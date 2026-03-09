TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dow, Oracle, Shopify

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dow, Oracle et Shopify.

FAITS MARQUANTS

* Dow Inc DOW.N : RBC relève la note à "surperformance" à partir de "performance sectorielle"; augmente les prévisions à 40 $ à partir de

29 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de 310 $ à 230 $

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 150 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 33 $ à 45 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit son objectif de cours à 315 dollars contre 387 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit le prix cible de 390 $ à 340 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 405 $ contre 420 $

* Agree Realty Corp ADC.N : UBS relève le cours cible à 91 $ contre 82 $

* Aktis Oncology AKTS.O : H.C. Wainwright commence la couverture avec une note d'achat et un prix cible de 30 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : UBS augmente le prix cible de 17 $ à 19,5 $

* Alta Equipment Group ALTG.N : Raymond James relève le prix cible de 6,75 $ à 9,5 $

* Alta Equipment Group ALTG.N : Raymond James relève la performance de marché à surperformer

* Altria Group Inc MO.N : UBS augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Amprius Technologies Inc AMPX.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 16 $ auparavant

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Truist Securities augmente le prix cible de 36 $ à 50 $

* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One Securities initie la couverture avec une note de surpondération

* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One Securities initie une couverture avec un PT de 21 $

* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 20 $

* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James initie la couverture avec PT 3

* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James initie la couverture avec une forte cote d'achat

* Arko Petroleum Corp APC.O : Stifel initie la couverture avec une cote d'achat; PT 22 $

* Arko Petroleum Corp APC.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 22

* AT&T Inc T.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 29,5 $ à 31 $

* Audioeye, Inc. AEYE.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 18 $ à 12 $

* Autozone Inc AZO.N : Argus Research augmente le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 8,5 $ contre 9 $

* Avista Corp AVA.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 40 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : UBS réduit le prix cible de 44 $ à 40 $

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : UBS relève l'objectif de cours à 20 $, contre 19 $ auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 29 $ contre 37,5 $ auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "marché"

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix cible de 760 $ à 785 $

* Certara CERT.O : Barclays passe de surpondéré à égal à pondéré

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible de 99 $ à 119 $

* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research relève le cours cible de 280 $ à 370 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Moffettnathanson relève le cours cible de 80 à 92 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James augmente le prix cible de 34 $ à 41 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 24 $ à 21,5 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver

* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible de 675 $ à 625 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James augmente le prix cible de 52 $ à 62 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève le cours cible de 30 à 33 dollars

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours à "surperformance" à partir de "performance sectorielle"; augmente le cours cible à 40 $ à

partir de 29 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 63 $ à 59 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Emergent Biosolutions Inc. EBS.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 12$ de 15

* EPR Properties EPR.N : UBS augmente le prix cible de 54 $ à 58 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : UBS relève le prix cible de 38 à 40 dollars

* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays relève le prix cible à 89 $ contre 82 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Getty Realty Corp GTY.N : UBS augmente le prix cible de 29 $ à 33 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup ramène le cours cible à 178 $, contre 245 $ auparavant

* H2O America HTO.O : Barclays relève le prix cible à 63 $ contre 61 $ auparavant

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le cours cible à 165 $, contre 185 $ auparavant

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Needham relève le prix à acheter de "hold" à "buy

* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 80$ de 63

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente les prévisions à 213 $ de 174 $

* ITT Inc ITT.N : Barclays initie la couverture avec la note Equal-Weight et PT $220

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley abaisse le PT de 78 $ à 49 $

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley ramène la note à égale pondération de surpondération à surpondération

* Ltc Properties Inc LTC.N : BMO augmente le prix cible de 39 $ à 44 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève le cours cible de 645 $ à 750 $

* Macy's Inc M.N : UBS relève le cours cible de 8 à 9 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 385 $ à 430 $

* Netstreit Corp NTST.N : UBS relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : UBS relève le cours cible à 45 $, contre 43 $ auparavant

* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 300 $, contre 375 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à 230 $ contre 310 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à 230 $ contre 310 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 180 $

* Pacbio PACB.O : Barclays ramène le cours cible de 2 à 1,5 $

* PG&E Corp PCG.N : UBS relève le cours cible de 20 à 23 dollars

* PG&E Corp PCG.N : UBS augmente le prix cible de neutre à achat

* Realty Income Corp O.N : UBS relève l'objectif de cours de 66 à 72 dollars

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 13 $ à 15 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Root Inc ROOT.O : UBS réduit le prix cible de 90 $ à 52 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 95$ de 120

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible de 125 $ à 150 $

* Solv Energy Inc MWH.O : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 34 $

* Solv Energy Inc MWH.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible 32

* Solv Energy Inc MWH.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 42

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan relève le prix cible de 33 $ à 45 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel relève le cours cible de 15 $ à 24 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 280 $ contre 230 $ auparavant

* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible de 73 $ à 75 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève le prix cible de 115 à 130 dollars

* Twfg Inc TWFG.O : UBS réduit l'objectif de cours à 34$ contre 39

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève le cours cible à 712 $ contre 680 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 715 $ contre 640 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 500 $ contre 450 $

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital Securities relève son objectif de cours de 26 à 31 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup réduit le prix cible de 319 $ à 291 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 50,25 $ à 54,5 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à "performer" à

"performer"

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 110$ de 118

* W.P. Carey Inc WPC.N : UBS relève l'objectif de cours à 75 $, contre 68 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 83 $ contre 108 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver; le cours cible est ramené de 108 $ à 83

$

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 83 $ à 79 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo augmente la pondération de sous-pondération à égale pondération

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo relève la pondération à égale de sous-pondéré à sous-pondéré