Le rachat à 4 milliards d'euros de la division beauté de Kering par L'Oréal est finalisé

Le rachat par L'Oréal de la division beauté de Kering - une opération à 4 milliards d'euros -, a été finalisé après le feu vert des autorités de la concurrence, ont annoncé mardi les deux groupes français dans des communiqués distincts.

( AFP / BERTRAND GUAY )

L'accord, annoncé en octobre 2025, comprend la cession de la marque Creed ainsi que le développement des produits beauté de Gucci après l'expiration de la licence en cours avec Coty.

Cette acquisition, payée en numéraire par L'Oréal, devrait notamment permettre à Kering, à la peine depuis plusieurs années, de réduire son endettement et de continuer son redressement.

L'opération comprend aussi l'établissement de licences exclusives d'une durée de 50 ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté des marques Bottega Veneta et Balenciaga.

"En nous appuyant sur l'expertise inégalée de L'Oréal dans l'univers de la beauté, nous ouvrons une nouvelle phase d'accélération pour le développement des fragrances et des cosmétiques de nos maisons, parmi les plus emblématiques au monde", a fait valoir Luca de Meo, le directeur général de Kering, cité dans les communiqués.

Cette nouvelle étape "nous permet de renforcer notre position de numéro un mondial de la beauté et de la beauté de luxe, et d'écrire ensemble le nouveau chapitre de ces marques emblématiques pour les cinquante prochaines années, afin de libérer leur immense potentiel de croissance", a commenté Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

Les deux groupes indiquent par ailleurs continuer d'explorer les "opportunités" dans le domaine du bien-être et de la longévité au travers d'une co-entreprise.

La division beauté de Kering avait été créée en 2023 avec notamment l'acquisition de la marque de parfums de luxe Creed pour 3,5 milliards d'euros.