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L'Europe indécise entre résultats et agitation politique en France
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 10:14

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Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes se montrent ‌hésitantes mercredi en début de séance, les investisseurs analysant une longue série de ​résultats d'entreprises et faisant face à une nouvelle flambée des rendements obligataires en France.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,31% à 7.862,91 points vers 07h41 GMT, aidé ​par l'envolée de l'action EssilorLuxottica.

À Francfort, le Dax grappille 0,05% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,23%.

L'indice EuroStoxx ​50 prend 0,29%, le FTSEurofirst 300 0,11% ⁠et le Stoxx 600 0,15%.

Les résultats des entreprises occupent le devant de ‌la scène ce mercredi, alors que la saison des résultats s'accélère avec une avalanche de communiqués financiers publiés ces dernières heures.

Les chiffres ​de SpaceX et de SuperMicro ‌Computer, publiés la veille, ont pour leur part contribué à ⁠améliorer le sentiment à l'égard du secteur technologique, avant la publication des résultats de Meta et de Tesla, prévue plus tard dans la journée de mercredi.

Les tensions ⁠sur le marché ‌obligataire, notamment en France, continuent toutefois de freiner la reprise, les ⁠investisseurs restant prudents face à la situation budgétaire et politique mouvementée de la ‌deuxième économie de la zone euro.

Le rendement de l'OAT à dix ⁠ans gagne encore 4,6 points de base à 4,9629% mercredi, ⁠amplifiant son "spread" avec l'obligation ‌allemande de même échéance à plus de 155 points de base.

Aux valeurs, EssilorLuxottica grimpe ​en revanche de 11% après avoir ‌fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes. Le ​groupe franco-italien doit toutefois faire face à un ralentissement de la croissance des ventes de lunettes connectées.

À Paris également, Carrefour plonge de plus de ⁠12% après que le géant de la grande distribution a abaissé la veille ses objectifs financiers annuels, disant évaluer l'impact "de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France.

Ailleurs en Europe, Randstad bondit de 14%, l'agence de recrutement ayant publié mercredi une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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