CMA CGM va racheter la branche de logistique tierce de FedEx pour 1,4 milliard de dollars

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CMA CGM a conclu un accord en vue d’acquérir l’activité de logistique tierce partie de FedEx

FDX.N pour une valeur d’entreprise de 1,4 milliard de dollars, alors que le groupe maritime français cherche à étendre sa présence dans le secteur de la logistique et aux États-Unis.

La transaction devrait être finalisée cette année et permettra à CMA CGM, par l’intermédiaire de sa filiale CEVA Logistics, de disposer d’environ 150 entrepôts et de 20 000 employés dans le domaine de la logistique contractuelle en Amérique du Nord, a-t-il indiqué dans un communiqué. L’année dernière, CMA CGM avait annoncé son intention d’investir 20 milliards de dollars aux États-Unis sur quatre ans, s’attirant les éloges du président Donald Trump , qui a fait de la relance du secteur maritime américain une priorité politique.

L’acquisition de FedEx Supply Chain s’inscrit dans le cadre de ce programme d’investissement aux États-Unis et permettrait à CMA CGM de figurer parmi les cinq plus grands opérateurs d’entrepôts aux États-Unis, a déclaré Rodolphe Saade, président-directeur général de CMA CGM, au journal Les Echos.

CMA CGM et FedEx prévoient également de développer des partenariats dans le cadre desquels la société française deviendra le transporteur maritime privilégié de FedEx au titre d’un accord non exclusif, a précisé CMA CGM, ajoutant que les deux entreprises collaboreront également en matière de capacité de fret aérien.

Ces partenariats représentent un chiffre d’affaires supplémentaire potentiel de près de 3,5 milliards de dollars sur dix ans pour CMA CGM, a indiqué une source proche du dossier.

Les accords relatifs au fret aérien et au fret maritime devraient entrer en vigueur par étapes d’ici à 2028.

CMA CGM a poursuivi sa diversification dans la logistique, les terminaux portuaires et les activités non liées au transport afin de compenser la volatilité du transport maritime. La troisième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde a été confrontée ces dernières années à des bouleversements sur les routes commerciales, notamment la fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz pendant la guerre en Iran. FedEx, dans le but de se concentrer sur son activité de livraison, a cédé ce mois-ci sa filiale de transport routier, FedEx Freight FDXF.N . L'acquisition par CMA CGM de cette activité de logistique tierce partie avait été annoncée plus tôt par le Financial Times.