 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 138,00
-0,62%
Indices
Chiffres-clés

Feu vert de l'autorité de la concurrence pour le rachat par Airbus de certaines activités de Spirit AeroSystems
information fournie par Boursorama avec AFP 16/10/2025 à 20:03

( AFP / BERTRAND GUAY )

( AFP / BERTRAND GUAY )

L'autorité de la concurrence a autorisé, "sans condition", le rachat par le constructeur aéronautique européen Airbus , de certaines activités de son sous-traitant Spirit AeroSystems, a indiqué jeudi le gendarme français de la concurrence.

"Au terme d'une analyse réalisée en coordination avec les services de la Commission européenne, l’Autorité a autorisé l'opération sans condition", selon un communiqué publié sur son site internet.

L'autorité souligne notamment avoir "écarté tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la fourniture de pièces pour aéronefs". En outre, elle indique avoir "écarté tout risque de partage d'informations commercialement sensibles", concernant les activités des concurrents d'Airbus situées en amont et en aval.

Cette décision fait suite à celle de l'Union européenne ayant autorisé mardi le rachat par le constructeur aéronautique américain Boeing de Spirit Aerosystems, assorti de plusieurs conditions destinées à préserver la concurrence et à éviter qu'Airbus ne soit lésé.

En avril dernier, Airbus a conclu un accord final prévoyant le rachat d'activités de Spirit AeroSystems, dans le cadre de cette transaction, dont la production de sections de fuselage de l'A350 à Kinston (Etats-Unis) et à Saint-Nazaire (France).

Spirit AeroSystems est l'un des plus importants fournisseurs au monde de structures pour avions commerciaux, comme les fuselages ou les ailes. Il était né en 2005 de la scission par le constructeur aéronautique américain Boeing de certaines de ses activités.

En juillet 2024, le constructeur américain - en proie à une crise profonde causée par des problèmes de qualité de sa production, en particulier sur les fuselages reçus de Spirit - avait annoncé le rachat du fournisseur, pour 4,7 milliards de dollars.

Valeurs associées

AIRBUS
205,450 EUR Euronext Paris 0,00%
SPIRIT AERO HLDG-A
38,155 USD NYSE -0,93%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les entreprises étrangères
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:19 

    Dans un climat d'incertitude politique, les entreprises et investisseurs étrangers vont-ils bouder la France? Le divorce ne semble pas consommé, estiment des spécialistes interrogés par l'AFP, qui ne voient pas de risque de séparation à court terme. "Le bordeaux, ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank