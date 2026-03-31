Snap bondit en Bourse après l'entrée d'un fonds activiste
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 19:21
L'action Snap a progressé de plus de 13% après l'annonce de l'entrée au capital du fonds activiste Irenic Capital Management, qui détient environ 2,5% des actions de catégorie A. Dans une lettre adressée au directeur général Evan Spiegel, le fonds estime que l'entreprise est largement sous-valorisée et pourrait atteindre une valorisation proche de 35 milliards de dollars, soit près de cinq fois son niveau actuel.
Irenic appelle à des changements stratégiques significatifs, incluant une réduction des coûts, possiblement via des suppressions de postes, ainsi qu'une optimisation des activités. Le fonds recommande également de mieux exploiter l'intelligence artificielle et suggère de céder ou d'abandonner certaines initiatives, notamment l'activité de lunettes de réalité augmentée Specs. Il estime que la trajectoire actuelle de l'entreprise n'est pas viable à long terme.
Malgré une baisse d'environ 45% depuis le début de l'année, la réaction du marché traduit l'espoir d'un redressement. Snap a indiqué rester ouvert au dialogue avec ses actionnaires et poursuivre ses efforts pour améliorer sa performance financière. Le groupe a récemment lancé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars et noué un partenariat avec Perplexity AI pour intégrer des fonctionnalités de recherche conversationnelle.
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