK.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 143 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 80 $ à 70 $
* Edison International EIX.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif 71
* Entergy ETR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 97 $, contre 88 $ auparavant
* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 290 $
* Erasca Inc ERAS.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 4
* Eversource Energy ES.N : BMO augmente le prix cible de 74 $ à 78 $
* Eversource Energy ES.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 76
* Exelon Corp EXC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 49
* Factset FDS.N : BMO réduit le prix cible de 324 $ à 311 $
* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies réduit le cours cible à 25 $ contre 28 $
* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 23 $ contre 25 $
* First Horizon Corp FHN.N : KBW ramène l'objectif de cours à 23 $, contre 24 $ auparavant
* First Horizon Corp FHN.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 23 $, contre 25 $ auparavant
* FMC Corporation FMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 50 $ à 41 $
* Gain Therapeutics Inc GANX.O : BTIG réduit le prix cible de 9 $ à 5 $
* Goldman Sachs GS.N : Citigroup augmente le prix cible à 765 $ contre 700 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 208 $ contre 178 $
* Intel Corporation INTC.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 30 $ contre 22 $ auparavant
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève le cours cible de 158 à 172 dollars
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BMO augmente le prix cible de 172 $ à 180 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 153 $ à 175
$
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup augmente l'objectif de prix de 163 $ à 175 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le prix cible de 170 à 176 dollars
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le prix cible de 160 à 180 dollars
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel relève le prix cible de 140 à 147 dollars
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 160 à 170 dollars
* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 210 à 215 dollars
* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève le cours cible à 162 $, contre 130 $ auparavant
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105$ contre 110
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 à 60 dollars
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le cours cible de 705 $ à 598 $
* Leslie's Inc LESL.O : Mizuho réduit le prix cible à 5 $ contre 20 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 185 $
* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 56 $
* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 340 $ contre 350 $
* MDU Resources Group Inc MDU.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; PT 20 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 41 $
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 200 $ à 240 $
* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève le cours cible à 147 $ contre 118 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Moody's Corp MCO.N : BMO réduit le prix cible de 534 $ à 521 $
* Moody's Corp MCO.N : Mizuho augmente le prix cible de $532 à $539
* Morgan Stanley MS.N : Barclays augmente le prix cible à 183 $ contre 156 $
* Morgan Stanley MS.N : Citigroup augmente le prix cible à 170 $ contre 155 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 175 à 186 dollars
* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 177 $ contre 165 $
* Morningstar Inc MORN.O : BMO ramène le cours cible de 325 $ à 274 $
* National Energy Services Reunited NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 15$ contre 13
* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 130 $ contre 115 $
* New Fortress Energy Inc NFE.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 1 $ contre 4
* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de 98
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO réduit le prix cible de 24 $ à 21 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 115 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Jefferies relève le cours cible de 116 à 120 dollars
* PG&E Corp PCG.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 21 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Pinnacle West Capital PNW.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 97 $
* PPG Industries Inc PPG.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* PPL Corp PPL.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 38 à 43 dollars
* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 5 $ contre 6 $
* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le prix cible de 252 $ à 247 $
* Progressive Corp PGR.N : Citigroup réduit le prix cible de 312 $ à 301,38 $
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 261$ de 284
* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 262$ de 270
* PSEG PEG.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 93
* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 $ à 105 $
* Ralliant Corp RAL.N : RBC réduit le cours cible de 47 $ à 45 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif 85
* Rush Street Interactive Inc RSI.N : JP Morgan relève le cours cible de 16 à 18 dollars
* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 621 $ à 558 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho relève le cours cible à 643 $ contre 637 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup réduit le prix cible à 235 $, contre 265 $ auparavant
* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 100 $
* Slb SLB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 41 $ contre 42 $
* Soundhound AI, Inc. SOUN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 18 $ à 26 $
* Southern Co SO.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 112 $
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 105 à 100 dollars
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 65 $ contre 67 $
* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 19 $
* Synchrony Financial SYF.N : Barclays augmente le prix cible de 83 $ à 86 $
* Synchrony Financial SYF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 93 $ contre 91 $
auparavant
* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $, contre 84 $ auparavant
* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 91 $
* Synchrony Financial SYF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 85 $
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat;
prix cible de 40 $
* Sysco SYY.N : Jefferies relève le prix cible de 88 $ à 90 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Benchmark relève le cours cible de 275 à 300 dollars
* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup réduit le prix cible à 235 $, contre 260 $ auparavant
* The Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $
* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 246 $ contre 266 $
* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners augmente le prix à acheter de neutre
* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 250 $ à 260 $
* T-Mobile Us, Inc. TMUS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal
* TransUnion TRU.N : Jefferies réduit le prix cible à 95$ de 120
* Truecar Inc TRUE.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 425 $ à 450 $
* United Airlines UAL.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 à 125 dollars
* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Deutsche Bank relève son objectif de 100 $ à 125 $
* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 335 $ contre 275 $
* Vaxcyte Inc PCVX.O : BTIG réduit le prix cible à 85 $ contre 160 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible de 290 $ à 257 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 162 $ à 191 $
* Viper Energy, Inc. VNOM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à 49 $
* Vistra Corp VST.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 250
* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 21 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève le prix cible de 73 $ à 79 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; objectif de 125
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 217 $ à 222 $
* Wingstop, Inc. WING.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 415 $ à 365 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 136$ contre 123
* Xcel Energy XEL.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 93
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 23 dollars