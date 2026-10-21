information fournie par Reuters • 21/10/2026 à 09:04

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, Netflix, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, Netflix et Zscaler.

POINTS FORTS

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours

de 233 $ à 255 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture

avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 185 $ à 191 $

* 3M Company MMM.N : RBC relève son objectif de cours de

132 $ à 135 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : KBW relève son objectif

de cours de 9 $ à 9,25 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 158 $ à 120 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 56 $ à 48 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 43 $ à 44 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours

de 233 $ à 255 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen abaisse

son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 147 $ à 145 $

* Braze, Inc. BRZE.O : BTIG passe de « acheter » à «

neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity passe de « Achat

» à « Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 37 $ à 47,5 $

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson abaisse sa

recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson relève son objectif

de cours de 40 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Oppenheimer abaisse sa

recommandation de « surperformer » à « performant »

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation

de « Achat » à « Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 36 $ à 47,50 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son

objectif de cours de 237 $ à 238 $

* Capital One Financial COF.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 227 $ à 241 $

* Capital One Financial COF.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 260 $ à 269 $

* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 91 $ à 99 $

* Cava Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 85 $ à 78 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen passe de «

acheter » à « conserver »

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen abaisse

son objectif de cours de 44 $ à 32 $

* Choice Hotels International CHH.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 119 $ à 121 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : TD Cowen relève son

objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 153 $ à 124 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 130 $ à 120 $

* Digital Realty Trust DLR.N : CIBC lance la couverture du

titre avec une note « surperformance »; objectif de cours:

213

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève

sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 142 $ à 126 $

* Dime Commercial Bancshares DCOM.N : KBW relève son

objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif

de cours de 59 $ à 55 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 1 309,00 $ à 1 316,00 $

* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 170 $ à 210 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : CIBC lance la couverture du titre

avec une note « surperformance »; objectif de cours: 1 200

$

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 19,50 $ à 20,50 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : RBC abaisse son objectif de cours de

400 $ à 375 $

* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99

$ à 95 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110

$ à 105 $

* GM GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

de 101 $ à 95 $

* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

102 $ à 91 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de

45 $ à 47 $

* Halliburton Company HAL.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Halliburton Company HAL.N : RBC relève son objectif de

cours de 45 $ à 46 $

* Halliburton Company HAL.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 47 $ à 48 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 79 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Piper Sandler relève

son objectif de cours de 87 $ à 88 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : BNP Paribas relève son objectif de

cours de 116 $ à 127 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 365 $ à 387 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 209 $ à 207 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

138 $ à 140 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève

son objectif de cours de 108 $ à 145 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 473 $ à 503 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 575 $ à 550 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève son objectif de

cours de 26 $ à 27 $

* Keycorp KEY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25

$ à 24 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 72 $ à 75 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 1 200 $ à 1 250 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 30 $ à 26 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 388 $ à 406 $

* Mercantile Bank Corporation MBWM.O : KBW relève son

objectif de cours de 64 $ à 65 $

* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 110 $ à 114 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours

de 40 $ à 90 $

* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 685 $ à 710 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW relève son

objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son

objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif

de cours de 110 $ à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son

objectif de cours de 10 $, le ramenant à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son

objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 194 $ à 196 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève son objectif de

cours de 525 $ à 550 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : TD Cowen relève

son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 114 $ à 112 $

* PVH Corp. PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 95 $ à 100 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 55 $ à 64 $

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève son objectif de cours de

29 $ à 30 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève

son objectif de 960 $ à 980 $

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : TD Cowen

relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Rli Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 69

$ à 74 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 129 $ à 138 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son

objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève son objectif de

cours de 51 $ à 52 $

* SpaceX SPCX.O : Citigroup relève son objectif de cours

de 200 $ à 240 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève

son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 6 $ à 9 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 144 $ à 125 $

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 122 $ à 128 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 117 $ à 136 $

* Valvoline Inc. VVV.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 49 $ à 46 $

* Viatris Inc. VTRS.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 18 $ à 20 $

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève son

objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler

abaisse son objectif de cours de 195 $ à 186 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 68 $ à 69 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Oppenheimer relève sa

recommandation de « perform » à « outperform »

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture

avec une note « neutre »; objectif de cours: 215 dollars