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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-eBay, Sunbelt Rentals, T-Mobile
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 16:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes boursiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment eBay, Sunbelt Rentals et T-Mobile.

POINTS FORTS

* eBay EBAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de

80 à 75 dollars

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Stephens relève son objectif de

cours de 251 $ à 255 $

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 422 $ à 359 $

* Sunbelt Rentals Inc. SUNB.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 6 700 $ à 6 770 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 275 $ à 260 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 40 $ à 70 $

* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève son objectif

de cours de 35 $ à 36 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève sa

recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein abaisse son objectif de

cours de 70 $ à 60 $

* Antero Midstream Corp AM.N : UBS abaisse son objectif

de cours de 24 $ à 22 $

* APA Corporation APA.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 39 $ à 44 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 9,5 $ à 10 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Jefferies passe de « conserver » à

« acheter »

* AT&T Inc. T.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de

cours de 26 $ à 30 $

* AT&T Inc. T.N : Exane BNP Paribas relève sa

recommandation à « surperformer »

* Black Hills BKH.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 87 $ à 97 $

* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : Guggenheim relève

son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Blossomhill Therapeutics Inc BLSM.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Oppenheimer abaisse son

objectif de cours de 85 $ à 65 $

* Candel Therapeutics CADL.O : BofA Global Research passe

de « neutre » à « acheter »

* Candel Therapeutics CADL.O : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 12 $ à 18 $

* CDW Corp. CDW.O : Barclays abaisse son objectif de cours

de 150 $ à 148 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Clear Street relève son

objectif de cours de 204 $ à 224 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 98 $ à 95 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Exane BNP Paribas

abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : UBS

relève son objectif de cours de 37 $ à 46 $

* Delek Logistics Partners, LP DKL.N : UBS relève son

objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Dominion Energy D.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 79 $ à 71 $

* eBay EBAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de

80 $ à 75 $

* Edgewise Therapeutics, Inc. EWTX.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de cours de 45 $ à 57 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Mizuho abaisse

son objectif de cours de 72 $ à 65 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Mizuho abaisse

sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : Jefferies abaisse

son objectif de cours de 56 $ à 47 $

* Gossamer Bio GOSS.O : H.C. Wainwright ajuste son

objectif de cours à 90 $ pour tenir compte du regroupement

d’actions à raison de 1 pour 80

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO relève son objectif de cours de

215 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Stephens relève son objectif de

cours de 251 $ à 255 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Immunome Inc IMNM.O : Alliance Global Partners lance une

couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 32 $

* Intapp, Inc. INTA.O : UBS relève son objectif de cours

de 40 $ à 46 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève son objectif

de cours de 31 $ à 32 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève sa

recommandation de « neutre » à « surperformer »

* IQM Quantum Computers Oyj IQMX.O : BTIG lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 20 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 392 $ à 400 $

* Labcorp LH.N : Truist Securities relève son objectif de

cours de 350 $ à 365 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo

abaisse son objectif de cours de 609 $ à 585 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 246 $ à 268 $

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 422 $ à 359 $

* McCormick MKC.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif

de cours de 60 $ à 59 $

* McDonald's Corp MCD.N : UBS abaisse son objectif de

cours de 340 $ à 320 $

* Mechanics Bancorp MCHB.O : Stephens attribue une

première note « neutre » avec un objectif de cours de 17 $

* Meta Platforms Inc META.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 640 $ à 796 $

* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Needham lance sa

couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 33 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : RBC abaisse son

objectif de cours de 198 $ à 187 $

* Nextnav Inc. NN.O : Clear Street lance sa couverture

avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 24 $

* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de

45 $ à 40 $

* Okta Inc. OKTA.O : Needham relève son objectif de cours

de 200 $ à 230 $

* Onsemi ON.O : Truist Securities abaisse son objectif de

cours de 91 $ à 75 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève son

objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Plains All American Pipeline LP PAA.O : UBS relève son

objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève son

objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities relève

son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : BofA Global Research

relève son objectif de cours de 225 $ à 265 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 63 $ à 70 $

* ServiceNow NOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif

de cours de 135 $ à 155 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Stonex abaisse son objectif

de cours de 67 $ à 56 $

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 32 $ à 44 $

* Sunbelt Rentals Inc SUNB.N : Morgan Stanley relève son

objectif de cours de 6 700 $ à 6 770 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève

son objectif de cours de 312 $ à 345 $

* Teradata Corporation TDC.N : UBS abaisse son objectif

de cours de 36 $ à 32 $

* Thor Industries Inc THO.N : BofA Global Research abaisse

son objectif de cours de 96 $ à 86 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 275 $ à 260 $

* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de

88 $ à 82 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son

objectif de cours de 220 $ à 175 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research abaisse son objectif

de cours de 115 $ à 108 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Exane BNP Paribas abaisse son

objectif de cours de 151 $ à 135 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Exane BNP Paribas passe à une

recommandation « neutre »

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Leerink Partners

réitère sa recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 594 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 39 $ à 35 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 20 $ à 26 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
79,1000 USD NASDAQ +3,26%
AGIOS PHARM
33,9500 USD NASDAQ +2,66%
AMER HOME REIT RG-A
31,230 USD NYSE +0,69%
ANTERO MIDSTREAM
21,045 USD NYSE -0,75%
APA
43,8100 USD NASDAQ -2,36%
ARHAUS RG-A
8,7300 USD NASDAQ +12,07%
AT&T
25,470 USD NYSE +0,22%
BLACK HILLS
71,970 USD NYSE +2,17%
BLOSSOMHILL THER
26,8000 USD NASDAQ +4,12%
BOSTON SCIENTIFIC
43,730 USD NYSE +0,74%
CANDEL THERAPEUT
11,2100 USD NASDAQ +3,32%
CDW
146,4100 USD NASDAQ +0,15%
COINBASE GLB RG-A
201,0500 USD NASDAQ +3,50%
COLGATE-PALMOLIV
86,220 USD NYSE -1,41%
CONSTELLATION BRD-A
118,365 USD NYSE -0,49%
CRACKER BARREL O
44,8700 USD NASDAQ -0,42%
DLEK LGST PRTNS
55,690 USD NYSE -2,91%
DOMINION ENERGY
62,830 USD NYSE -1,15%
EBAY
108,3000 USD NASDAQ -3,17%
EDGEWISE THERAP
44,6400 USD NASDAQ -1,50%
EQUITY LIFE REIT
60,450 USD NYSE +0,12%
GOSSAMER BIO
11,2800 USD NASDAQ +5,13%
GUARDIAN RG-A
44,140 USD NYSE -1,86%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX +0,38%
HOMESTREET
12,7900 USD NASDAQ -7,79%
HUBSPOT
213,840 USD NYSE -1,09%
IMMUNOME
25,0700 USD NASDAQ +4,59%
INTAPP
36,7000 USD NASDAQ +1,35%
INVITATION REIT
27,080 USD NYSE +0,78%
KRYSTAL BIOTECH
333,8500 USD NASDAQ -0,84%
LABCORP HLDGS
321,100 USD NYSE +0,13%
MARTIN MARIETTA
499,800 USD NYSE +1,83%
MARVELL TECH
257,3800 USD NASDAQ +5,38%
MASTEC
222,870 USD NYSE +3,82%
MCCORMIC NON VTG
48,870 USD NYSE +0,33%
MCDONALD'S
247,900 USD NYSE -0,21%
MECHANICS BAN
15,2700 USD NASDAQ -0,84%
META PLATFORMS
741,2450 USD NASDAQ +11,34%
NANO NUCLEAR
17,1000 USD NASDAQ +8,71%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
143,9600 USD NASDAQ -1,55%
NEXTNAV
15,6600 USD NASDAQ +10,13%
NIKE
36,130 USD NYSE +1,67%
OKTA-A
191,3300 USD NASDAQ +4,91%
ON SEMICONDUCTOR
71,7200 USD NASDAQ +2,49%
PLAINS ALL-AMERN LP
24,9900 USD NASDAQ -1,50%
PLAINS GP HLDG RG-A
27,3300 USD NASDAQ -1,23%
Pétrole Brent
99,95 USD Ice Europ -3,98%
Pétrole WTI
95,36 USD Ice Europ -4,38%
QUEST DIAGNOSTIC
244,875 USD NYSE -0,65%
REVOLUTION MEDIC
192,7600 USD NASDAQ +0,95%
SCHOLAR RCK HLDG
48,1600 USD NASDAQ +3,24%
SERVICENOW
137,770 USD NYSE +1,92%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
39,380 USD NYSE +0,97%
STRIVE RG-A
30,3300 USD NASDAQ +0,80%
T-MOBILE US
165,2700 USD NASDAQ -1,73%
TARGA RESOURCES
289,460 USD NYSE -0,88%
TERADATA
29,370 USD NYSE +1,64%
THOR INDUSTRIES
69,970 USD NYSE +3,25%
TRANSUNION
71,410 USD NYSE -1,39%
TTM TECHNOLOGIES
124,0200 USD NASDAQ +5,13%
UPS (UNITED PARCEL SER.)
94,740 USD NYSE -4,35%
VAIL RESORTS
140,510 USD NYSE +0,34%
VERTEX PHARMA
510,7200 USD NASDAQ +0,47%
VOR RLT REIT-SBI
35,580 USD NYSE +1,96%
XENCOR
25,0300 USD NASDAQ +1,25%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 16:49:53.

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