information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 17:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dutch Bros, Phreesia, Starbucks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dutch Bros, Phreesia et Starbucks.

FAITS MARQUANTS

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities passe de "acheter" à

"conserver

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : BTIG ramène son objectif de cours de 140 à 131 dollars

* ADM ADM.N : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 69 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen ramène le cours cible à 80 $, contre 95 $ auparavant

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 33 $, contre 31 $ auparavant

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 30 à 33 dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James réduit le prix cible à 50$ de 70

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Raymond James ramène le cours cible à 100 $, contre 115 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 49 $, contre 55 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours de 30 $ à 320

* American Express Co AXP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 375 $ à 330 $

* American Tower Corp AMT.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* American Tower Corp AMT.N : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 205 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat contre une note de maintien

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de prix de 145 $ contre 150

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 67 $ à 95 $

* Antero Resources Corp AR.N : Citigroup augmente le prix cible à 53 $ contre 39 $

* Aprea Therapeutics, Inc. APRE.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 1,2 $ contre 4 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Arista Networks Inc ANET.N : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 161 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 255 $ à 208 $

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Bicara Therapeutics Inc. BCAX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 $ à 16 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 75 $ à 68 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 80$ de 88

* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel initie une couverture avec un PT de 3,35

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit le prix cible de 84 $ à 71 $

* Bunge BG.N : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 150 $

* Cantor Equity Partners Ii Inc CEPT.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Cantor Equity Partners Ii Inc CEPT.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Capital One Financial Corp COF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 290 $ à 260 $

* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 34 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note neutre

* Cava Group Inc CAVA.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de prix de 91

* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève le prix cible de 55 $ à 58 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho relève le cours cible de 100 à 105 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 49,00 $ contre 50,00 $

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note neutre

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec PT $37

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup augmente le prix cible de 120 à 155 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 112 $ à 93 $

* Cisco CSCO.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 94 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 111 $ à 98 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen ramène la cote d'achat à " conserver "; réduit le prix cible de 96 $ à 85 $

* Corning GLW.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 125 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen réduit le prix cible de 470 $ à 450 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 90

* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève le prix cible de 36 $ à 39 $

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 99 $ de 101

* Darling Ingredients Inc DAR.N : BMO augmente le prix cible de 57 $ à 71 $

* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 54 $ à 59 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* Dell Technologies Inc DELL.N : Truist Securities initie une couverture avec PT 170

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies augmente le prix cible de 72 $ à 78 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James réduit le prix cible à 76 $ contre 80 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities initie une couverture avec PT $207

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Truist Securities initie une couverture avec PT $16

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research rétablit la couverture avec un objectif de prix de 52

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note de sous-performance

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 400 $ de 430 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de surperformance

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de prix de 73

* Emerson EMR.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat contre une note de maintien; PT 175 $

contre 160 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 185 $ à 165 $

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays augmente le prix cible à 118 $ contre 96 $

* Envoy Medical Inc COCH.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Envoy Medical Inc COCH.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 2,5

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 1 127 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 72 $

* Esab Corp ESAB.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; PT 130 vs 150

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 190 $ à 205 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 90 $ vs 100 $

* Ford Motor Company F.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $

* GE Vernova Inc. GEV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 831 $ à 896 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à 73 $

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 15 $ contre 16 $

* Heartbeam Inc BEAT.O : B. Riley initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 4

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Truist Securities initie une couverture avec PT 31

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 58 $ à 67 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat

* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec un objectif de prix de 300

* Humacyte Inc HUMA.O : Benchmark réduit son objectif de cours à 1$ contre 10

* Humacyte Inc HUMA.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "speculative buy" (achat spéculatif)

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Stifel réduit le prix cible de 775 $ à 675 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Truist Securities initie une couverture avec PT $25

* Intensity Therapeutics Inc INTS.O : Benchmark ajuste le prix cible de 1,50 $ à 12 $ pour refléter le regroupement

d'actions

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit le prix cible à 10$ de 18

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Truist Securities initie une couverture avec un PT de 310

* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 105 $ à 96 $

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 126 $ contre 131 $

* Lennar Corp LEN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Lincoln Electric Holdings LECO.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Lincoln Electric Holdings LECO.O : Jefferies reprend la couverture avec un PT de 280$ vs 350

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup augmente le prix cible de 29 $ à 35 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 331 $ contre 217 $ auparavant

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 192 $ contre 208 $

* Mastercard Inc MA.N : UBS réduit le prix cible de 700 à 650 dollars

* Matador Resources Co MTDR.N : Citigroup augmente le prix cible de 62 $ à 77 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Citigroup augmente le prix cible de 62 $ à 77 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 52 $ à 58 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays réduit le prix cible de 67 $ à 58 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève le prix cible de 132 à 138 dollars

* Meta META.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 100 $ à 710 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup réduit le prix cible de $510 à $425

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Truist Securities réduit le PT à 136$ de 142

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 195 dollars

* Minimed Group Inc MMED.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Minimed Group Inc MMED.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 27

* Minimed Group Inc MMED.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 23

* Minimed Group Inc MMED.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Minimed Group Inc MMED.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 20

* Minimed Group Inc MMED.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance

* Minimed Group Inc MMED.O : Evercore ISI initie une couverture avec un objectif de prix de 20

* Minimed Group Inc MMED.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT $21

* Minimed Group Inc MMED.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre

* Minimed Group Inc MMED.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Minimed Group Inc MMED.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Minimed Group Inc MMED.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 26

* Minimed Group Inc MMED.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Motorola MSI.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 540

* MSA Safety Inc MSA.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien; PT 180 vs 200

* NiSource Inc. NI.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 52 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein réduit le prix cible de 322 $ à 313 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Citigroup augmente le prix cible de 34 $ à 39 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays réduit le prix cible à 200 $ contre 203 $

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 1,40 $ à 2,00 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 78 $ à 67 $

* P&G PG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 152 $ à 156 $

* Passage Bio Inc PASG.O : Oppenheimer initie la couverture avec un objectif de cours de 30

* Passage Bio Inc PASG.O : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen relève le prix cible de 137 $ à 148 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible de 178 $ à 155 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS réduit le prix cible de 36,5 $ à 35,5 $

* Pepgen Inc PEPG.O : Wedbush réduit le prix cible à 5$ de 9

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS augmente le prix cible à 30$ de 26

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : UBS augmente le prix cible à acheter de neutre

* Permian Resources Corp PR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 26 $ contre 21 $ auparavant

* Phreesia Inc PHR.N : BMO réduit le prix cible de 32 $ à 14 $

* Phreesia Inc PHR.N : Citigroup passe d'achat à neutre; baisse le prix cible de 25 $ à 10 $

* Phreesia Inc PHR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 14$ de 30

* Phreesia Inc PHR.N : Jefferies réduit le prix cible à 20$ de 25

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 16$ de 24

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Phreesia Inc PHR.N : Needham réduit le prix cible à 14$ de 35

* Phreesia Inc PHR.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 34 $ à 23 $

* Phreesia Inc PHR.N : Stephens réduit le prix cible à 20$ de 32

* Phreesia Inc PHR.N : Truist Securities passe d'acheter à conserver; baisse le prix cible de 24 $ à 11 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays augmente le prix cible de 97 $ à 101 $

* Progress Software Corp PRGS.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 40$ contre 50

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 34$ contre 45

* Progress Software Corp PRGS.O : Wedbush réduit son objectif de cours à 45$ contre 65

* Progress Software Corp PRGS.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 57 $ contre 70 $

* Range Resources Corp RRC.N : Citigroup relève le cours cible à 50 $ contre 43 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix cible de 875 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 818 $ à 801 $

* RH RH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $, contre 265 $ auparavant

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies prend en charge la couverture avec un PT de 380 $ contre 490

* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities initie une couverture avec PT $193

* ServiceNow Inc. NOW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 225 $ à 185 $

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 82 $ à 71 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 101 $ contre 88 $ auparavant

* Shake Shack Inc SHAK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Shake Shack Inc SHAK.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de surperformance

* Shake Shack Inc SHAK.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de prix de 124

* SL Green Realty Corporation SLG.N : Morgan Stanley réduit le PT à 36,00 $ de 43,00 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies augmente le prix cible de 41 $ à 42 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Raymond James réduit le prix cible à 45$ de 55

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours de 84

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de sous-performance

* Sun Communities Inc SUI.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance

* Sun Communities Inc SUI.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 143

* Sweetgreen Inc SG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours de 4,5

* Sweetgreen Inc SG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de sous-performance

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 83 $

* Sysco SYY.N : Citigroup réduit le prix cible de 88 $ à 72 $

* TCP Energy Corp TRP.TO : Citigroup augmente le prix cible à 95 $CAN de 86 $CAN

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 56 $ à 53 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* The Progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 205,00 $ à 190,00 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies rétablit la couverture avec PT $600

* Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 4$ à 28

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein augmente le prix cible de 289 $ à 293 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 125 $ auparavant

* United Therapeutics Corp UTHR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 569 $ à 626 $

* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo relève le prix cible à 575 $ contre 486 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 33 $ à 29 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève le cours cible de 220 à 292 dollars

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat contre une note de maintien

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de prix de 110 $ contre 105 $

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Barclays relève le prix cible à 47 $ contre 43 $

* Versant Media Group VSNT.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Versant Media Group VSNT.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 45

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien ou d'achat

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de prix de 260 $ vs 280

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 29$ contre 45

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wedbush réduit le prix cible à 37 $ contre 44 $

* Viridian Therapeutics, Inc. VRDN.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 22 $ contre 34 $

* Viridian Therapeutics, Inc. VRDN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 20 $ de 29

* Visa Inc V.N : UBS réduit le prix cible de 425 à 390 dollars

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 124 $ de 125

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wedbush augmente le prix cible à 15$ de 9

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 290 $ contre 300 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS augmente le prix cible de 94 $ à 105 $

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de surperformance

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de prix de 275

* Wingstop Inc WING.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 330 $ à 225 $

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien; PT 130 $ vs 140 $