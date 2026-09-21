TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-eBay, Sunbelt Rentals, T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes boursiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment eBay, Sunbelt Rentals et T-Mobile.
POINTS FORTS
* eBay EBAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de
80 à 75 dollars
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Stephens relève son objectif de
cours de 251 $ à 255 $
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 422 $ à 359 $
* Sunbelt Rentals Inc. SUNB.N : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 6 700 $ à 6 770 $
* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 275 $ à 260 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 40 $ à 70 $
* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : BofA Global
Research relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève son objectif
de cours de 35 $ à 36 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève sa
recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein abaisse son objectif de
cours de 70 $ à 60 $
* Antero Midstream Corp AM.N : UBS abaisse son objectif
de cours de 24 $ à 22 $
* APA Corporation APA.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 39 $ à 44 $
* Arhaus, Inc. ARHS.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 9,5 $ à 10 $
* Arhaus, Inc. ARHS.O : Jefferies passe de « conserver » à
« acheter »
* AT&T Inc. T.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de
cours de 26 $ à 30 $
* AT&T Inc. T.N : Exane BNP Paribas relève sa
recommandation à « surperformer »
* Black Hills BKH.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 87 $ à 97 $
* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : Guggenheim relève
son objectif de cours de 30 $ à 40 $
* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Oppenheimer abaisse son
objectif de cours de 85 $ à 65 $
* Candel Therapeutics CADL.O : BofA Global Research passe
de « neutre » à « acheter »
* Candel Therapeutics CADL.O : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 12 $ à 18 $
* CDW Corp. CDW.O : Barclays abaisse son objectif de cours
de 150 $ à 148 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Clear Street relève son
objectif de cours de 204 $ à 224 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 98 $ à 95 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Exane BNP Paribas
abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $
* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : UBS
relève son objectif de cours de 37 $ à 46 $
* Delek Logistics Partners, LP DKL.N : UBS relève son
objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Dominion Energy D.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 79 $ à 71 $
* eBay EBAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de
80 $ à 75 $
* Edgewise Therapeutics, Inc. EWTX.O : H.C. Wainwright
relève son objectif de cours de 45 $ à 57 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Mizuho abaisse
son objectif de cours de 72 $ à 65 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Mizuho abaisse
sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies abaisse
son objectif de cours de 56 $ à 47 $
* Gossamer Bio GOSS.O : H.C. Wainwright ajuste son
objectif de cours à 90 $ pour tenir compte du regroupement
d’actions à raison de 1 pour 80
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist
Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $
* Hubspot Inc HUBS.N : BMO relève son objectif de cours de
215 $ à 250 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Stephens relève son objectif de
cours de 251 $ à 255 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 230 $ à 275 $
* Immunome Inc IMNM.O : Alliance Global Partners lance une
couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 32 $
* Intapp, Inc. INTA.O : UBS relève son objectif de cours
de 40 $ à 46 $
* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève son objectif
de cours de 31 $ à 32 $
* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève sa
recommandation de « neutre » à « surperformer »
* IQM Quantum Computers Oyj IQMX.O : BTIG lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 20 $
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 392 $ à 400 $
* Labcorp LH.N : Truist Securities relève son objectif de
cours de 350 $ à 365 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo
abaisse son objectif de cours de 609 $ à 585 $
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley
relève son objectif de cours de 246 $ à 268 $
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 422 $ à 359 $
* McCormick MKC.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif
de cours de 60 $ à 59 $
* McDonald's Corp MCD.N : UBS abaisse son objectif de
cours de 340 $ à 320 $
* Mechanics Bancorp MCHB.O : Stephens attribue une
première note « neutre » avec un objectif de cours de 17 $
* Meta Platforms Inc META.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 640 $ à 796 $
* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Needham lance sa
couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours de 33 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : RBC abaisse son
objectif de cours de 198 $ à 187 $
* Nextnav Inc. NN.O : Clear Street lance sa couverture
avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 24 $
* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de
45 $ à 40 $
* Okta Inc. OKTA.O : Needham relève son objectif de cours
de 200 $ à 230 $
* Onsemi ON.O : Truist Securities abaisse son objectif de
cours de 91 $ à 75 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève son
objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Plains All American Pipeline LP PAA.O : UBS relève son
objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève son
objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities relève
son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : BofA Global Research
relève son objectif de cours de 225 $ à 265 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 63 $ à 70 $
* ServiceNow NOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif
de cours de 135 $ à 155 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Stonex abaisse son objectif
de cours de 67 $ à 56 $
* Strive Inc ASST.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 32 $ à 44 $
* Sunbelt Rentals Inc SUNB.N : Morgan Stanley relève son
objectif de cours de 6 700 $ à 6 770 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève
son objectif de cours de 312 $ à 345 $
* Teradata Corporation TDC.N : UBS abaisse son objectif
de cours de 36 $ à 32 $
* Thor Industries Inc THO.N : BofA Global Research abaisse
son objectif de cours de 96 $ à 86 $
* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 275 $ à 260 $
* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de
88 $ à 82 $
* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son
objectif de cours de 220 $ à 175 $
* UPS UPS.N : BofA Global Research abaisse son objectif
de cours de 115 $ à 108 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Exane BNP Paribas abaisse son
objectif de cours de 151 $ à 135 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Exane BNP Paribas passe à une
recommandation « neutre »
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Leerink Partners
réitère sa recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 594 $
* Vornado Realty Trust VNO.N : Truist Securities abaisse
son objectif de cours de 39 $ à 35 $
* Xencor, Inc. XNCR.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 20 $ à 26 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer