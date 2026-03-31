L'autorité britannique de la concurrence va enquêter sur les logiciels professionnels de Microsoft

L'autorité britannique de la concurrence va ouvrir une enquête sur les logiciels professionnels de Microsoft , dans le cadre de nouvelles mesures visant à lutter contre la position dominante des géants du secteur, a-t-elle annoncé mardi.

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Cette enquête visera à déterminer si l'entreprise technologique américaine doit se voir attribuer le "statut de marché stratégique" (SMS), ce qui l'assujettirait à des exigences particulières visant à renforcer la concurrence, a affirmé l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) dans un communiqué.

L'enquête, qui doit débuter en mai, se concentre sur les outils professionnels de Microsoft, notamment Windows, Word, Excel, Teams et Copilot, utilisés par des centaines de milliers d'entreprises et d'organisations britanniques.

La CMA a indiqué que cette enquête pourrait déboucher sur des mesures en réponse aux craintes sur les pratiques de Microsoft en matière de licences sur les logiciels, notamment celle qu'elles réduisent la concurrence dans le domaine de l'informatique en nuage (ou "cloud").

Parallèlement, l'autorité de régulation a déclaré que Microsoft et Amazon Web Services avaient pris des mesures pour réduire leurs tarifs et faciliter le changement de fournisseur sur le marché des services "cloud".

Cette annonce fait suite à une précédente enquête de la CMA sur les services cloud de ces entreprises, qui n'avait finalement abouti à l'attribution du statut SMS à aucune des deux sociétés.

"Nous avons constaté de réels progrès grâce à notre collaboration avec Microsoft et Amazon (...) et nous attendons d'eux qu'ils prennent davantage de mesures au cours des prochains mois", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA.

La CMA a déclaré que la nouvelle enquête sur Microsoft permettrait de répondre aux "préoccupations persistantes, tout en garantissant "des conditions de concurrence équitables alors que l'IA s'intègre rapidement dans les outils logiciels professionnels courants".

"Nous nous engageons à agir rapidement et de manière constructive pour répondre à ces préoccupations, notamment en fournissant toutes les informations demandées par la CMA", a affirmé dans un communiqué le président de Microsoft, Brad Smith, affirmant aussi que "les marchés du cloud et de l'IA continuaient d'évoluer à un rythme sans précédent".

L'autorité de régulation a déjà invoqué la nouvelle réglementation pour s'attaquer à la position dominante de Google dans le domaine de la recherche en ligne, ainsi qu'à celle d'Apple et de Google concernant leurs boutiques d'applications mobiles.