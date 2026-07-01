TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dow, Palo Alto Networks, Zions Bancorporation

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow Inc, Palo Alto Networks et Zions Bancorporation.
POINTS FORTS
* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève sa recommandation de "neutre" à
"surpondérer"
* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le
secteur"
* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une
recommandation "neutre"
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $
* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 158 $
* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 345 $ à
465 $
* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo passe de "neutre" à "surpondérer"
* Aep AEP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 154 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 229 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à
65 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $
* Allegiant Travel ALGT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100 $ à
120 $
* Allegiant Travel ALGT.O : J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une
recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 156 dollars
* American Airlines AAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 19
$
* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en
ligne avec le marché"
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $
* Bloom Energy Corp BE.N : UBS relève son objectif de cours de 322 $ à 350 $
* Bok Financial Corp BOKF.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à
"en ligne avec le marché"
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $
à 69 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $
* Caci International Inc CACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 555 $ à 519 $
* Carlsmed Inc CARL.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation
"Achat"; objectif de cours: 17 $
* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James abaisse sa recommandation de
"surperformance" à "en ligne avec le marché"
* Celanese Corp CE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Celanese Corp CE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 48 $
* Charter Communications CHTR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de
250,00 $ à 200,00 $
* Cognizant Technologies CTSH.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Connectone Bancorp Inc CNOB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "forte
recommandation d'achat" à "en ligne avec le marché"
* Constellation Energy Corp CEG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 348 $ à 297
$
* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de
"surperformance" à "en ligne avec le marché"
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 775 $ à 793 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $
* Cvb Financial Corp CVBF.O : Raymond James relève sa recommandation de "en ligne avec le
marché" à "surperformer"
* CVR Energy Inc CVI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* Dave Inc DAVE.O : Benchmark relève son objectif de cours de 345 $ à 475 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93 $ à
100 $
* Digital Realty Trust Inc. DLR.N : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 197 $
* Dow Inc DOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $
* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le
secteur"; abaisse son objectif de cours de 51 $ à 28 $
* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 167 $ à 216 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 47 $ à 54 $
* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 149 $ à 134
$
* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 109 $ à 1 130 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 2 150 $ à
2 350 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Raymond James relève sa recommandation de
"surperformer" à "achat fort"
* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75,00 $ à
70,00 $
* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 353 $ à 431 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 15,00 $ à 18,00 $
* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley passe de "neutre" à "surpondérer"
* Helmerich and Payne Inc HP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $
* Hii HII.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 405 $ à 349 $
* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 25,00 $ à 36,00
$
* Honeywell HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 269,4 $ à 260 $
* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une
recommandation "neutre"
* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de
250 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 303 $ à 311 $
* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 127 $ à 143 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 76 $
* KB Home KBH.N : KBW relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D. A. Davidson abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $
* Leidos LDOS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 178 $ à 138 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Lockheed Martin LMT.N : Citigroup passe de "neutre" à "acheter"; relève son objectif de
cours de 571 $ à 582 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 192 $
à 184 $
* Merchants Bancorp MBIN.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à
"en ligne avec le marché"
* Nike NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 47,00 $
* Nike Inc NKE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $
* Nike Inc NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $
* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* Nike Inc NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $
* Nike Inc NKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $
* Nike, Inc. NKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 587 $ à 628 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de
19 $ à 25 $
* Onsemi ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 420
$
* Pepsico PEP.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 143 $ à 142 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 115
$ à 125 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève son objectif de cours de 102 $
à 108 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation
"surperformer"; objectif de cours: 50 $
* Progress Software Corporation PRGS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 57 $
à 50 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37
$
* Salesforce Inc CRM.N : Guggenheim relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"
* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 2 100 $ à 2
500 $
* Septerna Inc SEPN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Guggenheim relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 95
$
* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à
45 $
* Spire Inc SR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 92 $
* Starz Entertainment Corp STRZ.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une
recommandation "Achat"; objectif de cours: 45 $
* Strategy MSTR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $
* Strategy MSTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 260 $ à 136 $
* Sun Communities, Inc SUI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 133 $ à
130 $
* Synaptics Inc SYNA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 128 $ à 170 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformer" à
"en ligne avec le marché"
* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $
* United Airlines UAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 153 $
* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145 $ à 150
$
* United Rentals Inc URI.N : UBS relève son objectif de cours de 1 145 $ à 1 300 $
* Uniti Group Inc. UNIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 261 $ à 279 $
* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $
* Vse Corp VSEC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 263 $
* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Welltower, Inc WELL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 215 $ à 265 $
* Westlake Corp WLK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 88 $
* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 89 $
* X-Energy Inc XE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $
* Zoetis Inc. ZTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 85 $
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