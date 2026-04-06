Les astronautes d'Artémis survolent la Lune

Photo prise par un membre d'équipage d'Artemis II et diffusée par la Nasa, montrant la Lune à travers un hublot du vaisseau spatial Orion, le 6 avril 2026 ( NASA / Handout )

Les quatre astronautes d'Artémis II ont commencé lundi leur période d'observation rapprochée de la Lune, peu après être devenus les êtres humains s'étant aventurés le plus loin de la Terre.

Le record de 400.171 km atteint par leurs prédécesseurs d'Apollo 13 en 1970 a été battu, et les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen devraient maintenant aller à plus de 406.000 km de la Terre, pendant leur contournement de la Lune.

"Alors que nous surpassions la distance la plus grande jamais parcourue par l'Humanité depuis la Terre, nous le faisons en rendant hommage aux efforts et aux exploits extraordinaires de nos prédécesseurs", a déclaré M. Hansen en direct.

"Mais surtout, nous choisissons ce moment pour lancer un défi à notre génération et à la suivante, afin de nous assurer que ce record soit de courte durée".

L'équipage en a profité pour faire une demande spéciale: nommer deux cratères de la Lune, l'un en l'honneur de leur vaisseau, baptisé "Integrity" ("Intégrité"), et l'autre pour Carroll Taylor Wiseman, la femme décédée du commandant.

Une demande qui a fait fondre en larmes l'équipage, qui s'est ensuite enlacé.

S'ils ne se poseront pas sur la Lune, leur survol n'en demeure pas moins historique car il s'agit du premier réalisé par une femme, un astronaute noir et un non-Américain, toutes les missions Apollo (1968-1972) ayant emmené exclusivement des hommes blancs américains.

- "Profiter de la vue" -

"C'est un jour historique", leur avait lancé au réveil Jim Lovell, le pionnier des missions Apollo 8 et 13, dans un message posthume, enregistré quelques mois avant son décès en 2025.

"Bienvenue dans mes anciens quartiers", leur a-t-il lancé, confiant sa fierté "de leur passer le flambeau" et leur donnant même un conseil: "Je sais que vous allez être très occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue".

Dans toute l'histoire de l'exploration spatiale, aucun Russe ni Chinois ne s'est aventuré au-delà de 400 km de la Terre, la distance des stations en orbite terrestre. Seules des sondes sont revenues observer la Lune.

La période d'observation rapprochée de la Lune a commencé vers 18H45 GMT et s'achèvera vers 01H20 GMT mardi. Durant ces près de sept heures, la Lune leur apparaîtra alors aussi grande qu'un ballon de basket tenu à bout de bras.

"On peut en fait voir la Lune et la Terre en même temps", a raconté à son début Christina Koch, une exploratrice chevronnée qui entre dans les livres d'histoire comme la première femme à survoler la Lune. Elle a noté que la Terre lui apparaissait "bien plus brillante" que la Lune.

Tous se sont entraînés pendant plus de deux ans à reconnaître des formations géologiques et à les décrire avec précision aux scientifiques ici-bas, en particulier les teintes brunes ou beiges du sol.

Des écrans diffusant des images de la mission Artémis II dans la salle des opérations de mission scientifique (SMOR) du Centre spatial Johnson à Houston, au Texas, le 6 avril 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Leurs descriptions orales ainsi que leurs notes et photographies devraient permettre d'en apprendre plus sur la géologie et l'histoire de notre satellite naturel.

- Lever et coucher de Terre -

La Nasa retransmet l'événement en direct en haute définition sur plusieurs plateformes comme Netflix et YouTube, à l'exception de 40 minutes au cours desquelles les communications seront coupées, bloquées par la Lune.

Plus de 703.000 internautes suivaient ainsi l'évènement sur YouTube à 18h45 GMT.

"Entendre cet équipage décrire la surface lunaire va vous donner la chair de poule", a promis Kelsey Young, responsable scientifique de la mission.

Ils voleront derrière la Lune et découvriront sa face cachée, jamais visible depuis la Terre.

Image tirée d'une diffusion en direct de la Nasa montrant le vaisseau spatial Orion avec l'un de ses quatre panneaux solaires, et la Lune visible en arrière-plan, le 5 avril 2026 ( NASA / - )

Ils verront probablement "des régions de cette face cachée qu'aucun des astronautes du programme Apollo n'avait pu observer", explique à l'AFP Jacob Bleacher, chef de l'exploration scientifique à la Nasa, extrêmement enthousiaste.

Leur survol lunaire leur permettra aussi d'assister à une éclipse solaire - le Soleil disparaissant derrière la Lune - et à un lever et un coucher de Terre derrière la Lune.

Image fournie par la Nasa et montrant le "Lever de Terre" photographié en décembre 1968 par l'équipage d'Apollo 8 ( NASA / Handout )

De quoi rappeler la célèbre photographie "lever de Terre" qui avait bouleversé notre vision du monde en 1968 lors de la mission Apollo 8.

Si cette mission et la suivante, l'an prochain, se déroulent bien, la Nasa prévoit de faire alunir des astronautes en 2028.