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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dow, Palo Alto Networks, Zions Bancorporation
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 17:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow Inc, Palo Alto Networks et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève sa recommandation de "neutre" à

"surpondérer"

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le

secteur"

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une

recommandation "neutre"

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 158 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 345 $ à

465 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo passe de "neutre" à "surpondérer"

* Aep AEP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 147 $ à 154 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 229 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à

65 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Allegiant Travel ALGT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100 $ à

120 $

* Allegiant Travel ALGT.O : J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une

recommandation "surpondérer"; objectif de cours: 156 dollars

* American Airlines AAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 19

$

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en

ligne avec le marché"

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Bloom Energy Corp BE.N : UBS relève son objectif de cours de 322 $ à 350 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à

"en ligne avec le marché"

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $

à 69 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Caci International Inc CACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 555 $ à 519 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation

"Achat"; objectif de cours: 17 $

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James abaisse sa recommandation de

"surperformance" à "en ligne avec le marché"

* Celanese Corp CE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Celanese Corp CE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 48 $

* Charter Communications CHTR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de

250,00 $ à 200,00 $

* Cognizant Technologies CTSH.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Connectone Bancorp Inc CNOB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "forte

recommandation d'achat" à "en ligne avec le marché"

* Constellation Energy Corp CEG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 348 $ à 297

$

* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James abaisse sa recommandation de

"surperformance" à "en ligne avec le marché"

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 775 $ à 793 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $

* Cvb Financial Corp CVBF.O : Raymond James relève sa recommandation de "en ligne avec le

marché" à "surperformer"

* CVR Energy Inc CVI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Dave Inc DAVE.O : Benchmark relève son objectif de cours de 345 $ à 475 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 93 $ à

100 $

* Digital Realty Trust Inc. DLR.N : Barclays relève son objectif de cours de 189 $ à 197 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $

* Dow Inc DOW.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "en ligne avec le

secteur"; abaisse son objectif de cours de 51 $ à 28 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 167 $ à 216 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 47 $ à 54 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 149 $ à 134

$

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 109 $ à 1 130 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 2 150 $ à

2 350 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Raymond James relève sa recommandation de

"surperformer" à "achat fort"

* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75,00 $ à

70,00 $

* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 353 $ à 431 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 15,00 $ à 18,00 $

* Grindr Inc. GRND.N : Morgan Stanley passe de "neutre" à "surpondérer"

* Helmerich and Payne Inc HP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Hii HII.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 405 $ à 349 $

* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 25,00 $ à 36,00

$

* Honeywell HON.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 269,4 $ à 260 $

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une

recommandation "neutre"

* Honeywell Aerospace HONA.O : Wells Fargo lance la couverture avec un objectif de cours de

250 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 303 $ à 311 $

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 127 $ à 143 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 76 $

* KB Home KBH.N : KBW relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D. A. Davidson abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Leidos LDOS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 178 $ à 138 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Lockheed Martin LMT.N : Citigroup passe de "neutre" à "acheter"; relève son objectif de

cours de 571 $ à 582 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 192 $

à 184 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à

"en ligne avec le marché"

* Nike NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 47,00 $

* Nike Inc NKE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Nike Inc NKE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Nike Inc NKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Nike, Inc. NKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 587 $ à 628 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de

19 $ à 25 $

* Onsemi ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 333 $ à 380 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 420

$

* Pepsico PEP.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 143 $ à 142 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 115

$ à 125 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève son objectif de cours de 102 $

à 108 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation

"surperformer"; objectif de cours: 50 $

* Progress Software Corporation PRGS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 57 $

à 50 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37

$

* Salesforce Inc CRM.N : Guggenheim relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 2 100 $ à 2

500 $

* Septerna Inc SEPN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Guggenheim relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 95

$

* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à

45 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 92 $

* Starz Entertainment Corp STRZ.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une

recommandation "Achat"; objectif de cours: 45 $

* Strategy MSTR.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 350 $ à 250 $

* Strategy MSTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 260 $ à 136 $

* Sun Communities, Inc SUI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 133 $ à

130 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 128 $ à 170 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformer" à

"en ligne avec le marché"

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 168 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 153 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145 $ à 150

$

* United Rentals Inc URI.N : UBS relève son objectif de cours de 1 145 $ à 1 300 $

* Uniti Group Inc. UNIT.O : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 261 $ à 279 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Vse Corp VSEC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 230 $ à 263 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Welltower, Inc WELL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 215 $ à 265 $

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 88 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 89 $

