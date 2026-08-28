TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dollar General, Palo Alto, Workday

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dollar General Corp, Palo Alto Networks et Workday Inc.
POINTS FORTS
* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 à 176 dollars
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 à 224 dollars
Voici un résumé des recommandations de recherche concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 96 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $
* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 369 $ à 338 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 84 $
* Build-A-Bear Workshop, Inc. BBW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 60 $ à 37 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 411 $ à 391 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 410 $ à 350 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 421 $ à 370 $
* Commerce Bancshares CBSH.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le
marché »
* Crowdstrike CRWD.O : Macquarie relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 176 $
* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 123 $
* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 90 $ à 128 $
* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 78 $ à 84 $
* Kroger Co KR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC relève son objectif de cours de 610 $ à 620 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $
* Nvidia Corporation NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 109 $ à 125 $
* Rubrik, Inc. RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $
* Salesforce Inc CRM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 356 $ à 325 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $
* The Gap, Inc. GAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $
* The Gap, Inc. GAP.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* The Gap, Inc. GAP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 170 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 647 $ à 645 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 585 $ à 625 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $
* UMB Financial UMBF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer
»; objectif de cours: 165 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $
* Workday, Inc. WDAY.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 135 $ à 190 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 190 $
* Workday, Inc. WDAY.O : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Workday, Inc. WDAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $
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