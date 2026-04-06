information fournie par Reuters • 06/04/2026 à 19:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EQT, Las Vegas Sands, Twilio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont EQT, Las Vegas Sands et Twilio.

FAITS MARQUANTS

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies passe de "hold" à "buy"

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève le cours de l'action d'un cran à acheter

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 390 $ à 335 $

* ADM ADM.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 77 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup abaisse le cours cible à 248 $, contre 260 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO réduit le prix cible de 560 $ à 470 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève la note à l'achat

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho réduit le prix cible à 65$ de 70

* Audioeye Inc AEYE.O : B. Riley passe de la position d'acheteur à celle de neutre; le cours cible est ramené

de 15,50 $ à 7 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 201$ de 210

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* BNY BK.N : BMO réduit l'objectif de cours à 140 $, contre 142 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 5780 $ contre 5810 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research passe de "acheter" à "neutre"; abaisse le prix cible de 400 $

à 360 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO réduit le prix cible de 120 $ à 110 $

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen réduit le prix à 2,43 $ de 2,50

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen ramène le prix d'achat de "buy" à "hold

* Cohu Inc COHU.O : B. Riley augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Corning GLW.N : Mizuho augmente le prix cible de 145 $ à 155 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 126 $ contre 131 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 215$ contre 180

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à sous-performance

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $ auparavant

* Entrada Therapeutics Inc TRDA.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Evercore Inc EVR.N : BMO ramène le cours cible de 375 $ à 333 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 246 $ contre 252 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO réduit le prix cible de 985 $ à 905 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies réduit le prix cible à 1 049 $ contre 1 125 $

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit le prix cible de 192 $ à 166 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

(achat)

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies réduit le prix cible de 72 $ à 61 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver

* Lazard Inc LAZ.N : BMO ramène le cours cible de 58 $ à 45 $

* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho relève le cours cible de 10 à 16 dollars

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible à 113 $ de 128 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 à 113 $

* Lipocine Inc LPCN.O : H.C. Wainwright ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 95 $ à 86 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO ramène l'objectif de cours de 415 $ à 330 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 464 $ à 383 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant

* Moelis & Co MC.N : BMO réduit le prix cible de 76 $ à 61 $

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 70 $ contre 81 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO réduit le prix cible à 190 $ contre 215 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies réduit le prix cible à 310 $ contre 350

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : RBC augmente le prix cible de 13 $ à 20 $

* Packaging Corp of America PKG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 241 $, contre

270 $ auparavant

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO réduit l'objectif de cours à 162 $ contre 180 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho relève le cours cible à 175 $ contre 143 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible de 203 $ à 175 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 152 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO augmente le prix cible de 200 $ à 220 $

* Seagate Technology Holdings Plc STX.O : Morgan Stanley ajoute un titre à sa liste de choix en remplacement de

Western Digital

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO réduit le prix cible de 88 $ à 80 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho réduit le prix cible de 33 $ à 25 $

* Thredup Inc TDUP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 5

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève le prix cible de 125 à 160 dollars

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec un objectif de prix de 50

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 61 $ à 75 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Benchmark réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Valero Energy Corp VLO.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 270 $

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI réduit le cours cible de 360 à 350 dollars

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI relève le cours cible de "in line" à "outperform"

* WD-40 Co WDFC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 369 $ à 380 $

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 119 $ auparavant

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat

* Williams Companies Inc WMB.N : RBC relève l'objectif de cours de 78 $ à 82 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies réduit le prix cible à 150$ de 161