* X-Energy Inc XE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Zions Bancorporation ZION.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Zoetis Inc. ZTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 85 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
243,175 USD NYSE +5,98%
ABIVAX SP ADS
133,8100 USD NASDAQ +0,41%
ADVANCED ENERGY
357,0750 USD NASDAQ -4,24%
AEROVIRONMENT
175,0900 USD NASDAQ +6,07%
AFFIRM HLDG RG-A
84,8800 USD NASDAQ +4,08%
ALASKA AIR GROUP
52,225 USD NYSE +0,03%
ALBEMARLE
137,115 USD NYSE +1,60%
ALLEGIANT TRAVEL
120,8950 USD NASDAQ +2,80%
AM ELECTRIC
135,6900 USD NASDAQ -0,82%
AMERICAN AIRLINE
18,2550 USD NASDAQ +1,02%
AXALTA COAT SYST
34,160 USD NYSE -0,19%
BLOOM ENERGY-A
304,390 USD NYSE +0,63%
BOK FINL
141,0100 USD NASDAQ +1,53%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
60,460 USD NYSE -0,31%
BROWN & BROWN
67,820 USD NYSE +5,80%
CACI INTL RG-A
470,260 USD NYSE +1,52%
CARLSMED
11,4350 USD NASDAQ +10,16%
CARTER BANKSHS
34,2999 USD NASDAQ +0,85%
CELANESE
45,090 USD NYSE -1,91%
CHARTER COMM RG-A
141,3150 USD NASDAQ -0,63%
CNSTLLTN ENER CO
233,0100 USD NASDAQ -6,18%
COGNIZANT TECH SO-A
41,4700 USD NASDAQ +7,07%
CONNECTONE BANCO
33,7400 USD NASDAQ +0,90%
CORNING INC
221,850 USD NYSE -13,14%
CULLEN/FROST BAN
156,585 USD NYSE +1,29%
CURTISS-WRIGHT
760,975 USD NYSE +0,48%
CUSTOMERS BANC
80,710 USD NYSE +1,97%
CVB FINANCIAL
23,1150 USD NASDAQ +2,51%
CVR ENERGY
28,200 USD NYSE +2,42%
DAVE
401,2750 USD NASDAQ +7,70%
DELTA AIR LINES
93,900 USD NYSE +0,27%
DIGITA RLTY REIT
179,140 USD NYSE -0,25%
DOW
27,215 USD NYSE -0,53%
DUCOMMUN
189,910 USD NYSE +2,67%
ELEMENT SOLUTION
46,565 USD NYSE -2,46%
ENTEGRIS
167,3750 USD NASDAQ -6,94%
EOG RESOURCES
128,895 USD NYSE -0,61%
EQUINIX REIT
1 026,4900 USD NASDAQ -1,53%
FIRST CITIZENS RG-A
2 120,2200 USD NASDAQ +1,89%
FIRSTUN CAP BNC
40,1600 USD NASDAQ +3,56%
FRESHPET
55,5200 USD NASDAQ -6,09%
GE AEROSPACE
372,730 USD NYSE -0,13%
GOOSEHEAD INS-A
49,8500 USD NASDAQ +2,78%
GRINDR
15,605 USD NYSE +8,52%
Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
HELMERICH&PAYNE
31,830 USD NYSE -2,82%
HIMS&HERS HLTH RG-A
37,800 USD NYSE +9,03%
HONEYWELL
222,0700 USD NASDAQ -0,82%
HOWMET AEROSPACE
268,305 USD NYSE -0,25%
HUNTGTN INGLS IN
280,490 USD NYSE +0,19%
IRON MOUNT REIT
123,730 USD NYSE -2,09%
KB HOME
61,280 USD NYSE -2,11%
KURA SUSHI USA RG-A
58,6000 USD NASDAQ +1,81%
LEIDOS HOLDG
104,700 USD NYSE +1,69%
LEVI STRAUSS RG-A
25,060 USD NYSE +0,89%
LOCKHEED MARTIN
518,739 USD NYSE +1,94%
MERCHANTS BANCRP
50,1150 USD NASDAQ +0,23%
NIKE
42,385 USD NYSE +3,23%
NORTHROP GRUMMAN
521,680 USD NYSE +2,50%
NORW CRS LINE
20,910 USD NYSE -0,95%
ON SEMICONDUCTOR
95,5000 USD NASDAQ +1,02%
PALO ALTO NETWORKS
356,1600 USD NASDAQ +4,44%
PEPSICO
140,3100 USD NASDAQ +3,63%
PINNACLE WEST CA
106,250 USD NYSE -0,70%
PLANET LABS RG-A
33,640 USD NYSE +1,60%
PROGRESS SOFTWAR
39,8500 USD NASDAQ +18,67%
Pétrole Brent
71,36 USD Ice Europ -2,14%
Pétrole WTI
68,32 USD Ice Europ -2,44%
RYAN SPEC HLDG RG-A
39,650 USD NYSE +5,01%
SALESFORCE
164,570 USD NYSE +5,06%
SANDISK
2 044,2363 USD NASDAQ -10,09%
SEPTERNA
34,4200 USD NASDAQ +2,78%
SERVICENOW
106,410 USD NYSE +7,22%
SOLSTICE ADVA
83,7600 USD NASDAQ -5,46%
SOUTHWEST AIRLIN
50,795 USD NYSE -1,22%
SPIRE
78,520 USD NYSE +0,55%
STARZ ENTMT
31,5100 USD NASDAQ +9,18%
STRATEGY RG-A
97,7516 USD NASDAQ +12,45%
SUN COMMUN REIT
121,285 USD NYSE +1,19%
SYNAPTICS
126,6750 USD NASDAQ +1,97%
TRUIST FINL
50,745 USD NYSE +1,87%
UMB FINANCIAL
145,7200 USD NASDAQ +2,07%
UNITED AIRLINES
135,9500 USD NASDAQ -0,03%
UNITED RENTALS
1 123,180 USD NYSE -0,75%
UNITI GROUP
11,2300 USD NASDAQ -2,09%
VALERO ENERGY
266,280 USD NYSE +2,30%
VOR RLT REIT-SBI
40,300 USD NYSE +2,49%
VSE
230,9350 USD NASDAQ +1,07%
WEALTHFRONT
9,3600 USD NASDAQ +4,70%
WELLTOWER REIT
231,010 USD NYSE +1,79%
WESTLAKE
72,690 USD NYSE -0,32%
X-ENERGY RG-A
18,5700 USD NASDAQ +1,14%
ZIONS BANCORP
70,6700 USD NASDAQ +2,14%
ZOETIS RG-A
73,340 USD NYSE +2,03%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/07/2026 à 17:59:26.

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