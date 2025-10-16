Louis Hachette: activité en hausse au 3e trimestre grâce à l'édition et aux aéroports

( AFP / JOEL SAGET )

Louis Hachette Group, une des entités nées fin 2024 de la scission de Vivendi et regroupant des branches d'édition, de médias et de distribution, affiche un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre grâce à la bonne tenue de l'édition et des boutiques d'aéroports, selon des résultats publiés jeudi.

Détenu à 31% par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, ce groupe rassemble les activités de Lagardère (le numéro un français de l'édition Hachette Livre, Relay et les boutiques d'aéroport dans la distribution), les médias de Lagardère (Europe 1, JDD, Elle International) et ceux de Prisma Media (Voici, Télé-Loisirs, Capital, etc.).

L'activité du groupe a augmenté de 4,8% au 3e trimestre à 2,6 milliards d'euros à périmètre comparable et de 3,5% à 7,1 milliards sur les neuf premiers mois de 2025.

Cette croissance est portée par Lagardère Publishing (+6,6%, à 811 M euros) au 3e trimestre, et cette branche a atteint un chiffre d'affaires de 2,16 mds (+3%) pour les 9 premiers mois, grâce notamment à la bonne tenue de la littérature en Amérique du Nord et en France.

"Louis Hachette Group affiche une croissance solide. Avec un chiffre d’affaires trimestriel record de plus de 800 M€, Lagardère Publishing confirme ses positions de leader dans tous ses territoires", a salué son PDG Jean-Christophe Thiery, cité dans un communiqué.

Au sein du groupe, le chiffre d'affaires de Lagardère a avancé de 3,9%, à 6,9 milliards sur neuf mois.

L'un des moteurs de la croissance, la filiale Lagardère Travel Retail, qui gère les boutiques dans les gares et aéroports, voit son chiffre d'affaires progresser de 5% au 3e trimestre à 1,7 milliard et de 4,4% à 4,58 mds depuis le début de l’année.

La branche média, désormais baptisée Lagardère Live, affiche, elle, un léger repli au 3e trimestre (-2,0 % à 42 millions) "du fait des radios musicales et du marché publicitaire". Elle reste en croissance depuis le début de l’année (+1,3 % 157 millions).

Du côté de Prisma Media, le recul du chiffre d'affaires de 14,4% au troisième trimestre à 57 millions et de 6,6% à 201 millions sur neuf mois est attribué à "l'érosion de la diffusion de la presse magazine".