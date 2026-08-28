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L'ancien général serbe condamné pour génocide Ratko Mladic aura des obsèques nationales
information fournie par AFP 28/08/2026 à 12:05
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Ratko Mladic, l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, le deuxième à droite sur la photo, dans la banlieue de Sarajevo, le 15 février 1994 ( AFP / Pascal GUYOT )

Ratko Mladic, l'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, le deuxième à droite sur la photo, dans la banlieue de Sarajevo, le 15 février 1994 ( AFP / Pascal GUYOT )

L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie Ratko Mladic, surnommé "Le boucher des Balkans" pour son rôle dans le massacre de Srebrenica en 1995, aura des obsèques avec "les honneurs militaires et d'Etat auxquels il a droit", a annoncé à la radio locale K1 le ministre serbe de la Justice Nenad Vujic.

Gravement malade depuis des mois, Ratko Mladic est mort jeudi à La Haye, où il purgeait une peine de prison à vie pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

"Il est certain que le général Mladic recevra tous les honneurs militaires et d'Etat auxquels il a droit", a déclaré M. Vujic.

Les responsables serbes attendent de savoir quand les autorités à la Haye remettront le corps, a-t-il indiqué.

"Nous sommes prêts à nous rendre à la Haye dès que nous saurons quelles sont les prochaines étapes", a dit le ministre.

Le massacre de Srebrenica est la pire tuerie en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Mladic s'est éteint quelques jours après le dernier rejet par le Mécanisme international, appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, de la demande de sa famille et du gouvernement serbe de le transférer dans un hôpital militaire de Belgrade pour y être soigné.

Cet homme incarnait le visage militaire d'un sinistre trio - aux côtés de l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic et de l'ex-dirigeant des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic - au moment où l'ex-Yougoslavie sombrait dans le carnage après la chute du communisme.

La guerre de 1992-1995 en Bosnie a fait environ 100.000 morts et 2,2 millions de personnes ont été déplacées.

A Srebrenica, les forces serbes placées sous le commandement de Ratko Mladic ont exécuté 8.000 Bosniaques musulmans qui avaient cherché refuge dans ce qui était censé être une enclave protégée par les Nations unies.

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1 commentaire

  • 12:14

    Décidément l'horreur est récompensée et ils voudraient adhérer à l'Europe !

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