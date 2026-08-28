TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Dollar General, Palo Alto, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Dollar General Corp, Palo Alto Networks et Workday Inc.

POINTS FORTS

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 à 176 dollars

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 à 224 dollars

Voici un résumé des recommandations de recherche concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 96 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 369 $ à 338 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 84 $

* Build-A-Bear Workshop, Inc. BBW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 60 $ à 37 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 411 $ à 391 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 410 $ à 350 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 421 $ à 370 $

* Commerce Bancshares CBSH.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le

marché »

* Crowdstrike CRWD.O : Macquarie relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 176 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 123 $

* Everpure Inc P.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 90 $ à 128 $

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 78 $ à 84 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC relève son objectif de cours de 610 $ à 620 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 450 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 109 $ à 125 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 356 $ à 325 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $

* The Gap, Inc. GAP.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 23 $

* The Gap, Inc. GAP.N : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* The Gap, Inc. GAP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 161 $ à 170 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 647 $ à 645 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 585 $ à 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $

* UMB Financial UMBF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation « surperformer

»; objectif de cours: 165 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $

* Workday, Inc. WDAY.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 135 $ à 190 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 190 $

* Workday, Inc. WDAY.O : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Workday, Inc. WDAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $