Les immatriculations de Tesla en Europe ont augmenté en juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de données mensuelles concernant l'Espagne, de commentaires d'analystes aux paragraphes 2, 5 et 7, et de graphiques aux paragraphes 3 et 6) par Amir Orusov et Mathias de Rozario

Les immatriculations de Tesla TSLA.O ont augmenté sur plusieurs marchés européens en juin, selon des données publiées mercredi, prolongeant ainsi la reprise des ventes régionales du constructeur américain de véhicules électriques à l'approche de la publication de son rapport sur les livraisons du deuxième trimestre.

Les immatriculations de Tesla, indicateur des ventes,ont augmenté de 39 % au Danemark , puisde 56 % en Suède et de 5,6 % en Espagne , selon bilstatistik.dk, Mobility Sweden et l’ANFAC. En France , les immatriculations ont plus que doublé, selon l’organisme professionnel PFA.

Ce rebond fait suite à une période difficile pour Tesla en Europe, où le constructeur a perdu des parts de marché l’année dernière alors que les marques chinoises gagnaient du terrain, que sa gamme de modèles restait limitée et que certains consommateurs réagissaient négativement à la position politique d’Elon Musk .

La France a constitué un point positif pour Tesla. Rico Luman, économiste senior chez ING Research, a déclaré que la demande y avait été favorisée par le programme national de subventions pour les véhicules électriques et par l’électrification accélérée des flottes d’entreprise, tandis que Tesla se remettait également de la controverse de l’année dernière autour d’Elon Musk.

La Norvège a toutefois fait figure d’exception, les immatriculations de Tesla y ayant chuté de 43 % par rapport à l’année précédente, selon les données du compilateur OFV. Les ventes de véhicules électriques à batterie en Norvège avaient été stimulées par des incitations « très généreuses » et anticipées en prévision d’une réduction des avantages fiscaux prévue en 2026, ce qui a entraîné un ralentissement temporaire du marché cette année, a expliqué M. Luman.

Les données de juin donnent également un aperçu des chiffres de livraisons trimestriels de Tesla.

Les analystes s’attendent à ce que Tesla annonce une hausse de 5 % de ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre, une grande partie de cette progression devant provenir d’Europe. Les immatriculations de véhicules électriques à batterie en Europe ont augmenté de 39,1 % en mai , selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), favorisées par la hausse des prix des carburants qui a incité les acheteurs à se tourner vers les véhicules électriques.

La Grande-Bretagne et l'Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles d'Europe, doivent publier leurs chiffres d'immatriculations pour le mois de juin dans le courant de la semaine.