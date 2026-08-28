"Un symbole": le roi Harald V de Norvège meurt à l'âge de 89 ans

Cette photo prise le 4 février 2026 à Oslo, en Norvège, montre le roi Harald V de Norvège lors de l'inauguration d'un centre de formation et de réhabilitation pour les malades du cancer sur le campus du Radiumhospitalet ( NTB / Thomas Fure )

Le roi Harald V de Norvège, jusqu'alors doyen des souverains en Europe, est décédé vendredi à l'âge de 89 ans, a annoncé le Palais royal norvégien.

Son fils Haakon, 53 ans, lui succède sur le trône d'une monarchie longtemps donnée en exemple mais récemment fragilisée par une série de scandales.

"Le roi Harald s'est paisiblement éteint à l'hôpital national (Rikshospitalet) le vendredi 28 août, à 06h35" (04h35 GMT), a écrit le palais dans un communiqué.

"Une nation entière est en deuil, et en même temps emplie d'une profonde gratitude pour une longue vie consacrée à la Norvège", a pour sa part réagi le Premier ministre, Jonas Gahr Støre, dans un communiqué.

Une période de deuil national a été déclarée à partir d'aujourd'hui jusqu'aux funérailles, dont la date est encore inconnue.

"C'est un symbole de notre pays. Et c'est évidemment triste quand quelque chose d'aussi beau prend fin", a estimé auprès de l'AFP Maja Otvik, 36 ans, devant le palais où les Norvégiens viennent déposer des fleurs par centaines.

Figure rassembleuse

Vigdis Haug, 65 ans, retiendra avant tout le rôle fédérateur du défunt souverain.

"Je pense que c'est un roi tellement simple, qui s'est soucié de nous tous", a-t-elle confié.

La dirigeante du Parti du progrès, Sylvi Listhaug, et des personnes en deuil se rassemblent pour rendre hommage au roi Harald V de Norvège, décédé, sur la place du Palais royal à Oslo, le 28 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Comme tant d'autres avec qui l'AFP a discuté, elle a été très sensible à son discours après les attaques mortelles par le néonazi Anders Behring Breivik qui ont fait 77 victimes le 22 juillet 2011, le pire massacre en Norvège depuis la Seconde guerre mondiale.

"C'était quelqu'un qui semblait toujours trouver les mots qui nous rassemblaient et nous apportaient un sentiment de sécurité", a résumé pour l'AFP Caroline Vagle, experte pour le quotidien SE og Hør.

"Beaucoup d'entre nous ont le sentiment d'avoir perdu le grand-père de toute la nation", a-t-elle ajouté.

Les hommages se multipliaient aussi de l'étranger, le roi Charles III évoquant une "perte déchirante".

Le roi du Danemark a lui salué un homme "extraordinaire" tandis que le roi de Suède a évoqué "un représentant exceptionnel de son pays".

Le président israélien Isaac Herzog s'est dit lui "profondément attristé" par la mort du roi de Norvège, Harald V, qui avait soutenu au début de son règne la conclusion des accords d'Oslo entre dirigeants israéliens et palestiniens.

A l'annonce de sa mort, le drapeau qui flotte sur le palais a été mis en berne. Les cloches des églises du pays sonneront à midi (10h00 GMT).

Succession

L'héritier direct du trône, le prince Haakon, 53 ans, qui assurait la régence et qui, d'après les médias, a passé la nuit auprès de son père, devient automatiquement roi.

Il doit rencontrer le gouvernement à 11h30 (09h30 GMT) pour l'informer officiellement de la mort du monarque et annoncer le nom royal et la devise qu'il a choisis.

Photo prise le 23 juin 1991 dans la cathédrale de Nidaros, à Oslo, en Norvège, montrant le roi Harald V de Norvège lors de sa prestation de serment par l'évêque Finn Wagle, aux côtés de la reine Sonja (g). ( NTB / Bjørn Sigurdsøn )

Le drapeau au-dessus du palais royal sera ensuite de nouveau hissé en haut du mât, tandis qu'un autre drapeau sur le balcon royal et sur d'autres bâtiments officiels resteront en berne jusqu'après les funérailles de Harald.

La fille de 22 ans de Haakon, Ingrid Alexandra, devient également princesse héritière.

Hospitalisé depuis le 17 août, le roi Harald V souffrait d'une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

Monté sur le trône en 1991 à la mort du roi Olav son père, Harald a incarné une Norvège ouverte et tolérante.

Depuis plusieurs années, il souffrait de multiples problèmes de santé, mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement.

Le décès du souverain, aux fonctions essentiellement protocolaires, survient alors que la famille royale a été éclaboussée par plusieurs scandales ces derniers mois, notamment en lien avec Mette-Marit.

La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue, et à la tonalité parfois intime, avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014 alors que le financier américain avait déjà été condamné.

La princesse, atteinte d'une maladie pulmonaire incurable qui lui a valu une greffe des poumons en juin, a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby.

Né d'une relation antérieure au mariage en 2001 de Mette-Marit et Haakon, le jeune homme âgé de 29 ans a été condamné en juin à quatre ans de prison ferme pour deux viols.

Il est assigné à résidence sous bracelet électronique en attendant son procès en appel.